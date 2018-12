Nereguli cu duiumul, descoperite de inspectorii ITM Buzău Inspectoratul Teritorial de Munca a demarat o campanie ce a vizat respectarea prevederilor legale in ceea ce privește instruirea și informarea angajaților din domeniul construcțiilor. Scopurile principale urmarite in cadrul campaniei au fost creșterea gradului de conștientizare a angajaților din construcții cu privire la necesitatea respectarii cerințelor minime de securitate și sanatate in munca, precum și promovarea bunelor practici in acest domeniu. Inspectorii de munca buzoieni au verificat și in ce masura angajatorii din domeniul construcțiilor respecta prevederile legale privind securitatea… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

