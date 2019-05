Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost arestate la Iasi intr-un dosar de trafic de droguri in care acuzatiile se leaga de festivalul la care designerul Razvan Ciobanu a petrecut inainte de a muri intr-un accident rutier.

- Moartea lui Razvan Ciobanu a îndoliat lumea modei din România. Creatorul de moda a decedat, luni dimineata, în urma unui accident grav rutier, la intrarea în comuna Sacele, judetul Constanta.

- Masina in care a murit Razvan Ciobanu, un Range Rover fabricat in 2014, este, in mod normal, una extrem de sigura in caz de accident. Autoturismul care are o greutate de 2,3 tone, este din categoria off-road si obtinut cinci stele la celebrele teste independente de siguranta Euroncap.

- Mara Banica, una dintre persoanele care il plang acum pe Razvan Ciobanu, a intrat in direct prin interventie telefonica la Antena Stars si a facut dezvaluiri cutremuratoare. Vedeta spune ca designerul nu ar fi trebuit sa se intoarca in Bucuresti singur, ci alaturi de Vika Blochina. Insa, ceva s-a intamplat…

- Accident cumplit in urma cu putin timp. Doi morti, intre care un copil de 4 ani, si doi raniti in urma impactului. A fost solicitat elicopterul SMURD Doua persoane, intre care un copil de 4 ani, au decedat, iar alte doua au fost ranite in urma unui accident rutier produs duminica seara in comuna Tetoiu,…