- Zece irakieni si doi sirieni care incercau sa iasa ilegal din Romania au fost prinsi de politistii de frontiera de la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota, judetul Arad. Migrantii au fost gasiti ascunsi in interiorul unei autoutilitare conduse de un cetatean din Letonia.

- Apariție „exotica” in fața polițiștilor de frontiera din vestul țarii. Oamenii legii de la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat ieri seara, atunci cand incerca sa treaca granița ilegal, intr-un autocar cu numere din Romania, o femeie din Camerun. Autocarul a ajuns la frontiera in jurul…

- Romania continua sa fie una dintre țarile de tranzit preferate de migranții ilegali care-și doresc sa ajunga in vestul Europei. In apropierea a doua puncte de trecere a frontierei din vestul țarii au fost depistate ieri persoane care nu-și puteau justifica prezența in zona și care nu vorbeau limba romana.…

- Planuri date peste cap pentru un cetațean algerian, solicitant de azil in Romania, care a vrut sa treaca granița ilegal, in Serbia. El este cercetat penal acum, dupa ce a fost prins de polițiștii de frontiera la numai 150 de metri de granița cu țara vecina.

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Sannicolau Mare au depistat un cetațean din Kosovo care a incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia, pe jos, pe la frontiera verde, aproape de locul numit Triplex Confinium, unde se intalnesc granițele Romaniei, Serbiei și Ungariei.…

- Doi albanezi au fost prinși trecand frontiera de stat a Romaniei, in apropierea localitații timișene Gaiu Mic. Albanezii au spus ca nu intenționau sa ramana la noi ci sa ajunga in vestul Europei. Aveau insa interdicție de a intra in spațiul Schengen așa ca s-au gandit sa ”ocoleasca” pe la noi. Albanezii…

- Polițiștii de frontiera au depistat trei cetateni din Albania care au incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia, pe jos, pe la frontiera verde, in zona localitații Oravița. Un alt albanez a fost depistat de polițiștii de la Moravița incercand sa treaca ilegal frontiera. Ieri, in jurul orei 17.00,…

- Calatorie intrerupta pentru o romanca de 25 de ani și iubitul ei marocan in varsta de 26 de ani. Cei doi au fost prinși de polițiștii de frontiera, in timp ce incercau sa intre ilegal din Serbia in Romania. Aceștia sunt iubiți și voiau sa se casatoreasca in Romania, insa barbatul nu putea intra legal…