Potrivit unui studiu recent realizat de firma de consultanta imobiliara CBRE Berlin si banca germana Berlin Hyp AG, pretul mediu al unei chirii in Berlin a trecut de 10 euro pe metru patrat pe luna, scriu agențiile AFP si DPA, citate de Agerpres. Problema cresterii chiriilor este cea mai acuta in capitala Berlin, unde chiriile s-au dublat in ultimul deceniu, in conditiile in care o piata muncii infloritoare a atras un aflux de muncitori, ceea ce a pus presiuni asupra pietei imobiliare. In consecinta, la Berlin ar urma sa se stranga cel mai mare numar de manifestanti pentru a critica activitatea…