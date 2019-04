Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit municipalitatii din Yancheng, alte 90 de persoane au fost grav ranite atunci cand deflagratia a zguduit joi facilitatile uzinei, a avariat cladiri de locuinte si a degajat un urias nor de fum negru. Peste 3.000 de persoane au fost evacuate. Explozia a avut loc joi la ora locala 14:48 (06:48…

- Tragediile se tin lant la inceput de an in fotbalul mondial. O veste cutremuratoare vine in aceasta dimineata din Brazilia. Un incendiu de proportii a cuprins, la ora 5:17 dimineata, Centrul de pregatire al lui Flamengo, din Rio de Janeiro, distrugand o parte importanta. Conform unui bilant provizoriu,…

- Opt persoane au murit si 30 au fost ranite intr-un incendiu violent care a avariat un imobil situat in arondismentul 16 din Paris in noaptea de luni spre marti, relateaza AFP. O locatara a imobilului a fost...

- Trei persoane au murit si alte 172 au fost ranite in urma unei puternice tornade care a afectat capitala Cubei, Havana, in noaptea de duminica spre luni, potrivit presedintelui cubanez Miguel Diaz-Canel, citat de AFP. "Suntem in drum pentru a inspecta locurile afectate de acest fenomen…

- Cel putin 21 de persoane au fost ucise si alte 71 ranite in explozia unei conducte de carburant sparte in statul Hidalgo din centrul Mexicului, a anuntat guvernatorul acestui stat Omar Fayad intr-o postare pe Twitter, informeaza dpa. Potrivit mass-media locale, sute de persoane care incercau sa-si umple…

- Peste 20 de oameni au murit si 70 au fost raniți, dupa ce o conducta de carburant a explodat. Accidentul s-a petrecut in statul Hidalgo din centrul Mexicului. Imaginile sunt terifiante, relateaza agențiile internaționale de presa.

- O conducta de carburant sparta a explodat vineri noaptea in centrul Mexicului; au fost arsi zeci de oameni care incercau sa umple recipiente, iar informatiile preliminare preluate de Reuters mentioneaza 20 de morti si peste 50 de raniti. Bilantul provizoriu a fost confirmat de guvernatorul statului…

- O puternica explozie s-a produs in Paris, sambata dimineața. Deflagrația s-a inregistrat chiar in centrul Capitalei Franței. Mai multe cladiri au fost The post Explozie de proportii in centrul Parisului. Cel putin 4 morti și peste 30 de raniti appeared first on Renasterea banateana .