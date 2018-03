Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii de la Banca Centrala Europeana au descoperit deficiente si erori de calcul in valoare de peste zece miliarde de euro, cand au verificat anul trecut portofoliile de credit ale bancilor din zona euro, transmite Reuters.

- Anul 2018 a demarat cu o puternica anomalie: deficitul bugetar a fost de 5,5 miliarde de lei, in ianuarie si februarie, respectiv 0,59% din PIB, in contextul in care cheltuielile bugetare s-au majorat cu aproape 40%.

- Miliarde de bucați de plastic, 80.000 de tone de deșeuri: imensul depozit de gunoi care plutește in Pacific este mult mai mare decat se credea, avand o suprafața de trei ori mai mare decat Franța, potrivit unui studiu publicat joi și citat de AFP. In condițiile in care producția de plastic…

- Sute de locatii ce vand produse cosmetice, inclusiv online, au fost depistate cu nereguli, in urma unor controale derulate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC). In Alba, au fost gasite produse expirate, cu etichete netraduse in romana sau nereguli la promotii. Verificarile…

- Mai este putin pana la Pastele iar Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Dambovita a dispus intensificarea controalelor pentru verificarea conditiilor de igiena in care sunt produse, depozitate, transportate si valorificate carnea de miel, ouale si alte alimente de origine animala…

- Inspectorii CJPC Constanta au luat la verificat restaurantele din municipiul Constanta. Unul dintre restaurantele in care s au gasit nereguli a fost Ankora.Reprezentantii CJPC au dispus oprirea temporara de prestari servicii a unitatii pana la remedierea deficientelor. De asemenea, restaurantul a fost…

- Inspectorii de munca cu atribuții de control in domeniul securitații și sanatații in munca din cadrul I.T.M. Gorj au descoperit, in urma cu cateva zile, grave nereguli la un depozit de materiale explozive din municipiul Targu-Jiu, urmand sa dispuna sancțiuni ...

- Peste 70 de sanctiuni, in valoare de 103.760 de lei au aplicat inspectorii sanitari, in perioada 13 februarie-9 martie, in cadrul unor controale la nivel national pentru verificarea modului de respectare a conditiilor referitoare la transportul, ambalarea, depozitarea si comercializarea oualor provenite…

- Studiu: Plafonarea dobanzilor ar putea duce la scaderea creditarii si a consumului si ar afecta investitiile Potrivit unui studiu realizat la solicitarea bancilor, plafonarea dobanzilor ar putea conduce la reducerea creditelor acordate populatiei, la scaderea consumului si ar putea afecta investitiile,…

- Inspectorii ITM Alba au aplicat 15 avertismente, in urma verificarilor la agenti economici desfasurate saptamana trecuta. In urma controalelor a fost depistata o persoana fara forme legale de angajare. In perioada 5 – 9 martie, in domeniul relatiilor de munca, au fost controlati 46 de agenti economici,…

- O scoietate comerciala din Alba Iulia a fost sancționata cu avertisment, de inspectorii ITM Alba, dupa ce a fost descoperita ca a primit in activitate persoane muncind fara documente legale. Saptamana trecuta, au fost aplicate 15 avertismente, pentru nereguli depistate la firme din judet. In perioada…

- In perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale inspectorii sanitari veterinari vor demara controalele tematice specifice, pentru a asigura cetatenilor un comert cu alimente sigure. Controalele urmaresc respectarea conditiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor din…

- Turnurile de racire din cadrul termocentralei Rovinari sunt reabilitate cu ajutorul a 23 de cetateni vietnamezi. Trei societati se ocupa de lucrarile de reabilitare, societatea care este lider al asocierii fiind din

- Inspectorii sanitari au controlat cateva cabinete medicale școlare din județul Olt. Cele mai frecvente nereguli gasite de inspectorii sanitari la cabinetele școlare din Olt sunt sterilizare improprie, lipsa seringilor de unica folosința și a truselor de medicamente de urgența.

- Potrivit sursei citate, Home'Bank a inregistrat 830.000 de clienti activi in 2017, reprezentand 73% din totalul numarului de clienti, si 69,6 milioane de logari in platforma digitala, cu 64% mai multe comparativ cu 2016. In acest context, peste jumatate dintre clientii ING au folosit aplicatia pentru…

- Activitatea Asociației Salvital a fost verificata de Curtea de Conturi. Perioada efectuarii acțiunii de control a fost din data de 27 noiembrie și pana in 15 decembrie 2017. Conform datelor, pentru anul 2017 asociația și-a propus venituri de 4.565 mii lei, iar realizarile au fost de 4.508 mii lei.…

- In urma controlului efectuat de Corpul de Control al ministrului Educatiei, in intervalul 20-23 februarie, cu tema „Verificarea respectarii Metodologiei privind evaluarea activitatii manageriale desfasurate de inspectorii scolari generali, inspectorii adjuncti din inspectoratele scolare si directorii…

- Inspectorii de munca cu atributii de control din cadrul I.T.M. Gorj au efectuat, in perioada 19.02 – 23.02.2018, 62 de controale in domeniile relatiilor de munca si securitatii si sanatatii in munca. Pentru deficientele constatate la angajatorii verificati au fost aplicate amenzi in valoare totala…

- Politistii locali din cadrul Serviciului Inspectie comerciala au desfasurat in aceasta saptamana mai multe actiuni de verificare a respectarii normelor legale in pietele agroalimentare din municipiu. Au fost verificati 43 de producatori agricoli și 23 societați comerciale, persoane fizice…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a raportat joi un profit net de 1,275 miliarde de euro pentru anul 2017, cu 82 de milioane de euro mai mult decat in 2016, in principal ca urmare a majorarii veniturilor nete din dobanzi generate de portofoliul in dolari SUA si de portofoliul aferent programului de achizitionare…

- Felul in care se dialogheaza pe tema plafonarii dobanzilor nu este unul bun, iar bancherii se asteapta sa fie ascultati pentru a putea explica impactul masurii, mai ales efectul de runda a doua in care creditul nu va mai fi tot atat de accesibil, a afirmat, joi, Florin Danescu, presedinte executiv al…

- Controalele efectuate de Curtea de Conturi au identificat 21.427 de abateri in 2016, care au generat prejudicii de 687,6 milioane lei și erori financiar-contabile de 43,225 miliarde de lei, potrivit Raportului Curtii de Conturi pe anul 2016. Potrivit documentului, fata de anul 2016, volumul abaterilor…

- Liderul grupului PNL din Camera Deputaților, Raluca Turcan, susține ca in aceasta perioada sunt demiși prin fax de catre ministrul Educației toți inspectorii școlari ”care nu au carnet de partid”. Citește și: Presedintele Iohannis si ministrul Toader au discutat in privat despre situatia din…

- Un control al inspectorilor OPC Constanta a scos la iveala nereguli mari in laboratorul unei cofetarii din oras. Frisca, prezentata clientilor ca fiind naturala, era de fapt din grasimi vegetale.

- Controalele efectuate de Curtea de Conturi au identificat 21.427 de abateri în 2016, care au generat prejudicii de 687,6 milioane lei și erori financiar-contabile de 43,225 miliarde de lei, potrivit Raportului Curtii de Conturi pe anul 2016.

- Inspectorii ITM au depistat, in urma controalelor din perioada 12-16 februarie, doua persoane care munceau fara documentele legale. Doi agenți economici au primit amenzi in cuantum total de 40.000 de lei pentru munca nedeclarata. In domeniul relatiilor de munca au fost controlate 54 de unitați. Inspectorii…

- Conducerea Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj a dispus, luni, verificari, dupa ce mai multe nereguli cu privire la activitatea Politiei Locale Targu-Jiu au fost semnalate in presa locala. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Gorj, Andrei Lazar, conducerea institutiei s-a autosesizat si…

- Cu ocazia verificarilor efectuate, in data de 14.02.2018, la un operator economic, cu sediul social in localitatea Moldovița, județul Suceava, de catre delegatii Garzii Forestiere Suceava, s-a constatat ca acesta a expediat 121 mc lemn lucru rașinoase fara provenința legala, informeaza șeful instituției…

- Analistii spun ca imprumuturile cu intarziere la plata reduc capacitatea bancilor de a acorda noi imprumuturi, ceea ce le afecteaza profiturile. Autoritatile europene cer bancilor sa vanda sau sa restructureze creditele neperformante, dar sunt divizate cand vine vorba de maniera in care trebuie tratata…

- Inspectorii instituției de control au verificat funcționarea societații in perioada 2012-2016, ocazie cu care au sesizat mai multe abateri de la lege. SC Parcuri Verzi SRL Huși are termen pana pe 15 iunie sa remedieze problemele constatate. In ședința ordinara pe luna ianuarie a Consiliului Local (CL)…

- Procurorul Mihaiela Moraru Iorga caștiga inca o lupta cu șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, de aceasta data la Inspecția Judiciara. Reprezentanții Inspecției Judiciare au transmis, joi, intr-un raspuns oficial pentru Sursa Zilei, ca acțiunea disciplinara impotriva procurorilor Mihaiela Moraru Iorga și…

- Intre 2013 si 2015, pe aeroportul din Otopeni nu au fost facute investitii, desi a fost alocat un buget de pana la 268 de milioane de lei, se arata intr-un raport finalizat in octombrie anul trecut. Documentul ar fi ajuns la Ministrul Transporturilor de la acea vreme, Felix Stroe, dar nu a fost facut...

- Liceul Teologic Romano Catolic și o firma din Blaj au fost sancționate cu avertismente de inspectorii ITM Alba, dupa ce au fost descoperite ca au primit in activitate persoane care munceau fara forme legale. Saptamana trecuta, au fost aplicate in total 48 de avertismente și o amenda de 8.000 de lei,…

- Nereguli descoperite de Curtea de Conturi la CJ Cluj. Vezi si reactia lui Alin Tise Curtea de Conturi a verificat anul trecut si Consiliul Judetean (CJ) Cluj, cu privire la executia bugetara a anului 2016, unde a gasit mai multe nereguli. Decizia inspectorilor financiari a fost insa contestata de CJ…

- Bancile din Uniunea Europeana (UE) se vor confrunta anul acesta cu cele mai dure teste de stres, care vor analiza capacitatea lor de a face fata socurilor, inclusiv impactul iesirii Marii Britanii din blocul comunitar, a anuntat miercuri Autoritatea Bancara Europeana (EBA), transmite Reuters, preluata…

- Anunțul a fost facut de Autoritatea Bancara Europeana (EBA), transmit Bloomberg si Reuters, și-n contextul unui viitor BREXIT. Rezultatele testelor la care vor lua parte principalele 48 de banci (care reprezinta aproximativ 70% din totalul activelor bancare din UE) vor determina cerintele…

- In decembrie 2017, inspectorii de munca suceveni au aplicat 9 sancțiuni contravenționale, in cadrul a 35 de controale efectuate la firme unde iși desfașurau activitatea cetațeni straini. Amenzile au totalizat 6.500 de lei. Potrivit unui comunicat semnat de șeful ITM Suceava, Romeo Butnariu, verificarile…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a respins, luni, toate ofertele bancilor primite in cadrul licitatiei pentru o emisiune de obligatiuni de stat pe 13 de luni, prin care intentiona sa atraga 200 de milioane de lei. Bancile participante la licitatie au transmis oferte in valoare totala…

- Inspectorii de munca au amendat cinci firme sucevene la care au gasit lucratori fara acte legale de angajare. Seful Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Suceava, Romeo Butnariu, a declarat ca in ultima luna a anului trecut inspectorii din cadrul institutiei pe care o conduce au efectuat 274 de…

- Sectorul bancar a platit in total 20,6 miliarde de lei la bugetul de stat in perioada 2012-2016, sub forma de impozite si contributii, se arata intr-un studiu prezentat marti de Asociatia Romana a Bancilor (ARB), realizat de PwC.

- Consiliul Concurentei a amendat cu 3.056.314 lei aproximativ 655.904 euro companiile CRH Ciment Romania SA si Comnord SA pentru punerea in practica a unei concentrari economice inainte de a fi autorizata de autoritatea de concurenta.Potrivit Consiliului Concurentei, in cadrul analizei tranzactiei prin…

- Polițiștii locali de la Serviciul Inspecție Comerciala și-au petrecut o buna parte din sfarșitul de saptamana la o razie in zona Pieței Aurora. Au luat la puricat toate societațile comerciale care desfașoara activitați in exteriorul Pieței. Au verificat 20 de firme și au dat noua amenzi in…

- In cursul lunii decembrie, Direcțiile județene sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor precum și a municipiului București au desfașurat 7.872 de controale in unitațile din industria agroalimentara care desfașoara activitați in domenii precum: fabricarea produselor de morarit, a painii, a…

- Fostul ministru al Economiei, Alexandru Petrescu, actual președinte al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, FNGCIMM, a anunțat, in cadrul unei dezbateri ZF Live, ca evaluarea instituțiilor bancare partenere programului “Prima Casa” va fi finalizata pe 25 ianuarie, cand acestea…

- Școlile și gradinițele din județul Suceava vor fi controlate de inspectorii Direcției de Sanatate Publica, incepand de saptamana viitoare și pana in ultima zi a lunii ianuarie.Directorul executiv al DSP Suceava, Sebastian Jureschi, a declarat, ieri, intr-o conferinta de presa, ca verificarea ...

- BNR a reluat in toamna anului 2017 injectiile de lichiditate, dupa o pauza de aproximativ doi ani, in conditiile in care a inceput raliul dobanzilor pe piata interbancara, urcand tensiunea romanilor cu imprumuturi in lei. Cumulat, BNR a injectat in acest an in sistem 43,7 mld. lei prin 8 licitatii…

- Incident șocant petrecut pe data de 27 decembrie în magazinul Selgros Cash & Carry din Craiova. Un barbat în vârsta de 52 de ani, din Gorj, și-a gasit sfârșitul dupa ce un container plin cu electrocasnice i-a cazut în cap de la cinci metri înalțime. Raul Ciobanu…

- La sfarsit de an 2017, inspectorii ITM Alba au verificat zeci de angajatori si au dat amenzi in valoare totala de 13.000 de lei si sase avertismente. Nu au fost identificate cazuri de munca „la negru”. In perioada 18-22 decembrie, in domeniul relatiilor de munca au fost verificati 20 de agenti economici,…