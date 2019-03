Stiri pe aceeasi tema

- Mobilizare impresionanta in comuna Modelu din județul Calarași. Un copil de un an și jumatate a cazut, joi, intr-o fosa septica. Pompierii au reușit sa-l salveze pe baiețel cu ajutorul unui alt copil de șapte ani pe care l-au coborat in fosa folosind corzi de alpinism. Copilașul a cazut intr-o fosa…

- Colonelul Cornel-Gheoghe Trifu, atasat al apararii roman in Republica Algeriana Democratica si Populara, cu extindere in Republica Mali, aflat in misiune oficiala in Bamako, Mali, a decedat, astazi, 4 martie, in camera de hotel in care era cazat. Din primele date, ofiterul a decedat in cursul acestei…

- Un cetațean roman a murit intr-un accident de parapanta, produs duminica in vestul Nepalului. Barbatul de 42 de ani s-a prabușit intr-un lac, au anunțat autoritațile locale. Romanul și-a luat zborul din zona Sarangkot, din apropierea orașului Pokhara. In momentul in care a vrut sa aterizeze, barbatul…

- Un marinar în vârsta de 64 de ani a murit și iar altul de 51 de ani este la spital, ranit, dupa ce, în timpul nopții de miercuri spre joi, au cazut între între remorchere în dana zero a portului Constanța. Polițiștii fac cercetari în acest caz și au fost sesizați…

- Un barbat a avut parte de un sfarsit cumplit, dupa ce a fost surprins de caderea unui mal de pamant, vineri, in timp ce muncea. Omul avea 50 de ani si lucra la constructia unui put, intr-o localitate de pe raza judetului Botosani. Mai exact, conform radioiasi.ro, incidentul a avut loc la Lunca. Din…

- Un batran, de 75 de ani, din comuna Stroiesti, sat Dianu, a murit, in aceasta dimineata, la scurt timp dupa ce a fost scos dintr-o fantana. Un echipaj de pompieri militari a reusit sa-l scoata pe barbat din fantana cu ...

- Un barbat a murit dupa ce a cazut de la mare inaltime la un hotel situat pe raza sectorului 1, fiind sesizata Politia Capitalei. Potrivit oficialilor DGPMB, cazul a fost preluat de Compartimentul Morti Suspecte din cadrul Serviciului Omoruri, in vederea stabilirii cauzelor si conditiilor…