Nemtii nu mai cumpara masini diesel, dupa ce au aflat ca autoritatile locale le-ar putea interzice

Stiri pe aceeasi tema

- Sahara, cel mai mare desert din lume, a crescut in dimensiune cu aproximativ 10% din 1920, avertizeaza oamenii de stiinta. Si lucrurile nu se vor opri aici. Desi oamenii de stiinta de la Universitatea din Maryland, SUA, au monitorizat si analizat doar acest desert, cel mai probabil situatia…

- Economia Turciei va inregistra o crestere solida in 2018 si isi va pastra usile deschise larg in fata investitorilor internationali, a afirmat vineri presedintele Recep Erdogan. "Am vesti proaste pentru cei care incearca sa foloseasca cursul de schimb ca o sperietoare pentru cetateni. Turcia…

- Livrarea de sisteme americane de rachete Patriot catre Polonia ar putea constitui o amenintare la adresa securitatii Rusiei, a declarat Maria Zakharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Moscova. "Consideram ca pasi care sunt facuti sunt un element de destabilizarea a situatiei…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat miercuri ca, pana la sfarsitul lunii aprilie, va fi adoptata o ordonanta de urgenta referitoare la achizitiile publice, urmand sa existe o structura centralizata care sa se ocupe de acestea. "Este o idee foarte buna si, in acest sens, pana…

- Vanzarile de autoturisme ecologice au crescut cu 75% in primele doua luni ale anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2017, pana la 392 de unitati, releva statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultata de AGERPRES. Potrivit datelor oficiale, din…

- Un responsabil guvernamental polonez a fost arestat de serviciile de securitate din Polonia, fiind banuit ca a furnizat Rusiei informatii secrete despre tacticile pe care guvernul de la Varsovia intentioneaza sa le foloseasca in vederea blocarii constructiei gazoductului Nord Stream 2, care va lega…

- Inaugurarea sistemului antibalistic al Aliantei Nord-Atlantice din Polonia va fi amanata doi ani, pana in 2020, a anuntat joi seara Ministerul polonez al Apararii. Din cauza unor probleme tehnice, inaugurarea sistemului antiracheta din Polonia va fi amanata doi ani, pana in 2020, a comunicat…

- Aeroportul Changi din Singapore a fost desemnat in 2018 cel mai bun aeroport din lume, conform clasamentului 2018 World Airport Awards, realizat de compania britanica Skytrax, auditor al industriei aviatice mondiale. Changi detine prima pozitie din 2013, fiind primul aeroport care obtine titlul…

- Americanii au preluat de la britanici, in 2017, titlul de cei mai mari importatori mondiali de sampanie frantuzeasca, in conditiile in care achizitiile britanicilor au scazut pentru al doilea an consecutiv dupa votul in favoarea Brexitului, arata datele publicate duminica de Uniunea Producatorilor de…

- Profitul record inregistrat de grupul auto german Volkswagen in 2017 a dus la majorarea cu aproape 40% a pachetului salarial acordat directorului general Matthias Mueller, pana la 10,4 milioane de euro, a informat marti cel mai mare constructor auto din Europa. Salariul si primele acordate…

- Grupul petrolier austriac OMV AG, actionarul majoritar al OMV Petrom, a anuntat marti ca pana in 2025 intentioneaza sa isi majoreze profitul operational cu 70% pana la peste cinci miliarde euro, datorita achizitiilor externe, extinderii activitatilor de rafinare si unor noi reduceri de costuri.…

- Ministrul german al Economiei, Brigitte Zypries, a declarat vineri ca tarifele anuntate de presedintele Statelor Unite, Donald Trump, vor fi o povara pentru companiile din cea mai mare economie europeana. Joi, Donald Trump a anuntat introducerea unor tarife de 25% la importurile de otel si…

- Cei aproximativ 120.000 de angajati din Germania ai producatorului auto Volkswagen vor beneficia de o majorare de peste 40% a bonusului anual, dupa ce in 2017 compania a inregistrat un profit net si vanzari record, informeaza Reuters citand un articol aparut in publicatia editata de sindicatul de la…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a facut apel la Statele Unite si Coreea de Nord, joi, sa inceapa cat mai curand discutiile, argumentand ca pacea trebuie sa predomine. Wang Yi a facut aceste afirmatii in timpul unei conferinte de presa, din cadrul unei reuniuni anuale a parlamentului…

- Numarul locurilor de munca vacante in Germania a atins un nivel record in trimestrul patru din 2017, se arata intr-un raport publicat de Institutul pentru cercetarea fortei de munca (IAB), datele subliniind soliditatea pietei fortei de munca, care va sprijini in continuare cresterea bazata pe consum…

- Pe plan global se observa, de cativa ani mai ales, o tendinta tot greu de ignorat: asa numitele "brick and mortar stores" se inchid in numar din ce in ce mai mare, inclusiv cele ale unor companii de renume si cu o vechime impresionanta. In tot acest timp, e-commerce-ul triumfa si se dezvolta…

- Grecia a indeplinit toate conditiile stabilite de creditorii sai din zona euro pentru a primi noi transe de imprumut, iar urmatoarea transa de 5,7 miliarde de euro va fi acordata in a doua jumatate a lunii martie, a anuntat vineri seful Eurogrup, Mario Centeno, transmite Reuters. "Am fost…

- Ucraina a decis sa treaca termocentralele de pe gaze naturale pe pacura si sa inchida scolile in incercarea de a face economii la gaze naturale, dupa ce grupul rus Gazprom a refuzat sa reia livrarile spre Ucraina, a anuntat vineri ministrul ucrainean al Energiei, Ihor Nasalyk Deficitul in…

- Primarul Romei, Virginia Raggi, a anuntat ca automobilele diesel nu vor mai avea acces prin centrul capitalei italiene incepand din 2024. Virginia Raggi a facut acest anunt luni intr-un discurs tinut la Ciudad de Mexico, in fata femeilor primar reunite in cadrul unei initiative denumite 'Women4Climate'…

- Virginia Raggi a facut acest anunt luni intr-un discurs tinut la Ciudad de Mexico, in fata femeilor primar reunite in cadrul unei initiative denumite 'Women4Climate' (femei pentru clima) si difuzat pe retelele sociale marti, la revenirea sa la Roma.„Incepand din 2024, va fi interzisa circulatia…

- Vanzarile de havane, legendarele tigari de foi produse in Cuba, au crescut cu 12% in 2017 pana la o cifra de afaceri record de 500 milioane de dolari, gratie Chinei care continua sa stimuleze piata produselor de lux, informeaza AFP si Reuters. Producatorul Habanos S.A., un joint venture detinut…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,6564 lei/euro, in scadere cu 0,11% fata de nivelul atins luni, in contrast cu tendinta regionala. Luni, euro a crescut la 4,6613 lei, dupa ce a crescut vineri la 4,6552 lei. Marti, leul s-a apreciat in raport…

- Presedintele american Donald Trump va anunta vineri impunerea celui mai substantial set de sanctiuni de pana acum adoptat de SUA impotriva Coreei de Nord. "Astazi anunt ca lansam cel mai amplu pachet de noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord", indica liderul de la Casa Alba,…

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a declarat, joi, la Bruxelles, ca Uniunea Europeana ar trebui sa fie pregatita pentru cel mai rau scenariu dupa alegerile de la inceputul lunii martie din Italia. "Trebuie sa ne pregatim pentru cel mai rau scenariu, iar cel mai rau scenariu…

- Un tribunal din orasul german Leipzig va decide joi daca marile orase pot interzice accesul autovehiculelor diesel mai vechi, o decizie care ar putea afecta valoare de revanzare a aproximativ 15 milioane de vehicule de pe cea mai mare piata auto. Inconjurata de manifestanti ecologisti, biciclisti,…

- Producatorul auto Volkswagen a acceptat sa majoreze cu 4,3% salariile a peste 120.000 de angajati din Germania, incepand cu luna mai, a anuntat, miercuri, IG Metall, cel mai mare sindicat din Germania, transmit MarketWatch si Reuters. Acordul este similar celui obtinut luna aceasta de IG Metall…

- De la 1 ianurie 2019, Romania va interzice comercializarea pungilor din plastic subtire si foarte subtire, cu maner. Proiectul initiat de Guvern, care transpune o directiva europeana, a fost votat in unanimitate de senatori. "Proiectul interzice, incepand cu data de 1 iulie 2018, introducerea…

- Ford si-a propus ca pana in 2022 sa aiba in portofoliu 40 de modele hibride si complet electrice. Piata se dezvolta si gigantii nu vor sta pe margine. Oficialii Ford Motor au declarat ca cel mai mare constructor auto american isi va majora investitiile in vehicule electrice la 11 miliarde…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,6561 lei/euro, in crestere cu 0,06% fata de nivelul atins joi, in contrast cu tendinta regionala. BNR a revizuit vineri in crestere, de la 3,2% la 3,5%, prognoza privind inflatia pentru finalul acestui an si a estimat…

- Alianta Renault-Nissan a anuntat miercuri ca a semnat un memorandum de intelegere cu firma Didi Chuxing - echivalentul chinez al aplicatiei de transport Uber - pentru a construi in China o retea de transport de tip car-sharing ce vizeaza vehiculele electrice. Pe piata chineza, Didi Chuxing…

- Cererea mondiala de aur a coborat cu 7% in 2017, la 4.071,7 tone, cel mai scazut nivel din 2009, in pofida redresarii din trimestrul patru, a anuntat, marti, Consiliul Mondial al Aurului (WGC). Cererea pentru investitii a scazut cu aproape un sfert, in urma reducerii achizitiilor de metal…

- IG Metall, cel mai mare sindicat din Germania, a ajuns la un acord cu Federatia angajatorilor Suedwestmetall privind programul de munca si majorarea salariilor, stabilind un cadru de referinta pentru milioanele de angajati din cea mai mare economie europeana. Acordul prevede majorarea salariilor…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,6423 lei/euro, in crestere cu 0,16% fata de nivelul atins luni, in contrast cu tendinta regionala. Marti, leul s-a depreciat in raport cu euro, in contrast cu tendinta regionala. Alte monede din regiune, precum zlotul…

- Dubai si-a mentinut in 2017 titlul de cel mai aglomerat aeroport din lume pentru pasagerii internationali, desi ritmul de crestere al traficului de pasageri a fost cel mai lent din ultimii noua ani. Traficul anual a crescut cu 5,5% anul trecut, la 88,2 milioane de pasageri, fata de 83,6 milioane…

- Salariatii din sectorul industrial german au intrat vineri in cea de-a treia zi de greva, incetand lucrul la mai multe mari companii precum Mercedes-Benz, Porsche sau Airbus, pentru a cere salarii mai mari si reducerea programului de lucru, transmite Reuters. Aceasta greva, care ar urma sa…

- Un avion de vanatoare rus de tipul Su-27 a interceptat, luni, o aeronava americana de supraveghere ce efectua un zbor deasupra Marii Negre, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova. Potrivit Ministerului rus al Apararii, aeronava americana de tipul ЕР-3E Aries II nu a intrat in spatiul…

- Presa germana scrie ca testele abominabile, cum le-au numit oficialii germani, au fost facute de o asociație finanțata de Volkswagen, Daimler și BMW. Nu e clar in acest moment daca marii constructori auto știau ca testele se fac pe oameni și maimuțe. Experimentul pe maimuțe a avut loc in statul…

- Guvernul german a revizuit in crestere, de la 1,9% la 2,4%, estimarile privind avansul celei mai mari economii europene in acest an, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. In 2018, exporturile ar urma sa inregistreze o expansiune de 5,3%, iar exporturile…

- Apple ar fi decis sa reduca la jumatate tinta de productie pentru telefonul iPhone X in primul trimestru al acestui an, comparativ cu o tinta de 40 de milioane de unitati pe trimestru preconizata in luna noiembrie a anului trecut cand a fost lansat cel mai scump iPhone, informeaza un articol publicat…

- Decalajul veniturilor intre generatiile din Europa a crescut semnificativ in detrimentul tinerilor si, fara o politica adecvata, "o intreaga generatie ar putea sa nu isi mai revina niciodata", avertizeaza Fondul Monetar International (FMI) intr-un studiu publicat miercuri, transmite AFP. Potrivit…

- Directorul general al aliantei Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos Ghosn, a prognozat marti ca revolutia prin care trece industria auto va deveni din ce in ce mai vizibila in urmatorii cinci ani, pe masura ce automobilele autonome si autoturismele conectate vor fi din ce in ce mai raspandite, iar consumatorii…

- Dara Khosrowshahi, noul director general al Uber Technologies, este de parere ca in urmatorii 10 ani in Statele Unite vor aparea primele masinile zburatoare. "Vor fi oameni care vor zbura in jurul Dallasului, Texasului. Cred ca se va intampla in urmatorii 10 ani", a declarat Khosrowshahi la…

- Oficiali de la Bruxelles pregatesc un set de propuneri pentru a se asigura ca independenta justitiei este respectata in statele membre care sunt principali beneficiari ai noului cadru financial multianual. Se prefigureaza astfel o noua disputa cu state care deja au fost identificate ca avand…

- Fotocredit: Audi Audi este nevoita sa recheme in service alte circa 127.000 de mașini diesel EURO 6, la cererea expresa a KBA (Autoritatea Federala pentru Transporturi din Germania). Problema ține din nou de utilizarea software-ului ce dezactiveaza sistemele de filtrare a oxidului de azot in condiții…

- Militarii rusi au parasit regiunea Afrin din nordul Siriei unde armata turca a lansat o ofensiva terestra si aeriana impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG), a anuntat, sambata, Ministerul rus al Apararii. "Comandamentul fortelor ruse din Siria a luat masuri pentru…

- Berarii germani au vandut mai putina bere in 2017, comparativ cu 2016, potrivit cifrelor publicate de Asociatia berarilor germani, care a dat vina pe acest declin pe vremea umeda din timpul verii, care a dus la scaderea vizitelor la berarii, informeaza DPA. Asociatia estimeaza ca pe ansamblul…

- Mai multe persoane au fost ranite, in estul Germaniei, intr-o altercatie intre un grup de cetateni germani si un grup de imigranti, a anuntat sambata politia germana intr-un comunicat citat de DPA. Doi dintre raniti au fost injunghiati. Altul a fost electrocutat cu un pistol cu electrosocuri,…

- Vanzarile Volkswagen AG au urcat anul trecut la aproximativ 10,7 milioane de vehicule, grupul german fiind in grafic pentru a-si pastra titlul de cel mai mare producator auto din lume, inaintea companiei nipone Toyota, a anuntat publicatia Bild am Sonntag, citand estimari din interiorul VW, transmite…

- Vanzarile de autoturisme noi in Germania au crescut cu 2,7% anul trecut, la 3,44 milioane de vehicule, in timp ce Dacia a raportat un avans de 27,6%, la 62.678 vehicule, arata Autoritatea Federala din domeniul Transporturilor (KBA), citata de Agerpres. ...

- Aproximativ 16% dintre companiile cu sediul in Uniunea Europeana si care au cel putin 10 angajati au primit comenzi prin intermediul unui site Internet sau aplicatie in 2016, iar aproximativ 85% dintre companiile cu vanzari pe Internet au utilizat in acest scop propriul site de Internet sau aplicatie,…