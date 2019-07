Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro se gandeste sa-si numeasca unul dintre cei trei fii, Eduardo, ambasador in SUA, informeaza vineri AFP. Eduardo, in prezent deputat, "este un prieten al copiilor lui (Donald) Trump, vorbeste engleza, spaniola, are o foarte mare experienta in lume. In…

- Eduardo Bolsonaro este numit de presa "ministrul de Externe din umbra" ca urmare a influentei puternice pe care o exercita asupra ideilor de politica externa ale presedintelui Braziliei. In cazul in care va accepta postul de ambasador, lucru pe care a spus ca il va face, Eduardo Bolsonaro va trebui…

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro i-a oferit fiului sau, Eduardo, poziția de ambasador în SUA, o mișcare care a scos în evidența rolul semnificativ al familiei sale în relațiile diplomatice și în politica interna, scrie The Guardian. Congresmanul Eduardo Bolsonaro…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a promis toleranta zero impotriva traficului de droguri din tara sa, insa un incident nefericit petrecut inainte de summitul G20 il va face sa nu mai aiba incredere nici in propria echipa.

- Cei doi sefi de stat urmeaza sa participe in orasul nipon la summitul celor 20 de tari cele mai industrializate din lume, care va incepe vineri. 'La fel ca voi, urmaresc cu mare ingrijorare problema actiunilor presedintelui brazilian (privind defrisarea) si, daca se va ivi oportunitatea, voi profita…

- Liderul social-democratilor damboviteni, Rovana Plumb, a anuntat, luni seara, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca si-a depus mandatul in cadrul Comitetului Executiv Judetean, in care s-a facut analiza rezultatelor de la alegerile europarlamentare, iar colegii sai din organizatie au reconfirmat-o…

- Presedintele Republicii Moldova nu poate sa propuna un candidat la functia de prim-ministru in lipsa organelor de conducere ale parlamentului, a decis miercuri Curtea Constitutionala de la Chisinau, respingand o sesizare in acest sens din partea presedintiei in conditiile in care partidele care au intrat…

- Dupa criticile primite saptamâna trecuta, Muzeul American de Istorie Naturala a anunțat ca nu va mai gazdui gala de celebrare a președintelui de dreapta al Braziliei, potrivit The Guardian. Planurile de a organiza un eveniment în onoarea președintelui Braziliei au fost anulate dupa…