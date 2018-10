Nemo Express parcurge lunar 5,5 milioane kilometri. Ce inseamna asta pe soselele din Romania? Un infern!

Stiri pe aceeasi tema

- "Am depasit Grecia la PIB si anul acesta vom depasi Portugalia. O singura autostrada trebuie (diferenta - n.r.)" a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, joi seara la Antena 3. Potrivit CIA World Factbook , Romania a avut anul trecut un PIB de 313,4 miliarde de dolari (270,2 miliarde de…

- In locul acesteia s-a desenat deja un proiect de proportii, scrie capital.ro Dupa ce au facut din NEPI cel mai mare investitor imobiliar din Romania, fondatorii sai, Martin Slabbert si Victor Semionov, s-au retras din companie in 2015 pentru a repeta experienta cu un nou fond denumit Prime Kapital.…

- Sumele alocate de Uniunea Europeana pentru compensarea pierderilor provocate in Romania de pesta porcina africana (PPA) vor fi suplimentate, daca va fi cazul, a declarat vineri, la Tulcea, europarlamentarul Siegfried Muresan, care a participat la o dezbatere pe tema politicilor europene initiata…

- Acesta a fost atribuit în final pentru suma de 170,17 milioane lei (36,6 milioane euro), însa fusese estimat la o valoare mai mare, de 190 milioane lei (41 milioane euro), potrivit clubferoviar.ro Reamintim ca licitatia a fost publicata în decembrie 2017, iar anul acesta,…

- Romania ocupa locul patru in topul celor mai mari crescatori de ovine si caprine din UE, dupa Regatul Unit, Spania si Grecia, cu un efectiv de 11,5 milioane capete in 2017, potrivit INS, din care circa 10 milioane sunt ovine.

- Romania a exportat, in primele patru luni din 2018, lemn si pluta in suma de 181,9 milioane de euro, o valoare cu 8,6% mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES . Importurile de lemn si pluta…

- Lungimea retelei de distributie a apei potabile a ajuns anul trecut la 82.090 de kilometri, cu 3% mai mare fata de anul precedent, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Din total, 30.093 de kilometri erau in municipii si orase, titreaza News.ro. In plus, apa…

- Partidele din Romania primesc sume frumoase de bani chiar de la Autoritatea Electorala Permanenta.Doar luna trecuta, autoritatea a virat 7 milioane de lei in conturile partidelor politice parlamentare, conform unui document al instituției, citat de Cotidianul.ro."Cea mai mare parte din suma,…