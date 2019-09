Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți turiști, intre care și copii, au ramas blocați, luni, cu mașinile in zona unor cabane din Argeș, din cauza ploii. In ajutorul lor au intervenit echipaje de pompieri și jandarmi, transmite MEDIAFAX.Citește și: Anunț-bomba dupa cazul de la Caracal! Polițiștii cer legalizarea prostituției…

- Vremea rea ii loveste pe apicultorii din Harghita, care spun ca au cel mai pagubos an din ultimele decenii. La noi, consumul de miere e deja cel mai mic din Europa și nu e loc de scumpiri, arata Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania, care spera ca executivul va aproba un

- Mai mulți turiști au ramas blocați, pe munte, lânga Rânca, dupa ce au fost surprinși de o ploaie torențiala, iar mașina în care se aflau s-a împotmolit în namol.

- 30 de ani. Atat mai avem de trait in condiții oarecum normale. Un studiu foarte bine documentat de catre specialiști in domeniu, releva faptul ca in aceasta perioada, clima va suferi cateva modificari de-a dreptul șocante.

- Parintii isi vor putea lua zile libere platite ca sa stea cu copiii acasa atunci cand scolile sau gradinitele se inchid din cauza vremii sau in alte situatii extreme. Legea a fost adoptata saptamana aceasta si se aplica pentru cei care au copiii mai mici de 12 ani. Pentru a beneficia de aceste zile…

- Un numar de 19 localitati din Harghita sunt nealimentate partial cu energie electrica vineri dimineata, din cauza defectiunilor provocate de vremea nefavorabila de noaptea trecuta, cand in mai multe zone ale judetului a plouat torential si a fost furtuna. Potrivit informatiilor furnizate…

- Salvamontistii din Busteni intervin duminica dupa amiaza in doua actiuni pentru recuperarea unui tanar ranit pe munte si a unor turisti care nu mai pot inainta in masivul Bucegi din cauza vremii nefavorabile.