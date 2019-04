Nemtii vor putea decide de la 16 ani daca doresc sa-si doneze organele Germania ar trebui sa treaca la un sistem de inregistrare a donatorilor de organe bazat pe principiul ”opt-out” sau al consimtamantului prezumat in scopul cresterii numarului de organe disponibile pentru persoanele care au nevoie de transplant, potrivit unui grup de parlamentari care sprijina aceasta noua propunere legislativa. Germanii vor putea decide, incepand cu varsta de […] Nemtii vor putea decide de la 16 ani daca doresc sa-si doneze organele is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Germanii sunt in general favorabili atragerii in tara de imigranti calificati, dar considera guvernul incapabil sa trateze problemele refugiatilor, indica un sondaj dat publicitatii marti, preluat de dpa. Din cei 3.000 de respondenţi, 68% au fost de acord cu afirmaţia: 'Guvernul federal nu…

- Deutsche Bank, cea mai mare banca din Germania, are o istorie de 149 de ani. Gigantul bancar, care acum un deceniu se batea cu marile banci de investitii americane, a ajuns in mizerie, este penalizata in fiecare zi de investitori si de piete, iar autoritatile, in frunte cu Angela Merkel, cancelarul…

- Ca sa evite un colaps economic, Germania va avea nevoie de cel putin 260.000 de imigranti pe an pana in 2060, iar multi dintre ei vor trebui sa vina din afara Uniunii Europene, avertizeaza Bertelsmann Institute. De o buna bucata de vreme “locomotiva Europei” face piruete cu subiectul muncitorilor straini,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune ca exista un deficit de personal in inspectoratele pentru situatii de urgenta din tara si ca solutia gasita este de a creste numarul absolventilor prin scurtarea perioadei de pregatire, fara a afecta insa calitatea. El a precizat…

- Franța a caștigat medalia de bronz la Campionatul Mondial. A trecut in finala mica de Germania, scor 26-25, la capatul unui meci spectaculos, decis in ultima secunda de Nikola Karabatic. Nemții au cedat locul 3 la acest Mondial, deși prima repriza a finalei mici a fost a lor. Echipa lui Didier Dinart…

- Facand referire la prezenta lui Klaus Iohannis, marti, in Germania, la ceremonia de semnare a Tratatului de cooperare și integrare franco-german -la care a fost invitat in calitate de seful statului ce detine Presedintia Consiliului UE -europarlamentarul Claudia Tapardel e de parere ca presedintele…

- Germania vrea sa blocheze utilizarea mobilelor Huawei pentru viitoarea tehnologie 5G. Nemții nu sunt singurii care intenționeaza acest lucru. Mai multe state nu au fost de acor cu participarea Huawei in retelele 5G din cauza ingrijorarilor privind intențiile chinezilor. Compania Huawei este acuzata…

- Stare de urgenta in Germania, Austria, Suedia si Norvegia, caderile masive de zapada, in unele locuri si de 5 metri, au blocat drumuri, circulatia trenurilor a fost perturbata, scolile si-au anulat cursurile in timp ce sute de militari au fost trimisi sa-i ajute pe sinistrati. Deja meteorologii vorbesc…