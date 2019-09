Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie mare in randul fanilor lui Feli! Artista, extrem de discreta fiind, și-a botezat fiica in luna iunie, iar acum a facut publice, pe contul ei de Instagram, primele imagini de la fericitul eveniment.

- Veste mare in showbizul international. Dwayne Johnson s-a casatorit. Frumoasa veste a fost data chiar de simpaticul actor pe retelele sociale. Acesta s-a casatorit intr-un cadru de vis, alaturi de iubita lui.

- Proiectul DBZ Centenary Collection celebreaza parteneriatul dintre Aston Martin și Zagato, dar mai ales cei 100 de ani de existența ai casei de design din Italia. Pornind de la modelul DBS Superleggera, Aston Martin va crea o ediție speciala DBS GT Zagato, care va fi produsa in doar 19 exemplare la…

- Elena Udrea a decis sa paraseasca statul Costa Rica si sa revina in tara dupa ce instantele au decis rejudecarea procesului. "Acest coșmar al Elenei Udrea s-a terminat, iata revine in țara. Și-a evaluat probabil riscurile pe care le implica probabil aceasta venire in țara. Un botez in Romania e…

- Brigitte și Florin Pastrama sunt in culmea fericirii. Chiar daca s-au casatorit civil in urma cu cateva saptamani, frumoasa bruneta și cunoscutul... The post Brigitte si Florin Pastrama au facut nunta azi! Primele imagini de la eveniment appeared first on Renasterea banateana .

- Primul copil al Ducesei Meghan (37 de ani) si al Printului Harry (34 de ani), Archie Harrison Mountbatten-Windsor, a fost botezat sambata, 6 iulie. Ducii de Sussex au postat primele imagini de la eveniment.

- Asociatia Pro Infrastructura a prezentat noi fotografii si o filmare cu drona a Autostrazii Transilvania, tronsonul de 5,35 kilometri Biharia-Bors, reprezentantii asociatiei sustinand ca termenul de finalizare, stabilit pentru august 2020, ar putea fi devansat.

- BMW a confirmat la inceputul lunii mai prin intermediul unui teaser ca va lansa in curand un nou model care se va alatura versiunilor coupe și cabrio ale lui Seria 8. Acesta va primi numele Seria 8 Gran Coupe, iar germanii au publicat ulterior și un teaser video. Totuși, misterul cu privire la formele…