Stiri pe aceeasi tema

- Fiul Principesei Ileana a României si al arhiducelui de Habsburg este trimis în judecata de catre procurorii Parchetului de pe lânga Judecatoria Iasi într-un dosar de distrugere.

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, considera ca președintele Klaus Iohannis ar merita dat in judecata pentru ”mizeriile spuse despre noi”, dar tot el arata ca o plangere ar putea fi tardiva pentru ca nu mai exista legea care incrimineaza insulta și calomnia.Citește și: SURSE…

- Inca din 2016, elevii din Romania s-au aflat in imposibilitatea decontarii cheltuielilor de transport, fiindu-le incalcat dreptul prevazut la art. 84, alin. (3) si (3^1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 din cauza aparitiei tarifelor maximale impuse operatorilor de transport judetean pentru abonamentele…

- Compartimentul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele informatii de interes public: Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus trimiterea in judecata, in cursul…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Gura Humorului au anuntat trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a unui tanar in varsta de 27 de ani, din satul Vadu Negrilesei, comuna Stulpicani, care va fi judecat pentru nu mai putin de trei infractiuni: „lipsire de libertate in ...