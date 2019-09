Stiri pe aceeasi tema

- Ti s-a intamplat vreodata sa parchezi masina in graba pentru a ajunge undeva rapid si sa uiti apoi unde ai parcat? Foarte multi oameni se confrunta cu aceasta problema, iar Google Maps vine in ajutorul lor cu o functie importanta.

- Pompierii nemteni intervin in aceste momente, marti, 16 iulie, pentru a stinge un incendiu izbucnit la un autoturism parcat intr-un garaj de pe strada Toma Stelian, din Roman. “Misiune stingere incendiu autoturism parcat in garaj in municipiul Roman, strada Toma Stelian”, au comunicat reprezentantii…

- Ziarul Unirea FOTO. Bolid de lux, cu volan pe dreapta, parcat pe trei locuri de un tanar din Alba Iulia, chiar in fata sediului Politiei Aiud Un autoturism de lux, cu volan pe dreapta, adus din Anglia de un tanar din Alba Iulia, a fost fotografiat in timp ce era parcat pe trei locuri, intr-o parcare…

- Patru tineri au murit intr-un accident rutier produs miercuri dimineata, in jurul orei 04,00, in localitatea Bistricioara din comuna Ceahlau, dupa ce autoturismul in care se aflau s-ar fi izbit de un TIR parcat pe marginea drumului. UPDATE Accidentul s-a petrecut cand cei patru mai aveau cateva sute…

- Stapanul unui BMW s-a trezit cu o surpriza. Acesta și-a gasit mașina ”pictata”.Incidentul s-a produs pe strada Grenoble din Capitala.O imagine cu vehiculul, peste care au fost turnate cațiva litri de vopsea, a fost postata pe grupul de pe Facebook, automobile.md.

- Potrivit procesului verbal încheiat de agentul constatator Rotaru Bodea Ioan, identificat cu legitimația de serviciu numarul 2084, Veronica Feier a fost sancționata cu suma de 100 de lei pentru ca și-ar fi parcat autoturismul pe trotuar, pe strada Dorobanților, încurcând astfel…

- Oamenii legii au efectuat verificari in baza de date, constatand ca barbatul de 37 de ani figura cu permisul retinut din 2017, acesta refuzand atat testarea cu etilotestul, cat si recoltarea de probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.