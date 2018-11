Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ceh Andrej Babis a declarat luni ca miile de oameni care ii cer demisia la proteste nu reprezinta pentru el un motiv sa renunte, relateaza dpa, informeaza Agerpres.'Dimpotriva: protestele imi dau puterea de a lupta pentru adevar', a declarat Babis pentru editia online a ziarului…

- Vicepresedintele ALDE Andrei Gerea s-a intrebat, duminica, in legatura cu protestele de sambata din Franta, unde sunt marii lideri ai UE care sa condamne violentele manifestatiilor de acolo, asa cum au facut in cazul Romaniei, in luna august.

- Vicepremierul bulgar Valeri Simeonov a demisionat vineri, dupa cateva saptamani de proteste de strada impotriva declaratiilor sale despre activistii pentru drepturile persoanelor cu dizabilitati, informeaza Reuters. "Imi inaintez demisia ca urmare a campaniei continue de presa impotriva mea", a anuntat…

- Sute de persoane s-au adunat in fata cladirii guvernului de la Sofia in sustinerea mamelor de copii cu dizabilitati care cer demisia sau demiterea vicepremierului Valeri Simeonov, in legatura cu remarci facute de acesta la adresa lor ca fiind niste 'femei zgomotoase cu copii presupus bolnavi', relateaza…

- Cel mai mare show de divertisment din Bulgaria, „Celebrity Big Brother”, și-a pierdut unul dintre participanții antamați, pe rapperul Ivan Glavchev, alias Vanko 1, in urma protestelor masive ale asociațiilor feministe și al spectatorilor de rand, a informat theguardian.co.uk . Acesta a fost arestat…

- Echipa feminina de canotaj a Romaniei a ramas fara antrenor dupa ce Mircea Roman, cel care le-a pregatit pe fete la Mondialul din Bulgaria, nu a mai dorit sa continue, invocand motive personale. Decizia acestuia nu a surprins-o prea mult pe Elisabeta Lipa, președintele Federației de Canotaj. Care afirma…

- Ministerul bulgar al Agriculturii a realizat in numai patru saptamani mare parte din gardul pe care a decis sa-l amplaseze la granita cu Romania pentru a preveni raspandirea pestei porcine africane in Bulgaria, dar acest gard a condus la demisia sefului agentiei forestiere bulgare, Grigor Gogov,…

- Trei ministri bulgari, printre care si cel de interne, au demisionat vineri, la o saptamana dupa un grav accident de autocar care a facut 17 morti si a starnit reactii puternice si acuzatii de coruptie, relateaza AFP si Reuters, citeaza uropafm.ro.