Nemtii vor sa construiasca de la zero o noua industrie. Merkel: Sa nu mai depindem de Rusia!

Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 1.439 de locuri de munca, cele mai multe in Germania, Spania si Malta. Potrivit datelor centralizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă…

- SUA, Marea Britanie, Franța și Germania au emis o declarație comuna in care susțin ca refuzul Rusiei de a raspunde la intrebarile Marii Britanii in cazul otravirii fostului spion Serghei Skripal indica responsabilitatea sa pentru incident. Declarația liderilor celor patru state a fost postata pe site-ul…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.436 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Germania - 689 locuri de munca: 400 manipulant bagaje, 200 sofer manipulare bagaje, 39 sofer de camion, 10 programator PLC, 5 sofer de autobuz, 4 cofetar, 4 fizioterapeut,…

- Airbus reduce productia a doua modele de avioane, A380 superjumbo si avionul militar de transport A400M, pentru limitarea costurilor, masura care pune in pericol pana la 3.700 de locuri de munca in Europa, scrie NEWS.RO, citand Bloomberg.Citeste si: Sechestru FABULOS in dosarul Mineriada:…

- Romania, Italia si Luxemburg sunt statele din Uniunea Europeana (UE) cu cele mai mici diferente de salarizare dintre barbati si femei, in timp ce Estonia, Cehia si Germania au cele mai mari diferente, potrivit datelor Eurostat. În timp ce media în UE, în 2016, a fost de 16%, România…

- Romania, Italia si Luxemburg sunt statele din Uniunea Europeana (UE) cu cele mai mici diferente de salarizare dintre barbati si femei, in timp ce Estonia, Cehia si Germania au cele mai mari diferente, potrivit datelor Eurostat citate de News.ro . Media in UE, in 2016, a fost de 16%, in timp ce Romania…

- Traficul internațional cu autovehicule furate are o ruta bine stabilita: din vestul Europei, via Romania, in est, in țari precum Moldova, Ucraina etc. Anul trecut, in punctele de trecere ale frontierei din județul Arad au fost descoperite 44 de autoturisme care figurau ca fiind furate. Potrivit comisarului…

- Astfel, aradenii interesați de un loc de munca pe plaiuri nemțești trebuie sa știe ca potrivit datelor rețelei EURES, sunt disponibile: 400 job-uri manipulant bagaje, 200 locuri șofer manipulare bagaje, 39 șofer de camion, 10 programator PLC, 5 șofer de autobuz, 4 cofetar, 4 fizioterapeut, 3 bucatar,…

- Producatorul de vinuri „Jidvei”, detinut de familia Necsulescu, si-a bugetat pentru acest an afaceri mai mari cu 15% fata de anul precedent si merge cu pasi repezi spre pragul de 40 de milioane de euro. “Anul trecut am inregistrat o cifra de afaceri de 34 de milioane euro, datorate cresterii cantitative…

- Organizatorii Maratonului International Brasov, ajuns in acest an la cea de-a patra editie, asteapta la start, pe 20 mai, aproximativ 3.000 de pasionati de sport de toate varstele, din Romania si din strainatate, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Competitia, care va avea startul…

- Prețurile din Romania sunt mai puțin de jumatate fața de cele practicate in Franța și Germania, cele mai puternice state ale Uniunii Europene, și sunt cu 5% mai mari fața de cele din Bulgaria, arata datele Eurostat, citate de catre Cursdeguvernare.ro . Potrivit calculelor, prețurile din Romania sunt…

- AJOFM Alba prezinta oferta de anunturi locuri de munca in strainatate, valabila la data de 26 februarie, prin reteaua EURES. Sunt posturi disponibile in Belgia, Bulgaria Germania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Republica Ceha, Olanda, Spania. Lista posturilor disponibile: BELGIA CIONTOLITOR…

- Acest summit este doar inceputul unei lungi dezbateri despre cadrul bugetar multianual al UE pentru perioada 2021-2027, principala problema fiind golul de 13-15 miliarde de euro anual pe care Brexit-ul il va lasa in acest buget prin pierderea contributiei Marii Britanii.Comisia Europeana…

- Merkel a lasat clar sa se inteleaga ca viitorul UE va fi prioritatea viitorului ei mandat de cancelar, daca membrii Partidului Social-Democrat vor aproba noua coalitie cu crestin-democratii.''Avem nevoie de un nou inceput pentru Europa'', a spus ea in fata camerei inferioare a parlamentului…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a respins vineri preocuparile exprimate de premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, care a avertizat ca gazoductul Nord Stream 2 risca sa genereze un conflict militar deschis intre Rusia si Ucraina. "Am avut puncte diferite de vedere in problema gazoductului…

- Proiectul gazoductului Nord Stream 2 "nu este necesar si genereaza disensiuni puternice", amplificand probabilitatea unui razboi deschis intre Rusia si Ucraina, a afirmat Mateusz Morawiecki intr-un interviu acordat publicatiei Die Welt inaintea unei vizite in Germania.Gazoductul planificat…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 823 locuri de munca vacante. Iata și lista țarilor care ofera locuri de munca pentru romani: – Spania – 161 locuri de munca: 150 agricultor, 4 muncitor ferma de porci, 3 tehnician, 3 strungar CNC; 1 supervisor ferma…

- Bancile europene au o problema cu creditele nepreformante in valoare de 944 de miliarde de euro, care le afecteaza bilanturile, comenteaza Bloomberg. Economistii spun ca multimea clientilor care nu si-au platit datoriile ii fac pe bancheri mai prudenti in acordarea de noi credite, dar…

- Multe tari din intreaga lume au fost nevoite in ultimele doua decenii sa faca o serie de ajustari sistemelor publice de pensii (PAYG, pay-as-you-go), ajunse nesustenabile și in stare precara pe fondul evoluțiilor demografice nefavorabile, arata un studiu publicat recent de FIAP (Federația Internationala…

- Filmul "Breaking News", in regia Iuliei Rugina, cu Andi Vasluianu si Voica Oltean in rolurile principale, va reprezenta Romania la cea de-a doua editie a Saptamanii Tinerei Cinematografii Europene, informeaza ICR Madrid intr-un comunicat transmis marti AGERPRES. Cea de-a doua editie a…

- Trandafirii roșii aproape ca au devenit sinonimi cu Valentine’s Day, iar pe masura ce Ziua Indragostiților a devenit tot mai populara și in Europa, țarile de pe continent au inceput sa importe tot mai mulți trandafiri. Așa s-a ajuns ca importurile care ajung in UE sa totalizeze peste 600 de milioane…

- Peste jumatate din europenii care se afla intr-o relatie spun ca pun banii la comun (53%), procentul fiind mult mai mare in Romania, unde ajunge la 71%, cea mai mare pondere dintre tarile europene analizate de un studiu ING. ”Exista un raport direct intre armonia in cuplu si modul de gestionare…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) anunța ca sunt 649 locuri de munca vacante in Spatiul Economic European. Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 649 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: – Spania – 158 locuri de munca: 150…

- Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Spania sunt disponibile 158 de locuri de munca pentru agricultori, in Germania – 115, majoritatea pentru soferi de camion si salvamari, iar in Danemarca sunt 100 de locuri pentru lucratori in agricultura –…

- In acelasi context, 96% dintre cumparatorii online fac achizitii din marketplace, platforme online pentru terti comercianti. 67% dintre acestia pun alegerea pe seama faptului ca preturile sunt mai bune, iar 43% au indicat gama mai larga de produse din fiecare categorie.Principalele motive…

- Agentia Naționala pentru Ocuparea Fortei de Munca anunta ca in aceasta perioada sunt peste 600 de locuri de munca vacante in Spatiul Economic European. Romanii pot sa-si depuna CV-urile la Agențiile Județene pentru Ocuparea Fortei de Munca. Cele mai multe joburi sunt in domeniul agriculturii si turism…

- Aproape trei sferturi dintre cumparatorii europeni aleg sa faca achizitii online de la comercianti internationali, in timp ce aproximativ jumatate dintre utilizatorii de smartphone au realizat plati prin telefon, arata rezultatele studiului anual UPS Europe Pulse of the Online Shopper pe 2017, dat luni…

- Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in aceasta perioada in Spania sunt disponibile 164 de locuri de munca pentru agricultori, in Germania – 120, majoritatea pentru soferi de camion si salvamari, iar in Danemarca sunt 100 de locuri pentru lucratori…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 667 locuri de munca vacante, la data de 31 ianuarie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în Spania, însa germanii au cea mai diversificata oferta de munca.Iata…

- Nationala de handbal masculin under 18 a Romaniei va intalni reprezentativele Frantei, Danemarcei si Norvegiei, in grupa B a Campionatului European din 2018, care va avea loc in Croatia. Potrivit tragerii la sorti de joi, componenta celor patru grupe ale CE2018 este: Croatia, Serbia, Portugalia,…

- AJOFM Alba prezinta oferta de anunturi locuri de munca in strainatate, valabila la data de 23 ianuarie, prin reteaua EURES. Sunt posturi disponibile in Belgia, Danemarca, Bulgaria Germania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Republica Ceha, Olanda, Slovenia Portugalia si Spania. Lista posturilor…

- Cei care sunt in cautarea unui loc de munca in strainatate pot opta pentru una dintre ofertele Eures, ce insumeaza peste 600 de locuri de munca in Belgia, Danemarca, Finlanda, Germania, Bulgaria, Lituania, Malta, Slovenia, Luxeombourg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, Republica Ceha, Slovenia…

- Grupul rus Gazprom a primit autorizatia din partea autoritatilor din Turcia pentru a construi cea de-a doua linie a gazoductului Turkish Stream, iar ambele linii vor fi puse in functiune pana la finele anului urmator, a declarat vineri directorul general Gazprom Alexei Miller, informeaza Itar Tass,…

- Operatorii economici din Spatiul Economic European (SEE) ofera, prin reteaua Eures Romania, 926 de locuri de munca, cele mai multe in Portugalia, Spania si Danemarca, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Conform datelor centralizate, din totalul posturilor vacante, 330…

- AJOFM Alba prezinta oferta de anunturi locuri de munca in strainatate, valabila la data de 9 ianuarie, prin reteaua EURES. Sunt 572 de posturi disponibile in Belgia, Finlanda, Germania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Republica Ceha, Slovenia si Spania. Lista posturilor disponibile: BELGIA…

- Romania a terminat anul trecut printre primii 10 cei mai importanti producatori de masini la nivelul Uniunii Europene. Suntem in fata Belgiei, iar anul acesta s-ar putea sa ajungem la o jumatate de milion de masini produse. Cel mai bine se vand SUV-ul Duster de la Dacia si Fordul EcoSport. În…

- Daca la jumatatea secolului trecut Romania era considerata o țara rurala, in timpul comunismului, pana in urma cu 29 de ani, s-a incercat o industrializare forțata. Dupa evenimentele din 1989, industrializarea a incetat, industria romaneasca a disparut, iar acum am devenit o forța in agricultura și…

- O furtuna napraznica a maturat Irlanda si Marea Britanie cu rafale de aproape 160 de kilometri pe ora si a adus inundatii de proportii. Furia naturii a ajuns pina in Franta, Germania si Olanda. Vremea extrema aduce necazuri mari si in Statele Unite: 11 oameni au murit in ultima saptamina din cauza gerului…

- Furtuna Eleanor, cea de-a patra in acest anotimp care se abate asupra Europei occidentale, cu rafale de vant de pana la 160 de km/h, a provocat moartea unei persoane in Franta si a unui cuplu in Spania, si a creat numeroase alte probleme, informeaza AFP. Rafale de vant violente si averse…

- In 2017 ponderea vanzarilor de masini electrice si hibride a fost in Norvegia de 52% din totalul masinilor noi vandute, scrie Reuters. Norvegia este in fata tuturor tarilor in ceea ce priveste ponderea masinilor electrice in parcul auto total, iar asta se datoreaza si faptului ca exista subventii generoase,…

- Romania va cumpara noi echipamente de lupta din SUA. Pentagon: este vorba despre rachete aer-aer Compania de armament Raytheon a primit din partea Fortelor Aeriene din SUA doua contracte, in valoare totala de 659,9 milioane de dolari, pentru livrarea in Romania si in alte tari a unor sisteme de rachete…

- Compania de armament Raytheon a primit din partea Fortelor Aeriene din SUA doua contracte, in valoare totala de 659,9 milioane de dolari, pentru livrarea in Romania si in alte tari a unor sisteme de rachete aer-aer si a unor echipamente de testare, anunta Pentagonul. "Compania Raytheon (...) a primit…

- Muzeul ASTRA din Sibiu va depași pana la finalul anului 2017 pragul de 600.000 turiști și o creștere procentuala cu 31% a numarului de vizitatori fața de anul 2016. Turiștii din SUA, Japonia și China sunt interesați de identitatea culturala a romanilor Muzeul este vizitat in proporție tot mai mare…

- Potrivit acestor surse, manevrele au repetat capturarea statelor baltice si a Belarusului precum si o "campanie soc" impotriva tarilor occidentale membre ale NATO precum Germania si Olanda, dar si Polonia, Norvegia si state nealiniate precum Suedia si Finlanda. Potrivit celor doua surse, trupele rusesti…

- AJOFM Alba prezinta oferta de anunturi locuri de munca in strainatate, valabila la data de 19 decembrie, prin reteaua EURES. Sunt 938 de posturi disponibile in Belgia, Finlanda, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Slovacia, Slovenia,…

- Eurovision 2018. Peste 70 de piese in preselectia pentru a reprezenta Romania Sub sloganul "All aboard", Eurovision Song Contest 2018 va avea loc la Lisabona – semifinalele pe 8 si 10 mai si finala pe 12 mai. Selectia Nationala Eurovision România a atras 72 de piese în cursa pentru…

- In preselectie s-au inscris si artisti cu experienta la Eurovision: Mihai Traistariu, care a obtinut locul 4 la Eurovision 2006, si Alex Florea, care a obtinut pozitia a saptea la finalul editiei de anul trecut, din Kiev, alaturi de Ilinca Bacila, informeaza TVR. Campania de inscrieri pentru…

- Noul prim-ministru al Poloniei, Mateusz Moravetsky, a declarat ca gazoductul care leaga Rusia de Germania, „Nord Stream-2“, amenința securitatea Europei Centrale, scrie paginaderusia.ro Conducta de gaz Nord Stream-2 va fi cea de-a doua care va transporta gazul rusesc direct în…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 936 de locuri de munca, cele mai multe in Portugalia, Malta si Germania. Conform datelor centralizate de ANOFM, în Portugalia sunt disponibile 330 de locuri de muncă…