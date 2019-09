Nemulţumire printre angajaţii serviciului de meteorologie din SUA, după atacurile lui Donald Trump Totul a inceput duminica, 1 septembrie, cand Donald Trump a scris pe Twitter ca statele 'Carolina de Sud, Carolina de Nord, Georgia si Alabama' vor fi 'foarte probabil afectate (mult) mai puternic decat era prevazut' de catre uraganul Dorian, aparut cu cateva zile inainte in Atlantic. Fix 20 de minute mai tarziu, biroul National Weather Service (Serviciul National de Meteorologie) din Birmingham, in Alabama, a scris pe Twitter: 'Alabama NU va fi supus impactului Dorian. Repetam: niciun impact al uraganului Dorian nu va fi resimtit in Alabama'. Nu se stie de ce presedintele a inclus Alabama… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza ANM pentru inceputul lui septembrie. Vremea va fi calda. Vremea se va mentine calduroasa in aceasta saptamana, caniculara in unele zone, cu temperaturi de pana la 34 de grade Celsius, in timp ce in perioada 2-8 septembrie 2019 valorile termice vor fi intr-o usoara scadere, reiese din estimarile…

- Dupa potopul de caldura, vremea incepe sa se racoreasca. Probabilitatea de aparitie a ploilor in general slabe, posibil insotite de descarcari electrice va fi mai ridicata intre 5-7 septembrie in toata tara. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a dat publicitatii estimarea evolutiei valorilor…

- Vremea va fi intr-un proces de incalzire pana pe 8 august, cand se vor inregistra temperaturi in jur de 30 de grade Celsius, dar si averse, dupa care temperaturile vor scadea in urmatoarele doua zile pentru ca ulterior sa urce iar, conform prognozei pe doua saptamani (5-18 august) publicate luni de…

- Statele Unite se pregatesc de un sfarsit de saptamana canicular, cu temperaturi ce ar putea depasi 38 de grade Celsius in orase precum New York si Washington, relateaza sambata AFP. Aproape 150 de milioane de persoane sunt afectate de acest val de caldura care se va intinde din regiunea Mid West pana…

- Meteorologii au anuntat prognoza pentru perioada 15-28 iulie. Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca vremea se va incalzi treptat in prima saptamana de prognoza, astfel incat maximele vor porni de la medii de 24 de grade si vor ajunge, in weekend, la 33 de grade. In intervalul urmator nu…

- Regimul termic pentru urmatoarele doua saptamani (15 - 28 iulie) va fi unul oscilant, cu o incalzire semnificativa de la jumatatea primei saptamani si temperaturi de 31 - 32 de grade Celsius, respectiv o usoara racire a vremii in timpul celei de-a doua saptamani si fenomene de instabilitate atmosferica…

- Secretarul de stat american pentru Comerț, Wilbur Ross, a anunțat oficial ca firmele americane vor putea, din nou, sa vanda – necondiționat – componente grupului Huawei. In contrapartida, Washingtonul spera ca China sa reia achizițiile de produse agricole americane. Surse informate americane spun ca…

- ”Tarile NATO isi vor consolida apararea antiracehta (...), dar nu intentioneaza sa desfasoare noi rachete in Europa”, a precizat miercuri, intr-o conferinta de presa, Stoltenberg, la finalul primei zile a unei reuniuni a ministrilor Apararii din cadrul Aliantei Nord-Atlantice. ”Reactia noastra va…