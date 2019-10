NENOROCIRE în Agricultură: Petre Daea spune că anul 2020 este COMPROMIS Anul agricol care se incheie a debutat cu multe semne de intrebare si din cauza lipsei de precipitatii 300.000 de hectare semanate cu rapita au fost inlocuite cu alte culturi, iar anul acesta agricol incepe cu temerea ca nu putem avea samanta pusa la timp in sol, a declarat, marti, ministrul Agriculturii, Petre Daea, la conferinta PRIA Agriculture, potrivit Agerpres. "Ne apropiem de sfarsitul anului agricol. Spun ca ne apropiem pentru ca mai avem de adunat de pe camp ceea ce fermierii au sadit, cu efort, cu multa stradanie, cu multa ingrijorare pentru ca anul agricol a debutat, dupa cum… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

