Stiri pe aceeasi tema

- Nepotii presupusului asasin de la Caracal, care merg la scoala, au refuzat sa mai aiba contact cu colegii dupa ce acestia i-ar fi agresat verbal si amenintat cu bataia. Copiii sunt afectati pentru ca li se spune ca au „sange de criminal“ si ca inclusiv parintii lor sunt suspectati de trafic de persoane.

- Gheorghe Dinca a parasit, joi, Arestul Central si a ajuns la sediul IGPR, unde, potrivit unor surse judiciare, va fi audiat. DIICOT a anuntat oficial, inca de luni, ca Gheorghe Dinca a fost transferat din Arestul IPJ Olt in Arestul Preventiv din Capitala pentru noi audieri, dar si pentru a fi supus…

- Monstrul din Caracal, Gheorghe Dinca, a fost adus duminica in Arestul Central din București, cautarea de probe in Casa Groazei fiind practic incheiata. Deocamdata oficial nu a fost anunțat alt rezultat decat cel care confirma ca petele de sange din casa lui sunt ale Luizei. S-a vorbit, pe surse, de…

- Dupa ce o femeie in varsta de 49 de ani a depus la Inspectoratul de Poliție din Olt o plangere pe numele lui Gheorghe Dinca in care il acuza pe acesta ca a violat-o și lovit-o, alte doua femei au mers la poliție pentru a-l reclama. Conform Romania TV, cele doua au declarat ca ar fi fost abuzate de…

- Aparatorul din oficiu, care a asistat la audierile din Bucrești, de la sediul DIICOT, ale criminalui din Caracal, a dezvaluit, sambata, la Romania TV, ce a facut monstru, dupa ce le-a lovit cu pumnul pe Alexandra și Luiza.Citește și: FBI se implica in cazul anchetei de la Caracal: BUBUIE o…

- Ziarul Unirea Cum și cand a ucis-o monstrul din Caracal pe Alexandra. Detalii relatate de Dinca in timpul anchetei Cum și cand a ucis-o monstrul din Caracal pe Alexandra. Detalii relatate de Dinca in timpul anchetei Dupa ce a fost descoperit ADN-ul Alexandrei in cenușa, Gheorghe Dinca a relatat, cu…

- Este vorba despre Alexandra Macesanu si inca doua fete. Mai mult, surse apropiate anchetei spun ca exista indicii ca inca 20 de disparitii ar putea avea legatura cu Gheorghe Dinca, fiind facute cercetari amanuntite in acest moment legate de posibila ucidere a inca 20 de fete. Precizam ca Gheorghe Dinca…

- Gheorghe Dinca va fi adus astazi in „casa groazei” din Caracal de anchetatori pentru reconstituire. Amintim ca acesta a recunoscut ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei.Luiza Melencu (18 ani) a disparut in luna aprilie 2019, dupa ce a luat o masina de ocazie. In acelasi…