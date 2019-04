Nemtii ies in strada cu zecile de mii pentru a protesta fata de "nebunia chiriilor" din Germania

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de persoane sunt asteptate sa participe sambata la marsuri de protest ce vor fi organizate in mai multe orase din Germania precum Munchen, Koln, Frankfurt si Berlin fata de cresterea agresiva a ...

- Zeci de mii de persoane sunt asteptate sa participe sambata la marsuri de protest ce vor fi organizate in mai multe orase din Germania precum Munchen, Koln, Frankfurt si Berlin fata de cresterea agresiva a chiriilor, informeaza AFP si DPA, potrivit Agerpres. Potrivit unui studiu recent realizat…

- Zeci de mii de protestatari sunt așteptați sa iasa în strada sâmbata în Germania pentru a denunța ”nebunia chiriilor”, pentru care îi învinovațesc pe speculanții imobiliarelor, relateaza AFP.În Berlin, chiria s-a dublat în ultimii zece ani, iar…

- Agentia pentru controlul traficului aerian (DFS) din Germania a anuntat luni ca dronele au provocat un numar record de perturbari ale curselor aeriene in 2018, relateaza dpa. DFS, care se ocupa de traficul aerian militar si civil, a afirmat ca anul trecut a inregistrat 158 de perturbari, in…

- Sute de zboruri au fost anulate marți din cauza grevei personalului de securitate de la opt aeroporturi din Germania, estimandu-se ca cel puțin 220.000 de pasageri vor fi afectați de aceasta acțiune, potrivit asociației aeroporturilor germane ADV, informeaza site-ul de știri The Local, conform Mediafax.Personalul…

- Greva s-a declansat deja la Hamburg si se va extinde in alte aeroporturi, ca mijloc de presiune inaintea negocierilor cu patronatul, programate in 23 ianuarie. Numai in Frankfurt, potrivit operatorului aeroportuar Fraport, au fost anulate 570 din cele 1200 de sosiri si plecari de marti. Compania…

- Grupul german Lufthansa si-a pastrat si in 2018 titlul de cel mai mare operator aerian european, cu un numar record de pasageri - 142,3 milioane, in crestere cu 10% fata de 2017 - in timp ce compania irlandeza low-cost Ryanair, liderul din 2016, a transportat 139 de milioane de pasageri, informeaza…

- Grupul german Lufthansa si-a pastrat si in 2018 titlul de cel mai mare operator aerian european, cu un numar record de pasageri - 142,3 milioane, in crestere cu 10% fata de 2017, informeaza publicatia germana Handelsblatt. Creşterea s-a datorat şi evoluţiei foarte bune a subsidiarelor…