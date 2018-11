Stiri pe aceeasi tema

- Povestea unui baiat de 8 ani, nascut in Italia din parinți romani, a fost prezentata de presa italiana din cauza absurditații sale. Fabio s-a nascut la Torino, dar parinții sai sunt amandoi romani, și din cauza faptului ca mama sa nu este divorțata legal de soțul sau, niciuna dintre cele doua țari nu…

- Scriitorul si editorul american Stan Lee, care a revolutionat lumea benzii desenate si cultura populara creand pentru casa de editura Marvel Comics personaje emblematice precum Spider-Man, X-Men, Hulk sau Cei patru fantastici, a murit luni la varsta de 95 de ani, informeaza France Presse. Stan Lee s-a…

- Ela Craciun se pregatește pentru a aduce pe lume cel de-al treilea copil, și de aceasta data apeland la nașterea naturala. Vedeta TV a demarat o campanie prin care incurajeaza femeile sa aleaga aceasta varianta, in condițiile in care primesc acceptul medicului in acest sens. Totul a pornit de la statistica…

- Elena Udrea si Alina Bica au fost arestate preventiv pentru doua luni, a anuntat, ieri seara, intr-o conferinta de presa, seful Interpol Costa Rica. Autoritatile romane trebuie sa finalizeze cererea de extradare in acest interval de timp. Fostul ministru al Turismului si fosta sefa a DIICOT au fost…

- Anda Adam nu se ferește sa ofere publicului informații delicate din viața personala. Invitata la emisiunea ”Acces Direct”, cantareața a spus raspicat: ”Vreau sa mai fac un copil”! Anda Adam s-a casatorit acum trei ani, in luna iunie a anului 2015, cu Sorin Andrei Nicolescu. Acesta este cu cinci ani…

- O cunoscuta cantareata de la noi a devenit mama in urma cu sase luni si deja se gandeste la al doilea copil. Brighi, caci despre ea e vorba, simte ca traieste cea mai frumoasa perioada din viata, de cand fiul ei, Iosif, a venit pe lume.

- "M-am saturat! Sunt o persoana cu handicap. Nu-mi e rușine sa afirm asta, pentru ca nu e alegerea mea. Am fost varat cu forța in aceasta lume și am crescut cu ideea ca sunt deosebit de ceilalți. Deosebit in rau. Un copil care nu puteam alerga la fel de repede ca ceilalți, nu prindeam mingea la fel…

- Acum 9 ani, timp de aproape 2 luni si jumatate, am stat intr-o camera in apropierea sectiei de terapie intensiva unde se zbatea intre viata si moarte puiul meu nascut prematur la 27 de saptamani.