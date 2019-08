NemoExpress Golf Cup - Sport si eleganta la Cluj Patruzeci de participanti s-au aliniat la startul primei editii NemoExpress Golf Cup, desfasurata weekend-ul trecul in proximitatea Clujului, in decorul de poveste de la SunGarden Golf Club.



Terenul de joc a aratat extraordinar pentru aceasta perioada a anului, greenurile au avut un aspect exceptional, iar caldura n-a reprezentat un mare inconvenient pentru combatanti. La debutul competitiei, acestia au primit din partea organizatorilor cate un Golfer Kit Bag: (prosop, mingi, perie, pitch-mark repairer).



