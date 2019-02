Nemtii le-au platit calatorilor compensatii de peste 53 de milioane de euro, pentru intarzieri ale trenurilor in 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Ryanair este celebra pentru ca mentine costurile scazute, dar noua schema de stimulente a directorului general este oricum dar nu cumpatata, se arata intr-o analiza a Reuters. Compania low-cost i-a acordat lui Michael O'Leary optiuni cu actiuni care ar putea valora aproape 100 de milioane…

- Deutsche Bank a raportat vineri un profit net de 341 milioane euro in 2018, acesta fiind primul rezultat pozitiv anul inregistrat de cea mai mare banca comerciala din Germania dupa 2014. Comparativ, in 2017, Deutsche Bank a inregistrat pierderi de 735 milioane euro, informeaza Reuters.…

- Constructorul auto Dacia a vandut, in 2018, 519.088 de masini in tarile din Uniunea Europeana, ceea ce inseamna o crestere de 12% fata de anul 2017. Astfel, Dacia obtine un nou record de vanzari in UE. Potrivit datelor publicate de Asociatia Europeana a Producatorilor de Automobile (ACEA /…

- Metroul, autobuzele si tramvaiele vor circula toata noaptea de Revelion, au anuntat Metrorex si Societatea de Transport Bucuresti (STB, fosta RATB). Metroul va merge la intervale de 20 de minute dupa ora 1.00. "Ca in fiecare an, Metrorex este la dispozitia calatorilor sai si in noaptea…

- Unele curse aeriene pot inregistra intarzieri cuprinse intre 30 si 40 de minute marti dimineata, in urma degivrarii aeronavelor, insa nu sunt zboruri anulate, potrivit informatiilor furnizate de Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti. "La ora 8:00 traficul aerian era normal. Fara intarzieri…

- Operatorul aerian TAP Air Portugal se retrage de pe piata din Romania incepand cu sfarsitul lunii ianuarie 2019, din cauza profitabilitatii scazute pe rutele operate. "Compania aeriana TAP Air Portugal informeaza ca, incepand cu data de 27 ianuarie 2019, nu va mai opera ruta directa Lisabona…

- Circulatia trenurilor pe toate liniile principale si pe liniile regionale din Germania era intrerupta luni dimineata, in urma unei greve de avertisment de patru ore a angajatilor din sectorul feroviar, a anuntat operatorul feroviar Deutsche Bahn, informeaza AFP si Reuters. Greva organizata…

- Operatorul feroviar Deutsche Bahn va avea nevoie de inca 7,3 miliarde de euro (8,3 miliarde de dolari) in urmatorii ani pentru a mentine si a-si imbunatati reteaua, se arata intr-un document intern consultat de Reuters. Compania germana estimeaza ca va trebui sa ceara Guvernului sa faca aceasta…