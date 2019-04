Stiri pe aceeasi tema

- Mii de supravietuitori ai unei furtuni devastatoare care a lovit sudul Nepalului la sfarsitul saptamanii trecute au inceput sa primeasca ajutoare marti, informeaza dpa potrivit Agerpres. Echipele de salvare au adus alimente uscate, corturi, saltele si alte obiecte necesare mai multor sate afectate…

- Cel putin 27 de persoane si-au pierdut viata si alte 600 au fost ranite in urma unei furtuni care s-a produs duminica in sudul Nepalului, a indicat luni ministerul de Interne din aceasta tara, citat de AFP. O furtuna violenta, care a afectat duminica seara districtul Bara - la sud de capitala…

- Duminica seara, Oase, coechipierul lui CRBL, a trecut prin momente cumplite in urma unei accidentari la picior. In jocul din aceasta ediție pentru amuleta, concurenții au fost nevoiți sa transporte bidoane cu ajutorul unui tuk tuk. In timpul intrecerii de la Asia Express, Oase a fost calcat cu roata…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a intrat in vizorul sefului de partid. Aflat in vizita in Calarasi, Liviu Dragnea i-a dat un avertisment lui Petre Daea si i-a spus sa mearga mai des in sudul Romaniei.

- Ministerul Afacerilor Externe ii atenționeaza pe romanii care tranziteaza sau calatoresc in Italia ca autoritațile au emis, pentru sambata, cod portocaliu de ploi, furtuni și vant in centrul și sudul țarii, iar in alte zone a fost emis cod galben, informeaza instituția, scrie Mediafax.„Ministerul…

- O tornada care s-a produs joi in orasul Antalya din sudul Turciei a condus la decesul unui copil in varsta de 13 ani si la ranirea a cel putin zece persoane. De asemenea, o femeie este data disparuta, informeaza agentia Xinhua care citeaza cotidianul local Sabah. Numeroase autovehicule, proprietati…

- Doi barbati au fost ucisi si alti 41 raniti in timpul unui controversat eveniment de lupte cu tauri, la care curajosii trebuie sa infrunte animalul cu mainile goale, desfasurat in statul Tamil Nadu, din sudul Indiei, a declarat luni politia, citata de DPA. Sportul, cunoscut sub numele…

- O alunecare de teren care a avut loc pe 31 decembrie in Indonezia s-a soldat cu cel putin 32 de morti, potrivit ultimului bilant anuntat luni de autoritati, care nu mai spera sa gaseasca supravietuitori dupa o saptamana de cautari, informeaza AFP. Echipele de salvare au pus capat cautarilor luni, dupa…