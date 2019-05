Nepalul infirmă descoperirea "amprentelor" lui Yeti Armata nepaleza a infirmat afirmatiile facute recent de armata indiana, potrivit careia soldatii sai au descoperit amprentele lui Yeti in Himalaya, declarand ca acele urme apartin cel mai probabil unui urs, informeaza vineri AFP. Armata indiana a publicat luni fotografii cu "amprente ale lui Yeti", declansand hilaritate si scepticism pe retelele de socializare. Purtatorul de cuvant al armatei nepaleze, Bigyan Dev Pandey, a declarat ca ofiteri nepalezi s-au deplasat la fata locului, dar, la sosirea lor, amprentele lasate in zapada disparusera. Locuitorii din zona au declarat ofiterilor nepalezi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

