Stiri pe aceeasi tema

- Focare ale acestei infectii virale transmise de tantari, care provoaca simptome asemanatoare gripei, dar poate fi mortala daca se dezvolta intr-o febra hemoragica, apar de obicei in aceasta tara sud-asiatica in perioada musonica, intre lunile iunie si septembrie. Anul acesta insa boala are a atins…

- Autoritațile din Honduras avertizeaza ca țara se confrunta cu o epidemie de febra dengue, în condițiile în care 26 din cele 32 de spitale publice din țara au raportat ca trateaza un numar foarte mare de astfel de cazuri, scrie Mediafax, citând France 24. Aproximativ 28.000…

- Honduras se confrunta cu o epidemie de febra dengue. Aproximativ 28.000 de persoane au fost afectate de aceasta boala in 2019. Potrivit France 24, citat de Mediafax, 26 dintre cele 32 de spitale publice din Honduras au raportat ca trataeaza un numar foarte mare de cazuri de febra dengue. Dintre cele…

- Autoritatile sanitare filipineze au ridicat luni gradul de alerta pentru febra denga dupa o crestere vertiginoasa a numarului de cazuri confirmate cu aceasta infectie care a provocat in prima jumatate a anului 456 de decese la nivel national, relateaza DPA potrivit Agerpres. Numarul pacientilor…

- Numarul pacientilor care au decedat ca urmare a infectiei provocate de virusul denga intre lunile ianuarie si iunie a crescut cu 39% in comparatie cu cifra de 278 consemnata in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit informatiilor Departamentului de Sanatate. Totodata, departamentul a inregistrat…

- In urma tragediei au rezultat 50 de morti si 101 de raniti, au precizat oficialitatile locale din centrul tarii. Cele mai multe victime au suferit arsuri severe. Tragedia s-a petrecut luni dupa-amiaza, dupa ce rezervorul de petrol s-a rasturnat de pe soseaua regionala si a luat foc, au mai…

- Ministrul le-a cerut parintilor sa-si trimita copiii bolnavi la centrele de sanatate sau in spitalele de stat in decurs de 48 de ore daca banuiesc ca acestia sunt infectati cu virusul dengue. Fundatia Kantha Bopha a anuntat intr-un comunicat ca numai luni 577 de copii spitalizati in cinci spitale…

- Un cutremur puternic cu magnitudinea 6 s-a produs luni in provincia Sichuan (sud-vest), cauzand moartea a cel putin sase personae și ranindu-le pe alte 75, au anuntat responsabili si presa de stat, transmite AFP.