Nemții contestă marea licitație a lui FIREA "Cat priveste licitatia pentru cele 400 de autobuze, comisia de licitatie si-a incheiat activitatea, a declarat un castigator, ceilalti participanti au depus contestatii. Suntem in aceasta perioada legala de solutionare a contestatiilor. Speram sa se finalizezea cat mai curand aceasta procedura si sa semnam contractul", a declarat marti edilul Capitalei. Reprezentantii Primariei au precizat pentru ECONOMICA.NET ca doi ofertanti au trimis notificari prealabile de contestatie. "Dupa comunicarea rezultatului procedurii transmisa in data de 19.02.2018, doi operatori economici au formulat notificari… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- "Sper ca acei colegi care au fost puțini suparați in perioada anterioara sa treaca peste aceasta etapa. Daca țin la PSD, la oamenii care ne-au votat și care așteapta rezultate de la guvernare, sa-și reia activitatea in interiorul partidului și sa nu creeze un alt pol de putere. Acest lucru ar face…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a facut o declaratie despre Electrocentrale Bucuresti (ELCEN), producatorul de caldura si apa calda pentru consumatorii racordati la sistemul centralizat din Bucuresti, care nu e sustinuta de cifre. Edilul a spus de curand ca institutia pe care…

- Ea a spus ca nu trebuie incurajat un climat de ura si de dezbinare. Firea a spus ca nu intelege care este motivul pentru care protestatarii s-au adunat la Sala Palatului, in conditiile in care reuniunea social-democratilor este una strict politica. [citeste si] 'Suntem o tara libera,…

- Formația timișoreana de prima liga nu are o misiune ușoara la inceputul play out-ului. ACS Poli are doua dispute la rand in deplasare in Ilfov. Duminica banațenii dau piept cu FC Voluntari iar tehnicianul Leo Grozavu a vorbit și despre arbitrajele care l-au afectat in jocurile din zona Capitalei. ”Au…

- Primaria a scos la licitatie publica lucrarile de reabilitare a pietei din fata Casei de Cultura Hunedoara. Lucrarile au fost estimate la aproape 1,5 milioane de lei. Recent, a fost scoasa la licitatie si construirea a trei fantani arteziene, care vor costa mai mult.

- Pana sa ajunga sa discute cu ai sai colegi din conducerea PSD, primarul Capitalei si-a facut cunoscute – in termeni transanti si pe un ton corespunzator – cateva nemultumiri. In primul rand, Firea a ales sa demonteze un scenariu vehiculat in ultima vreme, si anume ca “eu as face parte dintr-o tabara…

- Ea a reclamat, inaintea sedintei PSD, ca guvernele care s-au succedat la Palatul Victoria nu au sprijinit primariile. "Sunt primar al Capitalei de un an si jumatate. In premiera, Bucurestiul a fost castigat de sapte primari PSD, unul general si sase de sectoare, si din nefericire guvernele care s-au…

- Pana sa inceapa sedinta conducerii PSD, primarul Capitalei a facut o declaratie care multora le-a dat de gandit, mai ales ca a fost invocata plecarea sa din functie. “Daca intr-un timp rezonabil problemele grave ale Capitalei (…) nu-si vor gasi o rezolvare, eu imi dau demisia din toate functiile politice”,…

- Consiliul General al Capitalei a fost in sedinta, in prima parte a zilei de joi, tema principala fiind desemnarea unui administrator special la RADET. Pe langa trimiterile la acest aspect, insa, primarul Capitalei a facut referire si la starea vremii. Iar vestile despre temperaturile din cea de-a doua…

- Bistriceanu a fost numita administrator al Companiei Municipale Medicala la finalul lunii ianuarie, dupa revocarea din funcția respectiva a fostului membru CA Veronica Popescu. Mandatul Magdalenei Bistriceanu va dura pana la declanșarea procedurii de selecție a organelor de administrare și conducere…

- Luni, 26 februarie, a fost emis ordinul de incepere pentru faza de proiectare a Podului suspendat de la Braila, au spus surse oficiale pentru ECONOMICA.NET. Contractul pentru constructia Podului de la Brailaa fost semnat pe 15 ianuarie cu asocierea italo-nipona ASTALDI S.p.A. – IHI INFRASTRUCTURE…

- Pe parcursul zilei de 27 februarie, in Republica Moldova se va afla intr-o vizita oficiala prim-ministru al Romaniei. Respectiv, circulația rutiera pe unele strazi ale capitalei temporar va fi limitata, și anume:- M.

- Incepand cu 2019, mai multe taxe si impozite locale in municipiul Bucuresti ar urma sa creasca, conform unui proiect supus dezbaterii publice pe site-ul Primariei Generale a Capitalei, scrie Agerpres.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a declarat castigatoare oferta asocierii chinezo - romane SINOHYDRO CORPORATION LIMITED - NORD VEST INFRASTRUCTURA SI SERVICII SRL, in cadrul licitatiei pentru modernizarea centurii rutiere a Municipiului București intre DN2 si A2,…

- O noua emisiune din seria „UN VEAC DE LA MAREA UNIRE” a fost postata pe site-ul OPINIA, www.opiniabuzau.ro. Emisiunea de fata, a douazecea din ciclul realizat de doctorul in Stiinte Politice Alba Catrinel Popescu, contine evocarea personalitatii criticului formelor fara fond, Titu Maiorescu, prima partea…

- Consilierul general USR Roxana Wring spune ca bugetul Capitalei, adoptat in sedinta de joi a CGMB, este nerealist si lipsit de viziune, iar reprezentantul PNL Ciprian Ciucu este de parere ca proiectul a fost cosmetizat pentru a parea unul echilibrat. "Este un buget lipsit de viziune de…

- In aceasta dimineata, incepand cu ora 11.00, consilierii generali ai Capitalei se intrunesc in sedinta, pe ordinea de zi figurand, printre altele, proiectul de buget al municipiului Bucuresti pentru 2018, reorganizarea Regiei Autonome de Transport Bucuresti, precum si preluarea unui teren din administrarea…

- Un articol al Deutsche Welle incearca sa explice motivele pentru care Romania și Bulgaria in continuare nu sunt acceptate in Spațiul Schengen, in ciuda eforturilor și presiunilor facute de politicieni. Jurnaliștii germani vorbesc despre avertizarile transmise celor doua țari, avertismente care țin de…

- „Am primit mai multe amenințari”, spune Gabriela Firea. Pe scurt, cei care au amenințat-o i-au reproșat ca „de ce o companie din Turcia a caștigat aceasta licitație și nu una din țara”. „Am ramas total surprisa. Primarul general aproba bugetul și propune proiecte consiliului. Ce spun aceste…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza cele doua aeroporturi ale Capitalei, vrea sa achizitioneze doua autospeciale PSI de interventie rapida si asistenta la aeronava, precum si servicii de intretinere si reparatii pentru sistemele de detectare a explozibililor din dotarea…

- In perspectiva celebrarii Centenarului Marii Uniri de la 1918, OPINIA prezinta, in ediția sa electronica, un ciclu de emisiuni sub titlul „UN VEAC DE LA MAREA UNIRE”, care iși propune sa aduca in atenția publicului personalitațile, momentele și simbolurile care au stat la temelia realizarii Marii Uniri…

- Subsidiara din Romania a companiei americane Delphi Packard a anuntat recent ca va inchide fabrica din orasul Moldova Noua, invocand lipsa fortei de munca din regiune. Delphi Packard este cel mai mare angajator din Moldova Noua. La 1 ianuarie 2018, Delphi avea 824 de angajati, cu 700 mai putin decat…

- In perspectiva celebrarii Centenarului Marii Uniri de la 1918, OPINIA prezinta, in editia sa electronica, un ciclu de emisiuni sub titlul „UN VEAC DE LA MAREA UNIRE”, care isi propune sa aduca in atentia publicului personalitatile, momentele si simbolurile care au stat la temelia realizarii Marii Uniri…

- Weekend-ul trecut, a avut loc parastasul Stelei Popescu. Comemorarea a fost organizata de primul sot al Stelei, Dan Puican (83 de ani), regizor si actor. La restaurantul chinezesc din buricul Capitalei, acolo unde s-a facut pomana, invitatii au depanat amintiri, dar au deschis si subiectul unor „barfe”…

- ANAF scoate la licitație mașini intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite, cu preturi accesibile pentru toata lumea. Vanzarea este directa sau prin licitație, așa cum procedeaza de obicei ANAF. Autoturismele sunt vandute de Administrația Județeana a Finanțelor Publice…

- O noua emisiune din seria „UN VEAC DE LA MAREA UNIRE” a fost postata pe site-ul OPINIA, www.opiniabuzau.ro. Emisiunea de fata, a saptesprezecea din ciclul realizat de doctorul in Stiinte Politice Alba Catrinel Popescu, contine evocarea personalitatii unui mare patriot, Cardinalul Iuliu Hossu, filmul…

- Cazul “taximetristului pistolar”, ajuns in ultimele ore la urechile opiniei publice, s-a aflat si in atentia primarului Capitalei. Care a ales sa ii avertizeze atat pe taximetristi, cat si pe patronii firmelor care ofera servicii de transport in regim de taximetrie, ca unde-i lege, nu-i tocmeala. La…

- Parcari de reședința scoase la licitație - o regula noua care va fi aplicata doar anumitor locuri rezidentiale in sectorul 3 al Capitalei. La fel se intampla și in Brașov, unde pana acum au mai fost licitate inclusiv locurile ravnite de mai mulți vecini.

- Una dintre afacerile bune pe care Firea ar vedea-o ca facand parte din consortiul sau de la Capitala este metroul bucurestean. Sova s-a gandit ca primarita l-ar merita drept cadou. Prin noiembrie, primarul general al Capitalei a reiterat ca metroul ar trebui sa fie in coordonarea municipalitatii. Atentie,…

- Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) anunta ca a luat toate masurile astfel incat cladirea fostului Hotel 'Concordia', monument istoric din Centrul Vechi al Capitalei, aflata in proprietate privata, sa poata fi renovata cat mai rapid.

- Sefa organizatiei PSD Bucuresti si, totodata, edilul Capitalei are doar cuvinte de lauda pentru succesoarea lui Mihai Tudose in fotoliul de prim-ministru. In alta ordine de idei, edilul Capitalei a facut referire si la recentele proteste. Si a lasat sa se inteleaga ca viitorul premier nu va avea probleme…

- O noua emisiune din seria „UN VEAC DE LA MAREA UNIRE” a fost postata pe site-ul OPINIA, www.opiniabuzau.ro. Emisiunea de fata, a cincisprezecea din ciclul realizat de doctorul in Stiinte Politice Alba Catrinel Popescu, contine evocarea personalitatii lui Nicolae Iorga, cel mai mare savant roman al…

- O noua emisiune din seria „UN VEAC DE LA MAREA UNIRE” a fost postata pe site-ul OPINIA, www.opiniabuzau.ro. Emisiunea de fata, a cincisprezecea din ciclul realizat de doctorul in Stiinte Politice Alba Catrinel Popescu, contine evocarea personalitatii lui Nicolae Iorga, cel mai mare savant roman al…

- De asemenea, si in trecut la Moreni au mai fost produse transportoare blindate care se afla in prezent in dotarea armatei romane. Compania mixta romano-germana Romanian Military Vehicle Systems (RMVS) a primit aprobarea de la Consiliul Concurentei chiar la finalul anului trecut si a fost inscrisa…

- „Trebuie sa fim constienti ca aceste crize nu fac deloc bine tarii in primul rand, romanilor si, bineinteles, nici noua, ca partid, nu ne fac bine. Si este de evidenta faptul ca trebuie sa ne luam acum masuri asiguratorii sa nu se mai repete astfel de momente peste cateva luni", a declarat primarul…

- Șoferii circula de azi dimineața cu mașinile pe un adevarat patinoar prin Capitala. In timp ce primarii susțin ca au dat cu soluții azi noapte, realitatea este alta: drumurile sunt acoperite cu un strat de gheața și zapada. Abia azi dimineața au scos drumarii utilajele, semn ca azi noapte au dormit…

- Mai mulți membri PSD, printre care Gabriela Firea și Claudiu Manda, considera ca trebuie convocat cat mai repede Comitetul Executiv National al partidului. UPDATE 10:45: Gabriela Firea: Orice solutie va reiesi va fi mai utila decat instabilitatea actuala Primarul Capitalei Gabriela Firea solicita intrunirea…

- De la prima ora a diminetii, galatenii, majoritatea varstnici, au stat la coada in fata sediului central al Finantelor publice locale, sa intre cat mai repede pentru a-si plati taxele si impozitele pe anul 2018. 200 de persoane erau dimineata veniti sa isi plateasca darile. "Sunt de la ora cinci aici,…

- In perspectiva celebrarii Centenarului Marii Uniri de la 1918, OPINIA prezinta, in editia sa electronica, un ciclu de emisiuni sub titlul „UN VEAC DE LA MAREA UNIRE”, care isi propune sa aduca in atentia publicului personalitatile, momentele si simbolurile care au stat la temelia realizarii Marii Uniri…

- Primarul General al Capitalei sta cel mai bine in sondaje la ora actuala, așadar ea trebuie sa fie candidatul PSD la alegerile prezidențiale din 2019. Este concluzia la care a ajuns președintele organizației județene PSD Gorj, senatorul Florin Carciumaru.„Dorința este sa caștigam! Din sondaje,…

- Piatra de incercare Sub raportul pronuntiei, categoric este una dintre cele mai dificile combinatii cifrice din limba romana. Nu e vorba decat de partea a doua, adica de numeralul 18 (deocamdata nu transcriem rostirea). Variante… dupa ureche Nu e nevoie de prea mare efort pentru a auzi sunete-parazit…

- Marea speranța a protestatarilor - aceea de a-l convinge pe Tudose sa renunțe la modificarea legilor justiției - s-a naruit la intilnirea fața-n fața a unei delegații (din care a fost „interzis” Liiceanu!) din piața cu premierul. Acesta nu a promis nimic, iar protestele vor continua STOP DNA trage…

- "Din stația de metrou Romancierilor, trenul de metrou are posibilitatea, prin manevrarea unui schimbator de cale, sa parcurga traseul spre stațiile Brancuși și Raul Doamnei sau spre Valea Ialomiței printr-o galerie de legatura (cale dubla), ce supratraverseaza unul dintre tuneluri", a declarat pentru ECONOMICA.NET Ion…

- Intr-un vot acordat de administratorii deținatorilor de obligațiuni, Moti Ben-Moshe a caștigat cu o majoritate clara in fața miliardarului Naty Saidoff. Doar doi dintre cei 15 deținatori de obligațiuni au votat pentru Saidoff. Compania deținuta de miliardarul Lev Leviev, supranumit "regele diamentelor",…

- In perspectiva celebrarii Centenarului Marii Uniri de la 1918, OPINIA prezinta, in editia sa electronica, un ciclu de emisiuni sub titlul „UN VEAC DE LA MAREA UNIRE”, care isi propune sa aduca in atentia publicului personalitatile, momentele si simbolurile care au stat la temelia realizarii Marii Uniri…

- Edilul comunei Bradu, Dan Stroe a venit cu o noua veste excelenta pentru locuitorii comunei, pentru oamenii ce l-au ales. Acesta a anuntat ca pe data de 29 decembrie va avea loc la sediul Primariei o licitatie deschisa privind desemnarea viitorului operator de transport care va presta curse de transport…

- Presedinte PNL Bucuresti, Cristian Busoi, a semnat urmatoarea declaratie de presa: ''Maiestria bugetarii pe care dna Firea o realizeaza prin ultima rectificare si prin suma alocata recent catre companiile municipale consta in deturnarea perfect acoperita birocratic a 25% din bugetul Capitalei catre…

- In viata de zi cu zi a turcilor, mai importanta ar fi inflatia, care este si mai mare, de13%, cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu. Preturile alimentelor au un rol esential in formarea presiunilor inflationiste. Scumpirea carnii a incins imaginatia contrabandistilor care, in noiembrie, luand ca…

- Șeful Serviciului Omoruri, Radu Gavriș, a vorbit intr-un interviu pentru Digi 24 despre posibilele efecte ale modificarilor Codurilor penale. Gavriș a atras atenția ca aceste modificari ar duce la desființarea multor dosare penale in care sunt investigate fapte cu violența, iar criminalii, violatorii…

- Uniunea Salvati Romania nu va vota, marti, in cadrul sedintei CGMB, majorarea de capital de 60 de milioane de euro propusa de primarul general al Capitalei pentru cele 22 de companii municipale si va sesiza Curtea de Conturi in legatura cu cheltuirea banilor alocati acestor companii, a declarat Roxana…