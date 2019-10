NEPI Rockcastle bugeteaza 110 milioane euro pentru cel mai nou mall din regiunea Olteniei, Promenada Craiova NEPI Rockcastle anunta ca a finalizat achizitia unui teren de aproximativ 200.000 mp in Craiova, pe Calea Severinului, unde intentioneaza sa construiasca unul dintre cele mai mari proiecte de retail din zona Olteniei.



Valoarea investitiei totale este estimata la aproximativ 110 milioane euro, iar lucrarile de constructie vor demara dupa obtinerea tuturor avizelor necesare.



"Ne bucuram sa anuntam aceasta investitie, pentru ca avem semnale ca mai bine de 400.000 de romani din zona de sud-vest a tarii asteapta un astfel de proiect, cum va fi Promenada Craiova. Dorim sa oferim…

Sursa articol si foto: business24.ro

