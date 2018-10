Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din Brazilia, in varsta de 22 de ani, ce studiaza la Universitatea de Sud din Florida, a fost batuta cu brutalitate de catre iubitul ei, Eric Bretz. Iar motivul a fost unul de-a dreptul halucinant. Melissa a fost batuta de catre logodnicul ei, Eric, un milionar in varsta de 25 de ani, dupa…

- Melissa Gentz, in varsta de 22 e ani, o studenta din Brazilia la Universitatea de Sud din Florida, a fost batuta cu bestialitate de logdnicul ei Eric Bretz, in varsta de 25 de ani, pe 23 septembrie, in SUA. Motivul este de-a dreptul halucinant: iubitul a batut-o dupa ce tanara a aratat prea mult intr-o…

- Pentru o mama, cel mai ingrozitor lucu este sa iși piarda copilul. Iar Dianna De La Garza, mama cantareței Demi Lovato, a fost la un pas sa treaca printr-o astfel de drama. Pe 24 iulie, Demi Lovato ajungea de urgența la spital, in urma unei supradoze de heroina.

- Elena Gheorghe a știut sa se impuna, ce-i drept, in felul ei, inca din copilarie. Artista umbla cu haine de schimb in ghiozdan și imediat ce parasea locuința se schimba. Elena Gheorghe a fost data de gol intocmai de sora sa, Ana Pirvulescu, care a povestit pe conturile de socializare ce truc folosea…

- Sylvester Stallone, in varsta de 72 de ani, a postat pe contul sau de Instagram un filmulet in care se antreneaza la o sala de fitness. Actorul se pregateste astfel pentru noul film din seria „Rambo“.

- Cu cateva zile inainte de a se afla de divorțul de Misha, Connect-R o lauda pe fosta lui partenera de viața și afirma ca nu este un soț bun. Cei doi au divortat aproape de 2 ani, insa au tinut totul secret pana astazi cand artistul a anuntat ca a divortat de mama fiicei sale. Citește și: In urma cu…

- Starul muzicii country Carrie Underwood, recompensata cu șapte premii Grammy, a anunțat ca este insarcinata cu al doilea ei copil, dar nu a oferit detalii despre data nașterii, potrivit contactmusic.com, scrie Mediafax.Acesta este al doilea copil pentru cantareața in varsta de 35 de ani și…