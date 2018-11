Stiri pe aceeasi tema

- Weekendul acesta incepe cu o nouE provocare! }ti propunem un test care iti va evalua atat cunostintele dobandite pe bEncile xcolii, cat xi logica, atentia xi rationamentul de care dai dovadE. }ntr-adevEr, un numEr foarte mic de oameni reuxesc, dar dacE te consideri un mic Einstein, cu sigurantE vei…

- Gina Matache, mama Oanei și a Deliei Matache, a marturisit cum a recționat in momentul in care fiica sa cea mica a anunțat-o ca este insarcinata cu cel de-al doilea copil. Sora Deliei, Oana, este insarcinata cu cel de-al doilea copil . Gravida in patru luni, Oana va aduce pe lume un baiețel. Ea mai…

- Daniel Constantin susține, intr-o postare pe Facebook, referitor la relația dintre liderii celor doua partide de la Putere, ca 'marea tradare" pentru Liviu Dragnea va veni de la Calin Popescu Tariceanu."Pentru Dragnea, marea TRADARE vine de la Tariceanu, Se pare ca pana la urma Liviu…

- Sora Deliei a trait clipe neplacute astazi, dupa ce fiica ei s-a simțit foarte rau. Oana și soțul ei, Razvan Miheț, au mers de urgența cu Jessie la spital, unde au primit un diagnostic trist de la medici. Mica lor prințesa a fost bagata imediat pe perfuzii. Nepoata Deliei a ajuns de urgența la spital.…

- Moment important in viața familiei Matache! Jessica, nepoata Deliei, crește pe zi ce trece. Drept dovada, micuța a inceput deja sa vorbeasca și a rostit și un prim cuvant destul de atipic, am spune noi.

- Catelul Oanei, sora Deliei, trece printr-o perioada tare grea! Mai ales ca inainte sa vina pe lume micuta Jessie, era cel mai important. Acum lucrurile s-au schimbat, iar atitudinea lui a socat-o pe blondina.

- Actorii Salvati de Clopotel, azi, la 30 de ani de la filmarea serialului Salvati de clopotel (Saved by the bell) a fost, alaturi de Beverly Hills 90210, serialul care a bucurat o intreaga generatie de adolescenti la inceputul anilor 90 in Romania. https://www.youtube.com/watch?v=KCUheInoaMY Productia,…

- Pasiunile fiecarui om raman de cele mai multe ori in gandurile acestuia, mai ales dupa ce viata lui s-a schimbat definitiv si barbatul devine brusc tata si cap de familie. Din pacate, nu se mai poate dedica intotdeauna acestora pentru ca ele presupun pierderea de timp pretios, care acum se imparte intre…