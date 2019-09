Stiri pe aceeasi tema

- Durere fara margini in familia lui Bogdan Seitan, artistul care s-a stins din viata la varsta de 31 de ani. Mama lui este sfasiata si, cu greu, si-a gasit cuvintele si a scris un mesaj pe retelele de socializare.

- Razvan de la Oradea, un cunoscut cantaret de manele, s-a stins din viata dupa ce a suferit patru stopuri cardio-respiratorii, la doar 35 de ani. Acum, toti cei care l-au cunoscut si care l-au indragit il plang. Printre acestia se numara si Carmen de la Salciua. Artista este devastata de moartea unului…

- Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, susține ca președintele SUA, Donald Trump, a transmis și un mesaj non-verbal, prin care a dorit sa le spuna romanilor: ”Nu sunteți singuri!”.Citește și: Codrin Ștefanescu acuza acordul 'cumplit' dintre Dancila și Tariceanu: Uita de toate ticaloșiile și…

- Se apropie cea mai trista zi pentru cei care l-au indragit pe Zsolt Torok. Unul dintre cei mai indragiți alpiniști romani și-a gasit sfarșitul facand chiar ceea ce iubea mai mult. Acum, rudele și apropiații se vad nevoiți sa il conduca pe ultimul drum.

- Un mesaj de adio postat pe o pagina de socializare a pus pe jar cunoscutii si familia unui barbat din Calarasi, care locuieste in Capitala. Mihai Badita este de negasit, dupa ce, in urma cu mai putin de 24 de ore, a anuntat ca vrea sa se sinucida, ulterior nemaiputand fi contactat telefonic.

- In plin scandal provocat de vestea divorțului, fosta regina a frumuseții din Rusia care s-a casatorit cu regele Malaysiei a postat online un clip romantic in care perechea danseaza. In video, cei doi - de acum foști soți - iși adreseaza reciproc cuvinte pline de dragoste, relateaza The Telegraph.

- Seful Inspectoratului National de Patrulare, Marin Maxian, a demisionat. Anuntul a fost facut de catre Marin Maxian in timpul prezentarii unui raport de activitate a institutiei in ultimele sase luni. Fostul sef INP nu a precizat care este motivul. Publika.