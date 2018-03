Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi, 19 martie și pana joi, 22 martie, se desfașoara simularea naționala a probelor scrise din cadrul examenului de Bacalaureat – 2018. La aceasta simulare vor participa elevii inscriși in clasele a XI-a și a XII-a, au transmis, vineri, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ)…

- Deputatul Partidului Miscarea Populara Mures, Marius Pascan, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca formatiunea sa va demara o campanie nationala de strangere a unui milion de semnaturi pentru sustinerea initiativei privind alegerea primarilor din doua tururi de scrutin si ca, daca nu va reusi…

- Primaria municipiului Sfantu Gheorghe a decis ca, de Zilele Sfantu Gheorghe 2018, sa mute Scena Comunitații din fața magazinului Șugaș, in curtea Liceului de Arta „Plugor Sandor”, unde se vor desfașura doar programe cultural-artistice ale copiilor din diverse unitați de invațamant. Astfel, participanții…

- Primaria Sfantu Gheorghe a precizat, marti, ca centrul orasului a fost decorat cu panglici de culori nationale unguresti cu ocazia sarbatoririi pe 15 martie a Zilei maghiarilor de pretutindeni, subliniind totodata ca „simbolurile unguresti pozitionate vertical pe stalpii din fier forjat nu sunt steaguri,…

- Treisprezece proiecte, in valoare totala de circa paisprezece milioane de euro au fost aprobate și urmeaza sa fie semnate, pentru investiții ale autoritaților locale din Ozun. Anul 2018 va fi un an foarte aglomerat pentru primaria comunei Ozun, in ceea ce privește dezvoltarea locala, ceea ce este un…

- Pregatirile pentru ediția cu numarul XXIV a festivalului intitulat „Sarbatoarea oualor roșii”, derulat la Bradet, sunt in plina desfașurare. Interpretele de muzica populara Cristina Turcu Preda și Cornelia Ciobanu sunt invitatele speciale la ediția din acest an, au transmis, vineri, organizatorii.…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe a confirmat, vineri, al treilea caz de deces din cauza gripei tip A – un tanar in varsta de 23 de ani. Managerul institutiei, Andras Nagy Robert, a declarat pentru AGRPRES ca tanarul a murit luni la sectia ATI, rezultatul analizelor de laborator,…

- Un barbat in varsta de 51 de ani din judetul Covasna a fost arestat preventiv pentru ultragierea unui politist care l-a surprins taind ilegal lemne din padure, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Covasna. „In data a data de 2 martie a.c., Politia statiunii Covasna a fost sesizata de catre…

- Un eveniment de selectare și recrutare a grupului ținta al proiectului „Antreprenoriatul Dezvolta Ardealul (ADA)” va avea loc vineri, 9 martie 2018, la Intorsura Buzaului. „Antreprenoriatul Dezvolta Ardealul (ADA)” este implementat de catre Fundația „ADEPT Transilvania”- ca lider de parteneriat, parteneri…

- Contributia romanilor de peste hotare la pastrarea si transmiterea mostenirii culturale, lingvistice, spirituale romanesti este esentiala, le-a transmis ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia Intotero, participantilor la spectacolul „Martisorul Centenarului – impreuna pentru a ne cunoaste…

- Camera de Comerț și Industrie (CCI) Covasna a demarat, sambata, la sediul sau din Sfantu Gheorghe, un nou curs de arhivar. Cursul, organizat in colaborare cu S.C. Candle Business S.R.L.- furnizor autorizat de formare profesionala – este la cea de-a doua ediție, reunind, de aceasta data, aproximativ…

- Incepand de astazi, „Mesagerul de Covasna” va propune o noua rubrica, saptamanala, in cadrul careia vor fi prezentate informații despre prietenii necuvantatori, oferite de crescatori, dresori, veterinari și nu numai. Cainele, caruia chinezii i-au dedicat intreg anul 2018, este cel care deschide aceasta…

- Marți, 27 februarie, la Tg. Mureș a fost organizata o consultare publica de catre fabricile de cherestea Holzindustrie Schweighofer (HS) din Sebeș și Reci. Temele principale ale evenimentului au fost abordate in contextul implementarii planului de acțiune pentru o industrie sustenabila a lemnului și…

- Teatrul Independent „Osono” din Sfantu Gheorghe organizeaza, astazi, un campionat de bowling intre teatrele din municipiu, in cadrul programului pe care il dedica aniversarii a 25 de ani de la inființarea sa. „Ca parte a seriei de evenimente Osono implinește 25 de ani, miercuri, 28 februarie, la ora…

- Sporul natural a fost negativ in județul Covasna, atat in anul 2016, cat și in anul 2017. Concret, in 2016, s-au inregistrat cu 191 mai multe decese, decat nașteri iar in 2017, numarul celor decedați a fost cu 475 de persoane mai mare fața de cel al persoanelor nascute-vii, conform datelor Direcției…

- CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE, cu sediul in Sfantu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, in temeiul Hotararii nr. 106/2014, Consiliul Local al Municipiului Sfantu Gheorghe asteapta propuneri pentru Titlul Onorific „Pro Urbe” pe anul 2018, pentru acele personalitați, persoane fizice,…

- Un barbat in varsta de 53 de ani din Tulcea a murit din cauza gripei la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, a anuntat joi conducerea institutiei. Directorul medical al spitalului, dr. Antal Almos, a declarat pentru AGERPRES ca barbatul fusese internat pentru o operatie, dar, pentru ca…

- Arena Sepsi din Sfantu Gheorghe va gazdui, in perioada 22-25 februarie, turneul Final 8 al Cupei Romaniei la baschet feminin, au anuntat, marti, organizatorii, in cadrul unei conferinte de presa. Competitia va reuni echipele Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe, campioana ultimelor doua sezoane, Universitatea…

- Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe este unul dintre cei 21 de parteneri din 8 țari care implementeaza impreuna proiectul RARE – Schimbarea discursului, schimbarea practicilor: romii ca resursa umana. Proiectul are ca scop facilitarea ocuparii persoanelor de etnie roma, respectiv sa combate discriminarea…

- In weekendul 24-25 februarie 2018, se desfașoara, in comuna Bodoc un amplu antrenament de lucru, pentru caini de paza. Douazeci de cani, din toata țara, insoțiți de stapanii ori conductoriii (handlerii) lor vor participa, in weekendul care urmeaza, la un antrenament de lucru in cadru organizat, in…

- Esti activ, informat si ai incredere in tine? Acum ai sansa de a avea o cariera in armata! Depinde doar de tine! Ministerul Apararii Naționale desfașoara prin Biroul informare-recrutare al Centrului Militar Județean Covasna, activitatea de recrutare a tinerilor candidați – baieți și fete, in vederea…

- se pregateste pentru o noua premiera, care este programata pentru toamna lui 2018. Prima etapa a noului proiect consta in organizarea unui casting pentru descoperirea adolescentilor pasionati de teatru, care doresc a face parte din distributia unui spectacol in regia Mirelei Bucur, pe un scenariu original,…

- Cititorul se va intreba, de buna seama, ce m-a determinat, ca ziarist, sa abordez intr-un mod atat de implicat, cu lux de amanunte, episoade din istoria ungurilor, scotocindu-le mai ales obarsia, itinerariul, dar si modul lor comportamental dupa venirea lor in Europa si asezarea pe continent.…

- Proiectul StarUp Now va ajuta 400 de persoane din regiune sa iși dezvolte competențele antreprenoriale, iar cele mai bune planuri de afaceri primesc o finanțare de 40.000 euro fiecare. Marti, 13 februarie a avut loc Conferinta de lansare oficiala a proiectului, in organizarea Consiliului Județean (CJ)…

- Trupa Teatrului „Andrei Mureșanu” invita iubitorii de arta dramatica, copii și adulți deopotriva, la un nou spectacol „fara varsta”. Regizorii Ivacson Laszlo și Fazakas Misi au ales de aceasta data sa incante publicul spectator cu povestea „Frumoasa din padurea adormita“, o adaptare plina de haz…

- Consiliul local Sfantu Gheorghe, intrunit marti in sedinta extraordinara, a aprobat acordarea a doua premii Pro Urbe in acest an, unul pentru o persoana nominalizata de comunitatea romaneasca si unul pentru o persoana propusa de comunitatea maghiara. Decizia a fost luata in urma solicitarii venite din…

- Prima sesiune a examenului național de bacalaureat 2018 incepe astazi, cu proba A- evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orala in limba romana. Conform calendarului aprobat prin Ordin de ministru, astazi, 12 februarie și maine, 13 februarie (a.c.) este programata desfașurarea probei de…

- Data de 1 Decembrie 2018 va insemna lansarea celui mai important produs national din Romania, a unui produs cultural-turistic, odata cu finalizarea lucrarilor de restaurare si reamenajare a Salii Unirii, a sustinut joi, intr-o conferinta de presa, administratorul public al judetului Alba, Dan Popescu.…

- Prof. Luminița Cornea, istoric, critic literar și muzeograf la Muzeul Național al Carpaților Rasariteni din municipiul Sfantu Gheorghe se afla pe lista personalitaților anului 2017, premiate de Asociația „Rasaritul Romanesc” din Chișinau. Asociația „Rasaritul Romanesc” din Chișinau, prin Președintele…

- Mai multe scoli din judetul Harghita si din Republica Moldova vor derula, in acest an, activitati educative si culturale comune, in cadrul unui proiect initiat de Asociatia Invatatorilor Harghiteni si dedicat Centenarului Marii Uniri. Presedintele Asociatiei Invatatorilor Harghiteni, inspectorul scolar…

- Comorile lasate de stramoși sub forma jocului, dansului și portului popular nu pier, in județul Covasna, nici macar la oraș. Dovada sta șezatoarea intitulata „Femeile din Ținutul Caciularilor cos ie”, inițiata de Alexandra Pintrijel Hagiu, manifestare care a ajuns, sambata, la Sfantu Gheorghe, reunind…

- Teatrul „Andrei Mureșanu” (TAM) din Sfantu Gheorghe a inceput anul in forța, cu deplasari in țara și in strainatate și cu incheierea a noi parteneriate. Totodata, echipa TAM a pornit și repetiții pentru o noua premiera, dar și pregatiri pentru evenimente speciale pe care le va derula in 2018. Despre…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat, joi, ca, in aproximativ doi ani, ar putea incepe lucrarile la drumul de centura, ce va fi realizat de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. „Daca cei de la Compania Nationala se tin de promisiuni si putem merge inainte,…

- Camera de Comerț și Industrie (CCI) Covasna a lansat inscrierile la un seminar interactiv pe tema modificarilor aparute in Codul fiscal și in Codul muncii, pe care il va organiza in februarie, la sediul sau din Sfantu Gheorghe. Seminarul va fi derulat in 12 februarie 2017, intre orele 9:00-14:00, in…

- Primaria Sfantu Gheorghe va relansa licitatia pentru restaurarea monumentului Ostasului Roman din municipiu, care se afla intr-o stare avansata de degradare, a declarat joi, primarul Antal Arpad. Acesta a precizat, in cadrul unei conferinte de presa avand ca tema Centenarul Marii Uniri, ca procedurile…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat marti decretul pentru promulgarea Legii privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof…

- Site-ul panoramic de promovare a potentialului natural, istoric si cultural al judetelor Covasna si Harghita, lansat in toamna anului 2010 de autoritatile locale, a fost completat cu cateva zeci de obiective printre care mori de apa, ateliere de turta dulce, castele si conace. Printre noutati se numara…

- Peste 1500 de persoane au participat, pe tot parcursului anului trecut, la evenimentele organizate de catre Cercul de Alergare „Gall Lajos” din Sfantu Gheorghe. Sportivi de performanța sau amatori, copilași care abia au invațat sa mearga, sau veterani, cu toții au raspuns incantați chemarii catre sport.…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat joi ca municipalitatea nu poate tine pasul, in ce priveste parcarile, cu ritmul de crestere a numarului de masini. Renuntarea la spatiile verzi in favoarea parcarilor nu reprezinta o solutie, iar parcarile supraetajate sau subterane sunt…

- Reabilitarea Cimitirului Eroilor din Sfantu Gheorghe, unde sunt inhumati ostasi din 12 tari cazuti in timpul Primului Razboi Mondial, este unul dintre proiecte propuse a fi materializate in acest an, in contextul aniversarii Centenarului Marii Uniri de la 1918, a declarat pentru AGERPRES, prefectul…

- Alexandra Pintrijel Hagiu, din Zabala, va lansa un nou curs de pictura pe sticla, in Covasna. Acesta va fi gratuit și se va adresa in special copiilor, carora și-a propus sa le insufle și sa le cultive dragostea pentru valorile romanești, pentru arta și pentru frumos, in general, dar și adulților și…

- Teatrul independent „Osono” din Sfantu Gheorghe a sustinut, in anul 2017, 86 de reprezentatii și 169 evenimente culturale, educaționale, sociale și comunitare, pentru 11.300 participanți și spectatori, arata datele prezentate de managerul trupei, regizorul Fazakas Misi. Potrivit acestuia, anul trecut,…

- Finalizat in anul 2014, proiectul „Drumul apelor minerale” cuprinde cele mai bogate localitați in apa minerala din județul Covasna: Belin, Valcele, Olteni, Malnaș Bai și Hatuica. In cele cinci localitați au fost inființate centre de tratament cu apa minerala, saune și aparate pentru fitness. Cea mai…

- Un nou volum intitulat „Jertfa de seara”, a preotului Ioan Tamaș Delavalcele, care „vine sa-și incununeze opera scriitoriceasca cu o meditație filozofica asupra sensului vieții și a datoriilor lumești”, va fi lansat duminica, in zi de sarbatoare a Sfantului Ioan, la Valcele. Evenimentul va avea loc…

- „Radacinile educatiei sunt amare, dar fructul este dulce.” Pornind de la acest citat al lui Aristotel, voi povesti in randurile care urmeaza despre fericirea de a fi impreuna, uniți in sarbatoare, in credința, in iubire și recunoștința fața de cel care ne-a pastorit aproape 28 de ani, parintele paroh…

- Serviciile culturale și cele ce țin de petrecerea timpului liber sunt importante pentru comunitate, considera primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad Andras. Acesta a prezentat, in cadrul unei conferințe de presa ce a avut loc ieri, cateva dintre rezultatele activitații instituțiilor culturale…

- Așa cum ne-a obișnuit in ultimii cinci ani, Cercul de alergare „Gall Lajos” organizeaza ultima manifestare sportiva a anului 2017 – „ Alergarea Sfarsitului de An”, astazi, 28 decembrie. Alergarea va avea loc in Piața Libertații si pe aleile parcului Elisabeta, oricine doritor fiind binevenit sa se…

- Anul 2017 a fost marcat, in Harghita, de cateva premiere, cum ar fi infiintarea primei academii a Iei din Romania, in comuna Tulghes, sau vizita presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis. Visul unei tinere din comuna Tulghes, Cristina Timariu, de a pastra si promova portul popular s-a implinit in 2017,…

- Aproximativ 300 de elevi de la școli din Intorsura Buzaului, Sita Buzaului, Ciumernic, sunt implicați in proiectul educațional „Leru-i, Doamne, Ler”, derulat din 4 decembrie și pana in 25 decembrie, care cuprinde realizarea de podoabe specifice sarbatorilor de iarna, o expoziție de tablouri tematice,…

- Covasnenii pot sa transmita nominalizari in cadrul ediției de anul acesta a Premiului Mentor pentru Excelența, pana in data de 31 decembrie (a.c.). Premiul, constand intr-un trofeu, o diploma și suma de 8.000 de lei, este acordat profesorilor, antrenorilor care au descoperit și au lansat tinere talente…