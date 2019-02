Nențelegerile Telekom - PRO TV, ziua a doua: Faza de comunicate și apeluri către CNA Telekom Romania a transmis sambata o scrisoare deschisa catre Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), industria de advertising și publicul larg, in care reclama 'o manevra incalificabila' din partea PRO TV de influențare a negocierii comerciale prin prezentarea, doua zile la rand, a mesajului ca abonații Telekom și Nextgen ar putea sa nu mai poata viziona canalele PRO TV, dupa data de 1 martie. Scrisoarea vine dupa ce tot sambata, Pro TV a dat un comunicat in care spune ca Telekom și NetxGen au fost informați de cateva saptamani ca postul TV va fi nevoit sa-și anunțe telespectatorii in aceasta… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

