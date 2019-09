Stiri pe aceeasi tema

- Nascut pe 2 aprilie 1933, intr-o familie de evrei din Debrecen, estul Ungariei, acesta a crescut in Berettyoujfalu, in apropiere de granita cu Romania. In iunie 1944, a scapat de nazisti sarind intr-un tren care mergea la Budapesta, cu o zi inainte de deportarea evreilor din comunitatea sa…

- Pana la finele lunii septembrie pensionarii din Ungaria vor primi in posta vouchere pentru plata utilitatilor, cu doua saptamani inainte de alegerile locale la care premierul Viktor Orban vrea sa evite un avans al partidelor de opozitie, transmite Bloomberg, conform agerpres.ro.Guvernul de…

- ​Budapesta a primit anul trecut 6,6 milioane de turiști straini, în timp ce Bucureștiul doar 1,2 milioane. De ce exista un decalaj atât de mare? Dincolo de diferențele culturale, istorice și naturale, exista și diferențe semnificative privind modul în care ungurii și românii…

- Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a declarat ca „depinde de SUA si de aliatii lor europeni sa faca posibil ca Ungaria sa importe gaz provenit dintr-o zona gaziera offshore a Romaniei, in conditiile in care Ungaria a facut toate demersurile de infrastructura necesare

- Ministrul de Externe Teodor Meleșcanu a avut o discuție marți cu ministrul Afacerilor Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, in care i-a cerut moderație in declarațiile oficialilor de la Budapesta, aratand ca, in ultima perioada, aceste declarații au inflamat in mod artificial dialogul romano-ungar,…

- Ministrul de Externe Teodor Meleșcanu i-a transmis omologului sau din Ungaria, Péter Szijjártó, ca în ultima perioada declarațiile oficialilor de la Budapesta "au inflamat artificial dialogul

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat ca „atacurile” asupra minoritații maghiare au devenit mai dure in randul elitei politice din Romania, iar „vocile antimaghiare” sunt mai puternice. Oficialul a facut aceste declarații in Parlamentul de la Budapesta și a cerut sa fie luate masuri.…

- "Vocile antimaghiare" sunt mai puternice, iar "atacurile" asupra minoritatii maghiare au devenit mai dure in randul elitei politice din Romania, a declarat marti, in parlamentul de la Budapesta, ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, cerand masuri, potrivit MTI, preluata de Agerpres. Diplomatia…