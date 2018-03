Stiri pe aceeasi tema

- Astazi se implinesc 41 de ani de la devastatorul cutremur din 4 martie 1977. Romania a ramas cu un bilanț cutremutaror: peste 1500 de morți, peste 11.000 de raniți și pagube materiale de peste 2 miliarde de dolari.

- Situatia in Romania este grava, inca se moare de gripa si singura modalitate de a evita sa facem gripa este in continuare vaccinul, a avertizat sambata, intr-o conferinta de presa, managerul Institutului de Boli Infectioase "Matei Bals", Adrian Streinu-Cercel.

- Deputatul Emanuel Ungureanu a decis sa reacționeze și sa își spuna punctul de vedere: "Tragedia este ca acest pacient de 55 ani a murit pe niște scari, singur în condițiile în care timp de 24 de ore a fost cautat fara rezultat în mod haotic de rude, infirmiere și cel…

- O femeie românca, în vârsta de 30 de ani, a fost gasita fara viața în interiorul unui autocar parcat la sediul firmei din via Marconi, localitatea Caselle di Selvazzano Dentro, provincia italiana Padova. Tragedia a avut loc joi.

- Apar reacții dupa declarațiile bomba facute de Vladimir Putin! Elementele antibalistice instalate de Alianta Nord-Atlantica in Romania si Polonia au vulnerabilitati, a declarat joi dupa-amiaza Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, dupa ce presedintele Vladimir Putin a avertizat ca Rusia detine o…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea, sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,8 grade pe scara Richter s-a produs in aceasta noappte, in judetul Vrancea, al doilea cel mai puternic din acest an.Seismul a avut loc la 23:49, la o adancime de 143,1 kilometri.

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter a avut loc in aceasta dimineata in Romania. Potrivit Institului pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc la ora 10.07 in judetul Vrancea. Epicentrul a fost localizat la o adancime de 111,8 km, iar cea mai apropiata localitate este Nereju. Sursa…

- O femeie din Brazilia a fost ingropata de vie. Rosangela Almeida dos Santos, in varsta de 37 de ani, a fost internata la Spitalul Do Oeste din Barreiras, timp de o saptamana, acuzand stari de oboseala severa, inainte sa „moara”. Potrivit certificatului ei de deces, a murit din cauza „șocului septic”,…

- Vremea continua sa fie la extreme in țara noastra. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, ultima luna de iarna calendaristica aduce vreme calda in mai multe regiuni, dar și fenomene meteo extreme. ANM anunța ca la mijlocul saptamanii un ciclon de vreme rea va cuprinde o mare parte a țara.

- Ideea pentru Romania e simpla: un recul rapid pe piețele și in economia mondiala, indiferent din ce motiv, ne va lovi puternic, pentru ca suntem in plina politica fiscala expansionista, avem o datorie in creștere și nu avem active anti-ciclice cu care sa atragem capital. Banii devin din ce in ce mai…

- Un puternic seism cu magnitudinea de 6,4 a lovit in aceasta seara Taiwanul. Sunt mai multe cladiri prabusite, dar nu se stie deocamdata daca exista victime. Imaginile filmate de un localnic arata un hotel care s-a prabusit partial si asfaltul deformat. Acesta este al doilea seism din regiune nregistrat…

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat marti ca 90% din probatoriile din dosarul Black Cube sunt finalizate, dar atat timp cat nu va exista colaborarea fostului ofiter SRI Daniel Dragomir, inculpat in acest caz, lucrurile se vor opri.

- Un cutremur cu magnitudinea 3,4 s-a produs in noaptea de duminica spre luni, in judetul Vrancea. Un alt seism, cu magnitudinea 3,9, a avut loc duminica dupa-amiaza, fiind cel mai puternic inregistrat in acest an.Citeste si: Ofițerii SPP RUP TACEREA - Dezvaluiri HALUCINATE despre cum sunt SPIONATI…

- Un seism cu magnitudinea 6,1 s-a produs miercuri in nord-estul Afganistanului, potrivit Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), informeaza AFP, scrie agerpres.ro. Seismul, resimtit de asemenea in India si Pakistan, a avut loc la ora 07:07 GMT in Muntii Hindukus, la o…

- Directorul INFP a vorbit despre marele cutremur care va avea loc in Romania. Constantin Ionescu, director general al Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, a declarat ca acest seism poate avea loc in Romania oricand, informeaza Romania TV.Nu stim cand se va produce in…

- Raed Arafat a anunțat ca Departamentul pentru Situații de Urgența se va mobiliza in masa, pentru a aduce in fiecare județ cel puțin cate doua containere de cautare și salvare, pana la sfarșitul anului.

- Fiecare judet din Romania va avea, pana la sfarsitul acestui an, cate doua containere de cautare-salvare in caz de cutremur, a anuntat marti, la Pitesti, coordonatorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat. "Cel putin pentru partea de cautare-salvare urbana, anul trecut am incheiat…

- O femeie a fost impinsa pe linia de metrou in Roma și se zbate intre viața și moarte. In urma agresiunii, ea a suferit rani grave, iar medicii au fost nevoiți sa-l amputeze o mana. Cel care a fost la un pas de a o ucide este un italian de 47 de ani care a fost arestat.

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,7 grade s-a produs, duminica dimineata, in judetul Buzau, fiind al patrulea in ultimele trei zile. Seismul s-a produs la ora 10:09:42, la o adancime de 124 de kilometri.Potrivit Instititului National pentru Fizica Pamantului, un cutremur cu magnitudinea de…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant avertizeaza ca mai multe școli risca sa fie desființate din cauza costului standard per elev, calculat greșit. Este vorba de școlile din zonele izolate iar FSLI cere introducerea unor indici de corecție reali dupa ce mai multe școli au fost somate de inspectorate…

- Un cutremur cu magnitudinea 3 s-a produs in dimineața zilei de vineri. Seismul a avut loc la ora 8:21, in zona seismica Vrancea, cu epicentrul in judetul Buzau, la 21 km nord-est de orasul Nehoiu.

- Comisia Europeana a transmis, miercuri, ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din sistemul judiciar Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile aduse legilor justitiei.

- Epicentrul seismului care s-a produs la ora locala 10:00 a fost localizat la 10 kilometri adancime. NOAA (The National Oceanic and Atmospheric Administration) nu a emis deocamdata alerta de tsunami pentru Coasta de Vest a Statelor Unite. Informatiile despre actualul seism alimenteaza…

- Douasprezece judete sunt, vineri, sub cod galben de vant puternic si ninsoare pana la ora 15.00, urmand a se inregistra rafale de vant si de 90 de kilometri la ora. In 30 de unitati scolare din patru judete cursurile au fost suspendate din cauza zapezii.

- Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) a confirmat caderea unui meteorit la periferia orasului Detroit (Michigan), care a provocat un cutremur de gradul 2 pe Richter, relateaza Agerpres, care citeaza EFE.

- Cutremur in justiție! Procurorul Codruț Olaru, recent ales vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), este acuzat de jurnalista de investigații Emilia Șercan ca și-a plagiat de la cap la coada in teza de doctorat intitulata "Particularitațile criminalitații organizate in Romania",…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,1 grade pe scara Richter a lovit coasta de sud a statului Peru in dimineata zilei de duminica. Evenimentul s-a soldat cu moartea cel putin doua persoane si cu zeci de raniti, cauzand prabusirea mai multor drumuri si case, relateaza CNN .

- Statele membre ale ONU trebuie sa se pregateasca pentru gestionarea unor largi miscari de imigranti, atrage atentia secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, intr-un raport facut public, potrivit AFP.IMPORTANT - ANUNȚ PENTRU TOȚI CITITORII "Exista o nevoie urgenta pentru…

- Eurodeputatul Tokes Laszlo, presedintele Consiliul National al Maghiarilor din Transilvania, a cerut conducerii UDMR sa suspende, in 24 de ore, colaborarea cu PSD si ALDE daca premierul nu demisioneaza dupa declaratiile referitoare la "spanzurarea acelor maghiari/secui care se fac raspunzatori…

- INFORMARE METEOROLOGICA - Interval de valabilitate: 12 ianuarie, ora 22.00 – 14 ianuarie, ora 16.00. Fenomene vizate: intensificari ale vantului, precipitatii predominant sub forma de ninsoare, racire. Incepand din cursul noptii de vineri spre sambata (12/13 ianuarie) vantul se va intensifica treptat,…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs marti seara in Marea Caraibilor, in largul coastelor Hondurasului, a anuntat institutul american de geofizica USGS, si a fost declansata o alerta de tsunami, scriu dpa si AFP.Seismul a avut loc miercuri la ora 02.51 GMT la o adancime de 10 kilometri,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs luni, la ora 5.31, in Muntenia, județul Braila, la o adancime de numai 10.4 kilometri. Orașele cele mai apropiate de epicentrul...

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri Legea bugetului de stat si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat, insa critica Guvernul pentru faptul ca a ignorat orice avertisment venit de la Comisia Europeana in ce priveste deficitul si cere Executivului sa fie atent la vulnerabilitatile la…

- Un incendiu puternic a izbucnit, in aceasta seara, la o cladire de locuințe din zona Miga, in Constanța. Potrivit primelor informații, vecinii sunt cei care au alertat autoritațile. La ora difuzarii acestei știri, la fața locului intervin mai multe echipaje de pompieri pentru stingerea focului care…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade a avut loc joi seara în zona seismica Buzau. Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade a avut loc joi seara în zona seismica Buzau. Seismul s-a produs la ora 21 și 41 de minute și a avut loc la o adâncime de 30 de kilometri,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 a fost resimțit miercuri noaptea in capitala Iranului, Teheran, precum și in mai multe provincii din nordul țarii. Seismul nu a provocat insa pagube majore și nici victime, relateaza AFP, citat de libertatea.

- La aproape o saptamana de cand a impins-o pe Alina Ciucu pe sinele mortii s-a aflat cum si-a premeditat Magdalena Serban oribila crima pas cu pas. Potrivit specialistilor, asasina de la metrou si-a calculat fiecare gest dupa ce a ucis-o oe tanara de 25 de ani in statia de metrou Dristor 1. Mai mult,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter s-a produs, vineri, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la ora locala 9:33, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP), informeaza Agerpres.ro.

- Trei cutremure s-au produs in noaptea de luni spre marti in zona seismica Vrancea, primul seism avand magnitudinea 3,9 pe scara Richter, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Primul cutremur - cu magnitudinea 3,9 - a avut loc la ora 00.15, in judetul…

- Consiliul Uniunii Europene a transmis Romaniei un nou avertisment din cauza faptului ca nu a luat masurile necesare reducerii deficitului structural catre obiectivul pe termen mediu, de 1% din PIB. Comisia Europeana a deschis procedura de “abatere semnificativa” de la acest obiectiv,…