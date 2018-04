Nepoata lui Serghei Skripal, DETALII despre starea fiicei spionului rus, Iulia Skripal

Stiri pe aceeasi tema

- O inregistrare cu Iulia Skripal prezentata de o televiziune din Rusia drept dovada a faptului ca fiica fostului spion rus se simte mult mai bine. Totuși, nimeni nu poate confirma daca vocea din inregistrare este a Iuliei sau nu, scrie Agerpres . Inregistrarea este prezentata drept o conversatie telefonica…

- Postul de stat Rossia 1 a difuzat o inregistrare audio cu o presupusa convorbire telefonica intre Iulia Skripal, care a fost otravita alaturi de tatal ei, fostul spion rus Serghei Skripal, si Viktoria Skripal, verisoara sa.

- Serviciile secrete ale Marii Britanii spun ca au localizat laboratorul rusesc, în care se producea neurotoxina extrem de periculoasa Noviciok, care a fost folosit la atacul asupra lui Serghei Skripal si a fiicei Iulia, potrivit The Times. Se presupune ca Rusia testa agentul…

- Otravirea 'ar putea fi in interesul guvernului britanic, care se afla intr-o pozitie inconfortabila, neavand capacitatea de a-si indeplini promisiunile facute alegatorilor in conditiile Brexit-ului', a declarat Lavrov intr-o conferinta de presa. "Aceasta ar putea fi de asemenea in interesul serviciilor…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a denuntat drept "revoltator" refuzul Marii Britanii de a oferi acces diplomatilor rusi la Iulia Skripal, fiica fostului spion rus Serghei Skripal, ranita in atacul neurotoxic din Salisbury, atribuit Moscovei, informeaza site-ul agentiei Tass.

- Rasturnare de situatie in scandalul declansat de otravirea spionului Serghei Skripal si a fiicei acestuia, Iulia. Acuzata ca s-ar afla in spatele atentatului, Rusia iese la rampa cu o miscare neasteptata. O comisie rusa pentru aplicarea legii, care conduce o ancheta privind otravirea Iuliei Skripal,…

- Guvernul britanic ia in considerare sa permita vizite la Iulia Skripal, care este in proces de recuperare in spital dupa ce a fost otravita impreuna cu tatal sau, fostul dublu spion rus Serghei Skripal, intr-un atac cu un agent neurotoxic pentru care Londra a acuzat Moscova, potrivit Reuters.…

- O prima veste buna in cazul Skripal vine din partea medicilor: Iulia Skripal, fiica spionului rus otravit cu neurotoxina, este constienta si vorbeste, la aproape o luna de la incident, scrie digi24.ro.

- Starea de sanatate a Iuliei se imbunatațește rapid. Jurnaliștii de la BBC News au aflat ca fiica lui Serghei Skripal este conștienta și vorbește. Dupa aproape patru satpamani in care a fost in stare grava in spital, Iulia Skripal pare sa raspunda tratamentului și se pare ca și-a recuperat cunoștiința…

- Starea Iuliei Skripal, fiica fostului spion rus Serghei Skripal, ”se imbunatateste rapid”, a anuntat luni spitalul in care este ingrijita, impreuna cu tatal ei, de cand au fost gasiti otraviti, pe 4 martie, la Salisbury, in sud-vestul Angliei, relateaza AFP.”Ma bucur sa va pot anunta o imbunatatitre…

- Austria ar putea juca un rol de mediere in criza internationala dintre Rusia si Occident izbucnita ca urmare a otravirii fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, a declarat joi ministrul de externe austriac Karin Kneissl, explicand refuzul Vienei de a expulza diplomati rusi, relateaza…

- Fiica lui Sergei Skripal incepe sa se imbunatațeasca și nu se mai afla in stare critica. Cei doi au fost gasiți inconștienți pe o banca din Marea Britanie in urma cu o luna. Yulia Skripal și tatal sau, fostul spion rus Serghei Skripal, au intrat in contact cu o neurotoxina in data de…

- In schimb, medicii au informat ca tatal ei, Serghei Skripal, se afla in continuare in stare critica."Sunt incantata sa anunt o imbunatatire a starii domnisoarei Skripal", a declarat Christine Blanshard, directorul Spitalul Districtului Salisbury."Aceasta a raspuns la tratamente, dar continua…

- Starea de sanatate a Iuliei Skripal se imbunatațește rapid, relatreaza BBC. Imbunatațirea starii Iuliei vine la o zi dupa ce nepoata lui Serghei Spripal a declarat ca cei doi au șanse foarte...

- Fostul spion rus Serghei Skripal si fiica acestuia, Iulia, otraviti la 4 martie, au avut primul contact cu agentul neurotoxic la domiciliul lor din Marea Britanie, a anuntat miercuri politia britanica.

- SUA vor expulza 60 de diplomați ruși, dupa otravirea spionului Skripal. SUA au decis expulzarea a 60 de diplomați ruși in urma otravirii lui spionului Serghei Skripal. Decizia a fost luata de președintele SUA, Donald Trump. Revenim cu detalii. #salvatipipera | Ce soluții au propus angajații din zona…

- Trump ar vrea sa expulzeze diplomați ruși, dupa otravirea spionului Skripal. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, vrea sa expulzeze mai mulți diplomați ruși dupa otrivrea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, susțin mai multe surse pentru Bloomberg. Revenim cu detalii. #salvatipipera…

- Anamaria Prodan a primit o mulțime de mesaje de incurajare astazi din partea rudelor și a pritenilor. Toate astea dupa ce vedeta a facut publica o poza de album cu parinții și sora sa. Imaginea a fost insoțita de un mesaj emoționant scris in limba engleza. Citește și: Primele imagini cu mama Anamariei…

- Un om de știința din perioada URSS aduce o informație in spațiul public care contrazice afirmațiile Moscovei cu privire la originea substanței neuortoxice responsabile pentru otravirea fostului spion rus, Serghei Skripal, și a fiicei sale, Iulia. Dezvaluirile cercetatorului rus confirma existența agentului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca a primit scrisoarea premierului Viorica Dancila prin care aceasta ii solicita sa ii comunice daca in perioada 2012-2018 Comisia Europeana a cerut informatii cu privire la situatia juridica in cazuri de presupusa coruptie la nivel inalt, scrie…

- Ministrii de Externe ai statelor Uniunii Europene au adoptat luni o pozitie de "solidaritate" cu Marea Britanie, cerand Rusiei sa ofere clarificari privind atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus. Guvernul de la Londra sustine ca Moscova se afla in spatele atacului neurotoxic…

- Duminica, la scurt timp dupa ce a fost reales, presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a sustinut ca tara sa nu detine arme chimice, relateaza Agerpres. Presedintele rus s-a referit explicit la agentul neurotoxic folosit la inceputul lui martie in Regatul Unit, impotriva fostului spion rus Serghei Skripal.

- Cazul otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal pe teritoriul britanic a fost trecut pe agenda summitului Uniunii Europene programat pentru 22-23 martie la Bruxelles, a indicat vineri o sursa europeana pentru AFP.Potrivit sursei, subiectul ''va fi discutat joi seara din saptamana…

- Rusia a anuntat vineri ca a declansat o ancheta pentru 'tentativa de asasinat' asupra fiicei fostului agent dublu rus Serghei Skripal, victima a otravirii alaturi de tatal sau, la 4 martie, in Marea Britanie, informeaza AFP. 'O ancheta pentru tentativa de asasinat asupra cetatenei ruse Iulia Skripal…

- Rusia a anuntat vineri ca a declansat o ancheta pentru 'tentativa de asasinat' asupra fiicei fostului agent dublu rus Serghei Skripal, victima a otravirii alaturi de tatal sau, la 4 martie, in Marea Britanie, informeaza AFP. 'O ancheta pentru tentativa de asasinat asupra cetatenei…

- Dupa ce premierul britanic Theresa May a susținut ca este „foarte probabil” ca Rusia sa se afle in spatele incercarii de asasinat a agentului dublu Serghei Skripal, un alt oficial britanic lanseaza acuzații extrem de grave. Ministrul de Externe al Regatului, Boris Johnson, considera ca președintele…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a afirmat vineri ca este extrem de probabil ca însusi presedintele rus Vladimir Putin sa fi luat decizia folosirii unui agent neurotoxic de uz militar pentru otravirea fostului spion dublu rus Serghei Skripal în Marea

- Gazul neuroparalitic ”Noviciok”, cu care a fost otravit fostul spion rus Serghei Skripal, este posibil sa fi fost transportat in Marea Britanie in bagajul fiicei sale Iulia, aceasta fiind una dintre versiunile princiale care sunt luata in calcul de serviciile speciale din Marea Britanie, scrie The Telegraph.…

- Neurotoxina folosita pentru otravirea fostului spion rus Serghei Skripal a fost pusa in bagajul fiicei sale, Iulia Skripal, inainte sa plece din Moscova, informeaza The Telegraph, care citeaza surse neidentificate.

- Decizia premierului britanic de a expulza 23 de diplomati rusi identificati drept „agenti de informatii nedeclarati“ este primul pas din ce se anunta a fi un sir de masuri severe de retorsiune pentru tentativa de asasinare, pe teritoriu britanic, a fostului ofiter GRU Serghei Skripal si a fiicei acestuia,…

- O reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate privind otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie va avea loc miercuri, a anuntat presedintia olandeza in exercitiu, citata de AFP.

- Premierul britanic Theresa May a anunțat masuri foarte dure împotriva Rusiei, dupa cazul spionului rus Serghei Skripal, otravit cu o substanța neurotoxica. 23 de diplomați ruși identificați drept agenți secreți nedeclarați sunt expulzați.

- Autoritatile britanice suspecteaza Moscova ca ar sta in spatele tentativei de asasinare a fostului spion Serghei Skripal si a fiicei lui. Asta deoarece gazul utilizat in atac este de productie ruseasca.

- Liderul Rusiei, Vladimir Putin, i-a spus luni unui jurnalist BBC ca urmeaza sa discute despre cazul spionului rus Serghei Skripal, care a fost otrabit in Marea Britanie, abia dupa ce autoritațile britanice vor face lumina in acest caz. Putin a dat acest raspuns dupa ce a fost intrebat…

- Boris Karpiskov, un fost agent dublu rus, susține ca a fost avertizat prin telefon luna trecuta ca i se va intampla „ceva rau”, lui si altor fosti agenti rusi aflati in Marea Britanie, inclusiv Serghei Skripal.

- Rusia este ”foarte probabil” vinovata de otravirea lui Serghei Skripal, a acuzat luni, in Parlament, premierul britanic Theresa May, transmit The Associate Press si BBC News.Un fost agent dublu rus si fiica sa au fost otraviti cu un agent neuritixic de uz militar de tipul celor dezvoltate…

- Autoritatile de la Londra intentioneaza sa dezbata cazul privind otravirea fostului agent rus Serghei Skripal, care lucra pentru spionajul britanic cu aliatii lor din NATO, scrie The Independent, citand surse...

- Douazeci si una de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma atacului cu o substanta neurotoxica care l-a vizat pe fostul agent rus de spionaj Serghei Skripal si fiica acestuia, Yulia, a anuntat politia britanica, potrivit site-ului agentiei Dpa.

- Ministrul britanic de Interne, Amber Rudd, a declarat joi ca guvernul de la Londra va face totul pentru ca persoanele vinovate de tentativa de ucidere a fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia...

- Politistul britanic care a intrat in contact cu neurotoxina folosita in atacul asupra unui fost agent de spionaj rus se afla in stare stabila si este constient, a anuntat joi ministrul britanic de Interne, Amber Rudd, relateaza site-ul BBC News.

- Ofițerul de poliție care a ajuns primul lânga banca unde fostul spion rus Serghei Skripal și fiica lui Yulia s-au prabușit, dupa ce au fost otraviți cu un agent neurotoxic, se simte "ceva mai bine", ba chiar a început sa comunice cu

- Marcel Popescu, președintele celor de la U Craiova, a prefațat duelul pe care echipa sa il va disputa marți, impotriva lui Dinamo, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. "E un meci pe care il așteapta toata lumea, mai ales prin prisma celor intamplate la meciurile de la Mediaș și Sibiu. E normal…

- Ionela Prodan a trecut prin clipe grele ca urmare a problemelor de sanatate cu care s-a confruntat, dar din fericire, starea acesteia s-a imbunatatit, si a putut pleca acasa, iar acum lucrurile au intrat pe un fagas normal.

- Politistul din Slatina care a fost impușcat in cap de iubita lui va fi operat din nou de medicii de la Spitalul Judetean de Urgenta Craiova, insa pana in prezent nu a dat niciun semn ca isi revine. El este in coma de o luna, fiind intubat. (VEZI ȘI: IUBITA POLITISTULUI DIN OLT IMPUSCAT IN CAP […] The…

- Trei persoane au murit joi, in urma deraierii unui tren, in apropiere de Milano, a declarat un reprezentant al pompierilor intr-un organism local de criza pentru Reuters. Potrivit informațiilor Digi24, printre raniți se afla și un roman. Din fericire, acesta a suferit rani...

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in sferturi la Australian Open dupa ce a trecut intr-un mod entuziasmant de Naomi Osaka, locul 72 WTA, scor 6-3, 6-2. (Detalii aici) Dupa meci, Halep a vorbit despre evoluția avuta in fața lui Naomi Osaka, despre tactica pe care a pus la punct cu echipa sa și…

- Simona Halep este accidentata și tatal ei a ținut sa vorbeasca despre ultimele informații cu privire la starea de sanatate a fiicei sale. Reamintim ca Halep s-a calificat, marți dimineața, in turul al doilea la Australian Open, dupa ce a invins-a, in doua seturi, scor 7-6 (5), 6-1, pe tanara Destanee…

- UPDATE Barbatul a primit mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile. Detalii șocante ies la iveala despre accidentul mortal de azi-noapte de pe DN10. In urma cercetarilor, polițiștii au stabilit ca individul de 27 de ani, vinovat de moartea unei fete de 11 ani, este Laurențiu Ionuț Carpaci și luase…

- Dan Ciprian Sfichi, politistul taiat cu sabia in Suceava, in timpul unei descinderi in locuinta unui interlop, ar putea fi externat peste o saptamana. Medicii au precizat ca barbatul s-a recuperat miraculos, vorbeste, isi misca piciorul si mana dreapta. A

- Spitarul Universitar din București a anunțat, printr-un comunicat de presa, ca tânarul înjunghiat joi seara este conștient și stabil. El a fost internat pe secția de ATI, dupa ce a suferit o intervenție chirurgicala în zona toracelui.