Nemultumirea creste in randul crestin-democratilor germani, dupa concesiile facute in fata social-democratilor / Bild: Merkel a oferit guvernul SPD

- Acordul de guvernare este supus aprobarii membrilor SPD, iar multi dintre acestia se tem ca o noua coalitie cu Uniunea Crestin Democrata/Uniunea Social Democrata (CDU/CSU) ar putea face rau partidului lor, noteaza BBC. Intr-o conferinta de presa sustinuta miercuri, cancelarul Angela Merkel…

- Așadar, Martin Schulz a anuntat, miercuri seara, ca va demisiona in curand de la presedintia Partidului Social Democrat (SPD) din Germania, informeaza AFP. Despre demisia sa vorbisera deja in cursul zilei surse din partid, citate de DPA. Guvern Germania Schulz, fost presedinte…

- Martin Schulz a anuntat miercuri seara ca va demisiona in curand de la presedintia Partidului Social Democrat (SPD) din Germania, informeaza AFP. Despre demisia sa vorbisera deja in cursul zilei surse din partid, citate de DPA. Schulz, fost presedinte al Parlamentului European, intentioneaza…

- Portofoliul Finantelor in urmatorul Guvern german este promis social democratilor, o ruptura de era conservatorului Wolfgang Schaeuble, campion al ortodoxiei bugetare atat in tara sa cat si...

- Angela Merkel si partidul sau crestin-democrat au ajuns la un acord cu social-democratii pentru formarea unui nou guvern de coalitie, dupa negocieri care au durat peste 4 luni. Negociatorii partidului Angelei Merkel, (crestin-democratii CDU) si cei ai social-democratilor (SPD) au ajuns la un acord pentru…

- Cancelarul in exercitiu Angela Merkel si social-democratii germani, condusi de Martin Schulz, au ajuns noaptea trecuta, dupa negocieri-maraton, la un acord in vederea formarii unui Guvern de coalitie, anunta AFP, citand presa germana.

- Acordul duce Germania in fata formarii unui nou Guvern, la mai bine de patru luni de la alegerile parlamentare, care au aruncat tara in cea mai mare criza politica a ultimilor ani.Potrivit sursei citate, cele doua formatiuni au ajuns la un consens in privinta distribuirii portofiliilor…

- Cancelarul federal Angela Merkel a temperat vineri sansele de a ajunge la un acord rapid cu social-democratii asupra formarii unui guvern in Germania, estimand ca exista inca 'numeroase subiecte de divergente serioase', informeaza AFP. 'Exista inca o serie intreaga de subiecte de divergente serioase',…

- Mai multi lideri ai conservatorilor germani si-au exprimat, joi, optimismul in privinta sanselor ca negocierile de coalitie cu social-democratii sa se incheie duminica, dupa nu mai putin de patru luni de incertitudine politica, relateaza Reuters. Formatiunea cancelarului Angela Merkel, Uniunea Crestin-Democrata…

- Reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Educatie (FSE) ”Spiru Haret” au anuntat, luni, ca se retrag din toate structurile de dialog social de la nivelul Ministerului Educatiei Nationale (MEN), intrucat dialogul social real ”presupune transparenta, comunicare, discutii de pe pozitii de egalitate…

- In intalniri cu alti membri ai conducerii SPD, Schulz a declarat ca prima runda a tratativelor cu conservatorii, inceputa vineri, ar putea dura mai mult din cauza divergentelor cu privire la subiecte precum asigurarile medicale, reunirea familiilor refugiatilor si reforma pietei fortei de munca,…

- Exporturile de arme ale Germaniei au crescut semnificativ in ultimii patru ani sub guvernul de mare coalitie condus de cancelarul Angela Merkel, livrarile spre tarile din afara NATO si UE fiind cu aproape jumatate mai mari comparativ cu perioada precedentei administratii, relateaza DPA, conform agerpres.ro. …

- Fostul lider al social-democraților, Mircea Geoana, a declarat, la Libertatea Live, ca actualul șef al social-democraților, Liviu Dragnea, va avea susținerea partidului daca va lua decizia de a candida la prezidențiale. In ciuda problemelor penale și a faptului ca este contestat in strada. De asemenea,…

- Un responsabil cu rang înalt din cadrul Comisiei Europene a salutat duminica ca fiind "o veste foarte buna" pentru UE acordul social-democratilor germani de a începe negocierile oficiale cu conservatorii cancelarului Angela Merkel în vederea formarii unei noi coalitii, relateaza…

- Social-democratii germani au votat duminica in favoarea desfasurarii de negocieri cu cancelarul Angela Merkel pentru formarea unui nou guvern, relateaza agentia DPA. Circa 600 de delegati ai partidului s-au reunit intr-un congres special la Bonn pentru a dezbate si a se pronunta prin vot…

- Liderul social-democrat german Martin Schulz a facut apel la partidul sau duminica sa dea ''unda verde'' negocierilor pentru formarea unei coalitii de guvernare cu conservatorii cancelarului Angela Merkel, relateaza agentia Reuters. ''SPD trebuie - si va fi - vizibil,…

- Divizati si slabiti, social-democratii germani decid duminica daca accepta principiul unei noi coalitii conduse de Angela Merkel pentru a depasi impasul post-electoral care a lasat Germania fara guvern timp de patru luni, comenteaza AFP. Europa se afla, de asemenea, in asteptare. Vineri, la Paris, cancelarul…

- Germania nu va cadea intr-o criza politica daca eforturile cancelarului Angela Merkel de a forma un guvern de coalitie cu social-democratii esueaza, a declarat vineri fostul ministru de finante german Wolfgang Schaeuble, relateaza Reuters. "Eforturile continua, asta e bine", a afirmat Wolfgang Schaeuble,…

- Presedintele Klaus Iohannis a desemnat-o pe Viorica Dancila drept candidat pentru postul de prim-ministru avertizand totodata ca este timpul ca guvernarea PSD sa inceapa sa performeze si sa...

- Sustinerea pentru Partidul Social-Democrat german (SPD) a ajuns la un nou record negativ, sporind presiunea asupra liderului formatiunii, Martin Schulz, care incearca sa-i convinga pe social-democrati sa renunte la ezitari si sa se alature cancelarului conservator Angela Merkel intr-un nou guvern…

- Au aparut si primele reactii dupa a doua sedinta a PSD. Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu sustine ca este increzator ca presedintele Klaus Iohannis nu va refuza propunerea pe care social-democratii o vor inainta pentru functia de premier. "Nu vad de ce ar refuza presedintele Iohannis.…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, social-democratul Frans Timmermans, a declarat luni ca 'intelege' ezitarile Partidului Social-Democrat german (SPD) fata de formarea unei coalitii guvernamentale alaturi de conservatorii cancelarului Angela Merkel, dar a estimat ca este 'foarte dificil' ca…

- Surse politice spun ca, luni, Mihai Tudose va amenința cu demisia daca ministrul Carmen Dan, nu va demisiona. Sociologul Marius Pieleanu susține, la randul sau, ca mai mulți lideri din țara ii vor cere demisia premierului. Ramane de vazut cum se va inclina balanta in batalia pentru acapararea puterii…

- Liderul social-democratilor din Alba, deputatul Ioan Dirzu, a declarat duminica pentru AGERPRES ca PSD trebuie sa ramana unit iar "tensiunile" de la varful partidului sa fie eliminate. Intrebat in ce anume va consta mesajul cu care se va prezenta luni la sedinta Comitetului Executiv National,…

- Angela Merkel s-a declarat duminica "optimista" asupra sanselor de a ajunge la un acord de principiu pentru a forma un nou guvern cu social-democratii în Germania si a scoate prima economie europeana din impasul politic, relateaza AFP. „Eu intru in discutiile…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, intr-un interviu pentru Antena 3, ca, deși au existat „foarte multe discuții” pe subiectul plecarii sale de la conducerea PSD, nu va ceda, pentru ca „s-ar considera un mare semn de slabiciune pentru partid”.

- Aproape jumatate dintre germani cred ca Angela Merkel ar trebui sa demisioneze inainte de viitoarele alegeri, programate in 2021. O ancheta YouGov, publicata miercuri de DPA, arata ca 47% dintre persoanele chestionate vor ca Merkel sa demisioneze inainte de incheierea mandatului, in timp ce…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a punctat, joi, ca poziția premierului Mihai Tudose referitoare la proiectul privind statutul Casei Regale reprezinta „parerea dansului vizavi de Guvern" adaugand ca premierul Mihai Tudose nu este presedintele PSD.

- Acum mai bine de 30 de ani, in micul oras Schengen din Luxemburg, liderii Europei scriau o noua pagina in istoria Uniunii Europene. Ei puneau bazele zonei de circulatie fara pasaport, permitand, astfel, cetatenilor europeni sa calatoreasca liber pe teritoriul Uniunii.

- Cancelarul german Angela Merkel a lansat luni un apel la eforturi accelerate pentru formarea unui nou guvern stabil cu social-democratii, precizand ca partidul sau conservator vede un teren comun cu acestia in ce priveste reformele interne si Uniunea Europeana, transmite Reuters. Potrivit cancelarului…

- Presedintele social-democratilor germani a pledat joi, in fata partidului sau, reunit in Congres, in favoarea deschiderii unor negocieri cu Angela Merkel pe tema formarii unui nou Guvern, insa punand conditii ferme, in special cu privire la reforme in Europa. "Nu trebuie sa guvernam cu orice pret. Insa…

- Liderul social-democratilor din Germania, Martin Schulz, a cerut ca statele membre ale Uniunii Europene sa se inscrie intr-o noua formatiune numita „Statele Unite ale Europei”, pana in 2025, stabilind o ambitioasa agenda europeana de reforme ca o conditie privind discutiile cu cancelarul german,…

- Dupa intalnirea in trei in fata presedintelui german Franc-Walter Steinmeier, presedintele social-democratilor, Martin Schulz, cancelarul Angela Merkel si liderul CSU, partenerul bavarez al crestin democratilor, Horst Seehofer, se propaga semnale clare in directia relansarii negocierilor pentru o mare…

- Liderul social-democraților germani, Martin Schulz a declarat ca a fost incurajat de partide și lideri europeni, printre care și președintele francez Emmanuel Macron, sa guverneze alaturi de partidul conservator al cancelarului Angela Merkel, pentru a promova reformele europene,

- Liderul social-democraților germani, Martin Schulz, a declarat luni ca a fost incurajat de partide și lideri europeni, printre care și președintele francez Emmanuel Macron, sa guverneze alaturi de partidul conservator al cancelarului Angela Merkel, pentru a promova reformele europene, informeaza…

- Liderul social-democraților germani, Martin Schulz, care ar urma sa inceapa negocieri cu blocul conservator al cancelarului Angela Merkel pentru formarea unei coaliții guvernamentale la Berlin, a declarat miercuri ca Europa are nevoie de un ministru de finanțe și de un buget al zonei

- Conducerea Partidului Social-Democrat german s-a declarat deschisa la discutii in incercarea de a scoate tara din criza politica actuala. Social-democratii au renuntat la opozitia fata de ideea unei noi aliante la guvernare cu conservatorii cancelarului Angela Merkel, relateaza afp.com. „SPD este…

- Presiunile cresteau miercuri asupra liderului social-democratilor germani Martin Schulz sa renunte la opozitie si sa se alieze cu Angela Merkel intr-un guvern pentru a scoate Germania dintr-o grava criza politica, relateaza AFP.

- Social-democrații germani ar trebui sa-și reconsidere opoziția fața de participarea la 'marea coaliție' alaturi de conservatorii cancelarului Angela Merkel, intrucat Europa are nevoie de un guvern stabil la Berlin, a apreciat joi un colaborator apropiat al șefei executivului german, potrivit Reuters.…

- Jumatate dintre germani sunt in favoarea convocarii de noi alegeri dupa ce cancelarul Angela Merkel a eșuat sa ajunga la un acord pentru a forma o noua coaliție cu alte doua partide, in timp ce o cincime susțin formarea unui guvern minoritar, arata un sondaj de opinie publicat miercuri și citat de…

- Din lipsa de cvorum, plenul Senatului nu a mai dezbatutu, ci a doptatadoptat tacit initiativa legislativa a social-democratilor Liviu Plesoianu si Serban Nicolae, cea care schimba conditiile de functionare a ONG-urilor, mai nou declarate de utilitate publica. În cazul acestui proiect,…

- Acordul de la Paris in lupta impotriva incalzirii globale este doar inceputul, iar alte masuri este necesar sa fie adoptate in combaterea modificarilor climatice, a declarat miercuri Angela Merkel, relateaza Reuters. "Noi stim ca Acordul de la Paris este un inceput", a declarat cancelarul german in…

- Numerosi politicieni importanti, inclusiv cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele francez, Emmanuel Macron, vor fi prezenti miercuri la Bonn pentru a incerca sa reimpulsioneze lupta impotriva incalzirii globale, afectata de decizia anuntata de presedintele american, Donald Trump, referitoare…