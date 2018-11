Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Dancila devine, pe zi ce trece, locul de refugiu al teleormanenilor plecati sa-si caute un rost prin alte parti. Cea mai recenta poveste de succes este cea a nepoatei primarului din municipiul Alexandria, care de saptamana viitoare va fi angajata la Ministerul Afacerilor Externe, sub ocrotirea…

- Rezultate de excepție pentru delegația județului Teleorman la concursul național de fizica “EVRIKA” in Eveniment / on 30/10/2018 at 13:05 / 170 de elevi din 31 de județe și municipiul București au participat la cea de-a 28-a ediție a concursului național de fizica “EVRIKA”, ediția din acest…

- Desfiintarea Scolii Gimnaziale din Romita, incepand cu acest an scolar, i-a nemultumit pe multi dintre parintii ai caror copii frecventau aceasta unitate de invatamant si care se vad, acum, nevoiti, sa de deplaseze in localitatile invecinate pentru a-si continua studiile. Contactati pentru a lamuri…

- Catedrala “Sf. Alexandru”, loc central al spiritualitatii in Alexandria, s-a transformat in ziua a 2-a a referendumului in loc de propaganda. ”Cine simte asa ceva,nu va baga azi un dumicat la pranz in gura daca n-a fost mai intai sa spuna ca este ortodox autentic”, le-a spus preotul credinciosilor.

- Traian Panait, 64 de ani, este licențiat al Facultații de Transporturi a Institutului Politehnic din București. Are o indelungata experiența manageriala, ocupand de-a lungul timpului mai multe funcții de conducere in cadrul Ministerul Transporturilor, precizeaza comunicatul. In perioada 2002-2004,…

- Toate probele din Teleorman, trimise la analize pentru depistarea Pestei Porcine (PP), sunt negative in Eveniment / on 06/09/2018 at 11:23 / A ajuns pesta porcina in Teleorman pana acum? Toti medicii veterinari din judet spun ca nu, respectiv ca toate probele trimise pana acum la Laboratorul central…

- INSULA IUBIRII 2018 Nicoleta Dragne a acceptat rolul de ispita pentru a doua oara, dupa ce in sezonul cu numarul trei a reușit sa dezbine unul din cele mai solide cupluri: Nicoleta Molnar și Catalin Meșter. In prezent, Nicoleta Dragne locuiește in continuare in Anglia, unde are o firma de curațenie,…

- Copiii cu autism, terapie gratuita la Centrul de recuperare din Zimnicea Foto: Arhiva. Tulburarile din spectrul autist, dar si unele dizabilitati pot fi depasite. Copiii cu dizabilitati din orasul Zimnicea, dar si din localitatile limitrofe beneficiaza gratuit de terapie, în cadrul centrului…