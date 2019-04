Stiri pe aceeasi tema

- “Under The Silver Lake” / “Sub lacul de argint”, neo-noir-ul ce ii are in rolurile principale pe Andrew Garfield (“Spider-Man”) și Riley Keough (“Mad Max: Fury Road”), nepoata lui Elvis Presley, va rula in cinematografele din București și alte opt ...

- Filmul "Inima albastra" regizat de Violeta Birla, o fosta beneficiara a serviciilor Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vrancea, cu actrita Maia Morgenstern in rol principal, a fost prezentat joi, in premiera in Romania, la cinematograful Balada din Focsani.…

- Leto/O vara rock’n’roll, filmul-eveniment al regizorului rus Kirill Serebrennikov, ajunge in cinematografele din București și din alte 15 orașe incepand cu 12 aprilie. Biografie a legendarei trupe Kino expusa cu forța și entuziasm, Leto / O vara rock’n’roll vorbește despre protest, libertate și rezistența…

- McQueen, documentarul despre legendarul fashion designer si Wildlife, cu Jake Gyllenhaal si Carrie Mulligan, pe ecranele festivalului. American Independent Film Festival anunta titluri noi din programul editiei a treia. Under The Silver Lake in regia lui David Robert Mitchell, regizorul cunoscut pentru…

- Filmul la care Terry Gilliam a lucrat aproape 30 de ani, The Man Who Killed Don Quixote / Omul care l-a ucis pe Don Quijote, ajunge in peste 40 de cinematografe din Romania incepand cu vineri, 29 martie. Filmat in mai multe locuri exotice din Spania, Portugalia și Insulele Canare, lungmetrajul il prezinta…

- Cea de-a treia ediție a American Independent Film Festival va avea loc intre 12 și 18 aprilie la Cinema PRO și Cinema Muzeul Țaranului. Festivalul prezinta in premiera in Romania western-ul The Sisters Brothers, cel mai nou film al lui Jacques Audiard, filmat aproape integral in Romania și premiat la…

- SA NU UCIZI, filmul co-regizat de Gabi Virginia Șarga și Catalin Rotaru și inspirat de scandalul media care a cutremurat sistemul sanitar din Romania acum cațiva ani, va avea pe 1 martie premiera in cinematografele din 29 de orașe din țara.