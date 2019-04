Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 25 de persoane si-au pierdut viata si alte 400 au fost ranite in urma unei furtuni puternice care a afectat duminica dupa-amiaza regiunea de centru-sud a Nepalului, conform postarii de pe Twitter a premierului K.P. Sharma Oli, informeaza luni AFP si dpa. Potrivit publicatiei Himalayan Times,…

- Autobuzul nu avea placute de inmatriculare. Accidentul a avut loc la aproximativ 41 de kilometri nord-est de orasul Tuxtla-Gutierrez, capitala statului Chiapas, situat la granita dintre Mexic si Guatemala. Autoritatile nu au oferit informatii despre nationalitatea exacta a victimelor, dar au transmis…

- Cel puțin noua persoane au murit, iar alte 41 de persoane au fost ranite, dupa ce o mașina capcana a fost detonata joi in apropiere de o academie de poliție din Bogota, intr-un atac pe care președintele Ivan Duque l-a descris ca pe un "act terorist mizerabil", relateaza AFP.

- O masina-capcana a explodat luni seara in estul capitalei afgane Kabul, langa un complex unde isi au locuintele angajatii mai multor agentii si organizatii internationale, provocand moartea a cel putin 4 persoane si ranirea altor 44, informeaza agentiile de presa internationale informeaza Agerpres.…

- O puternica explozie s-a produs in Paris, sambata dimineața. Deflagrația s-a inregistrat chiar in centrul Capitalei Franței. Mai multe cladiri au fost The post Explozie de proportii in centrul Parisului. Cel putin 4 morti și peste 30 de raniti appeared first on Renasterea banateana .

- Doua persoane și-au pierdut viețile și alte doua au fost ranite, luni dimineața, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit frontal, inainte de intrarea in localitatea Racaciuni, județul Bacau.

- Imagini accident CUMPLIT: Cel puțin 7 morți și mai mulți raniți grav. Un sedan si o duba de pasageri implicate in evenimentul rutier/VIDEO Accidentul, urmat de un puternic incendiu care a cuprins mai multe vehicule, a avut loc la aproximativ doi kilometri distanta de Alachua, in apropiere de Gainesville,…

- Un accident in lant pe o autostrada din Florida, urmat de un incendiu puternic, a dus la moartea a sapte persoane si la ranirea a cel putin alte sapte, scrie USA Today.Citește și: Deputat PSD, apropiat de Liviu Dragnea, ULTIMATUM pentru Tudorel Toader: dați amnistia și grațierea! Accidentul,…