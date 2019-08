Stiri pe aceeasi tema

- Noul șef al Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor este de joi Horia Constantinescu, directorul OPC Constanța. El a devenit celebru dupa ce a inchis restaurante celebre in Mamaia, iar in plan personal este nașul de cununie al lui Andrei Nastase. Horia Constantinescu a fost numit joi șeful…

- Volvo a anunțat la inceputul acestui an ca va iniția o ampla campanie de rechemare in service la nivel global pentru 200.000 de unitați diesel, ca urmare a riscului declanșarii unui incendiu in compartimentul motor. Reprezentanța din Romania a dezvaluit acum o serie de informații pentru piața locala,…

- "Un moment important in dezvoltarea pietei bijuteriilor si metalelor pretioase in Romania il reprezinta lansarea aplicatiei informatice Document Management System si Arhivare electronica, prezenta pe site-ul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), singura institutie din tara…

- 'In data de 22 mai 2019, comisari din cadrul Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor Bucuresti-Ilfov, coordonati de catre Paul Anghel, director general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), si Horia Constantinescu - coordonator al Corpului de Control al…

