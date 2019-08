Stiri pe aceeasi tema

- O femeie cu un copil au fost spulberați de pe o trecere de pietoni. Accidentul grav a avut loc pe Drumul Național 7 in localitatea Lipova. Conform reprezentanților IPJ Arad, accidentul s-a produs in urma cu 30 de minute. Cele doua persoane erau angajate in traversarea drumului național și…

- Un accident s-a produs in jurul orei 8:15, pe str. Sos. Vestului din Ploiesti, o femeie fiind lovita de un autoturism. Victima, o femeie in varsta de 67 ani, se afla in traversare regulamentara pe trecerea special amenajata pentru pietoni. Pietonul a fost transportat de urgența…

- O femeie de 70 ani din Galati a murit, luni seara, la spital, dupa ce, in urma cu doua zile, a fost lovita pe trecerea de pietoni de un autoturism condus de un tanar de 20 ani, informeaza, marti, surse judiciare. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Galati, pe 27 iulie,…

- Neatenția unui șofer a fost cat pe ce sa provoace o tragedie in aceasta seara, in Arad. Barbatul din Lipova care conducea pe Calea Aurel Vlaicu a trecut pe culoarea roșie a semaforului la intersecția cu Calea Victoriei, lovind cu mașina o femeie și pe fiul acesteia, care traversau strada pe biciclete,…

- Accident neobisnuit pe o strada din Falticeni! O mama si copilul ei au fost loviti pe trecerea de pietoni de un sofer care dadea cu spatele. Barbatul tocmai iesise din parcare si a mers in marsarier mai mult de 10 metri. Nu s-a asigurat si a dat peste cei doi pietoni care traversau regulamentar.

- O femeie de 75 ani, din municipiul Galati, a ajuns, vineri, in stare de inconstienta la Spitalul Judetean de Urgenta dupa ce a fost lovita de un camion in timp ce traversa pe marcajul pietonal, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Gabriela Costin. Potrivit acesteia,…

- O femeie a fost ucisa pe trecerea de pietoni, in timp ce traversa strada Botizului din Satu Mare. Desi femeia era destul de vizibila pe trecerea de pietoni