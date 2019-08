Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 71 de ani a fost ucis de un tigru salbatic duminica in apropierea unui parc national din sud-vestul Nepalului, fiind a doua persoana ucisa de tigri in patru zile, a declarat un oficial nepalez, relateaza dpa. Barbatul hranea porci in fata casei sale duminica dimineata, cand un…

- Garda de Coasta a SUA (USCG) a anuntat dezmembrarea unei retele de traficanti de droguri si a capturat 13 tone de cocaina in timpul unor operatiuni recente in apele internationale din partea estica a Oceanului Pacific, scrie agerpres.ro.

- La data de 23.06.2019, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Serviciul Teritorial Craiova au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor D.M.V. si H.D.V., cetateni bulgari, pentru savarsirea infractiunilor de operatiuni ilegale…

- Polițiștii au reușit capturarea asasinului polițistului Cristian Amariei – Marcel Lepa a fost capturat in aceasta dimineața in localitatea Remetea Mare din Timișoara. Mai exact in locuința unde, ieri, trupele speciale au descins in casa prietenului acestuia și au gasit urme de sange. Conform primelor…

- Polițiștii au reușit capturarea asasinului polițistului Cristian Amariei – Marcel Lepa a fost capturat in aceasta dimineața in localitatea Remetea Mare din Timișoara. Mai exact in locuința unde, ieri, trupele speciale au descins in casa prietenului acestuia și au gasit urme de sange. Conform primelor…

- Polițiștii au reușit capturarea asasinului polițistului Cristian Amariei – Marcel Lepa a fost capturat in aceasta dimineața in localitatea Remetea Mare din Timișoara. Mai exact in locuința unde, ieri, trupele speciale au descins in casa prietenului acestuia și au gasit urme de sange. Conform primelor…

- Polițiștii au reușit capturarea asasinului polițistului Cristian Amariei – Marcel Lepa a fost capturat in aceasta dimineața in localitatea Remetea Mare din Timișoara. Mai exact in locuința unde, ieri, trupele speciale au descins in casa prietenului acestuia și au gasit urme de sange. Conform primelor…

- Polițiștii au reușit capturarea asasinului polițistului Cristian Amariei – Marcel Lepa a fost capturat in aceasta dimineața in localitatea Remetea Mare din Timișoara. Mai exact in locuința unde, ieri, trupele speciale au descins in casa prietenului acestuia și au gasit urme de sange. Conform primelor…