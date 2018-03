Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, modificarea art. 5 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, care prevede ca judecatorii acestei instante sunt numiti cu "votul majoritatii membrilor prezenti". "Fiecare Camera a Parlamentului…

- Parlamentarii USR propun un proiect prin care spatiul din jurul Casei Poporului, aproximativ 50 de hectare, sa fie deschis publicului, pentru ca in acest momentul terenul este irosit. USR argumenteaza ca in celelalte tari, nu numai in Europa, dar si in America, dar si Canada, Parlamentele traiesc in…

- Deputatul PNL Glad Varga reaminteste ca a avertizat public inca din luna septembrie a anului trecut asupra haosului administrativ și economic ce urma a fi declanșat odata cu transferul cotelor de contribuții de la angajator la angajat. „Una dintre multele probleme aparute in urma intrarii…

- Deputatul PSD Mihaela Hunca, secretarul Comisiei pentru invațamant din Camera Deputaților a susținut ieri o declarație de la tribuna Parlamentului prin care a demontat criticile din moțiunea susținuta de PNL impotriva ministrului Educației Naționale.

- Doi din trei romani (66%) sunt optimiști in legatura cu viitorul Uniunii Europene, cu mult peste media europeana (57%). Valorile care reprezinta cel mai bine Uniunea Europeana sunt drepturile omului (34% Romania, 33% UE), democratia (32% Romania, 33% UE) si pacea (32% Romania, 40% UE). Acestea sunt…

- Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel a promis luni ca viitorul sau guvern va intra in paine rapid, pentru a face fata provocarilor care submineaza Uniunea Europeana (UE), dupa luni de paralizie politica in Germania, relateaza AFP conform News.ro . ”La aproape sase luni de la alegerile (legislative…

- Apicultorii ar trebui sa beneficieze de un sprijin financiar mai consistent, iar fenomenul mierii contrafacute ar trebui combatut mult mai eficient, a declarat intr-un comunicat de presa eurodeputata Daciana Sarbu. "Numai produsele care contin 100% miere trebuie sa poata fi etichetate sub acest nume,…

- Presedintele FIDESZ, premierul Viktor Orban, si presedintele Comisiei de Politica Externa a Legislativului de la Budapesta, Zsolt Nemeth, l-au primit miercuri, in Parlamentul Ungariei, pe presedintele formatiunii Fratii Italiei (FdI), Giorgia Meloni, a informat seful Biroului de Presa al premierului…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, s-a intalnit, miercuri, la Ierusalim, cu seful Comisiei de aparare si politica externa din Parlamentul israelian, Avi Dichter, se arata intr-un comunicat de presa transmis de Ministerul Apararii Nationale (MApN). Potrivit sursei citate, discutiile au fost axate…

- "Teaching European History through Cinema (TEHC) este un nou proiect de educatie cinematografica care se va implementa în 4 tari europene - Italia, România, Bulgaria si Slovenia - în decursul acestui an. Programul îsi propune sa creasca popularitatea filmului european…

- Prima ședința a comisiei speciale pentru șeful SPP a avut loc, marți. Senatorul PSD Daniel Butunoiu a fost ales președinte al comisiei de ancheta care va cerceta activitatea directorului Serviciului, Lucian Pahonțu. Comisia de ancheta pentru verificarea activitatii directorului SPP Lucian Pahontu a…

- Ambasada Federației Ruse remarca cu regret ca mai multe surse din mass-media din Romania cu ușurința au cules și au reprodus in masa o stirea falsa, lansata de așa-zisul Serviciu de securitate al Ucrainei (SBU), care, dupa cum știe bine toata lumea, are mai mult de 10 de ani de cand este o instituție…

- Premierul ungar Viktor Orban a anuntat, vineri, ca va solicita Uniunii Europene rambursarea a cel putin jumatate din cheltuielile pentru protejarea frontierelor, care s-au ridicat la peste un miliard de euro pe fondul crizei migratiei, relateaza agentia MTI. Viktor Orban…

- Verificarea activitatii directorului SPP nu este de competenta unei comisii speciale, iar prin votul de marti se poate duce 'in derizoriu' unul dintre cele mai importante instrumente ale democratiei - controlul parlamentar - si se va continua 'tabloidizarea Parlamentului', a afirmat marti deputatul…

- Mihaela Radulescu il aduce pe Felix Baumgartner in Romania! Diva de la Monaco ( și-a facut acolo o casa de vis! ), jurat in show-ul “Romanii au talent”, al carui nou sezon, al optulea, incepe diseara la PRO TV, ne-a marturisit ca iubitul ei austriac, care a devenit o celebritate mondiala dupa ce a sarit…

- Conducerile celor doua Camere ale Parlamentului au luat, joi, o decizie in privinta infiintarii Comisiei parlamentare de ancheta privind SPP-ul, mai exact pentru “verificarea activitatii” actualului director al Serviciului, Lucian Pahontu, si “a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, luni, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, ca raportul Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 decredibilizeaza Parlamentul prin falsurile pe care le introduce in opinia publica, informeaza Agerpres.Astfel de rapoarte…

- DPD Romania, una dintre cele mai mari companii de curierat expres si coletarie de pe piata locala, are un nou director comercial, Radu Dumitru Stanescu, cu o experienta de peste 20 de ani in management si consultanta, acumulata in organizatii locale si multinationale din Europa de Est, Centrala si…

- Atac dur al Monicai Macovei la adresa PSD-ALDE in Parlamentul European. "Romanii au strigat in strada „Vrem justiție, nu corupție”! Romanii vor in Europa și asta vrem și noi, in Europa. PSD și ALDE vor sa ne scoata din Europa, au declanșat lupta pentru corupție și impotriva justiției și impotriva…

- Plenul reunit al Parlamentului a aprobat, miercuri, propunerea ca senatorul PSD, Titus Corlatean, sa ocupe functia de presedinte al Comisiei speciale pentru coordonarea activitatilor parlamentare necesare pregatirii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019.

- Funeraliile lui Verestoy Attila au avut loc, sambata, in Cimitirul Reformat din Odorheiu Secuiesc, in prezenta a peste o mie de persoane, printre care parlamentari ai UDMR, dar si ai partidelor romanesti – vicepresedintele Senatului, Claudiu Manda, reprezentanti ai Administratiei Prezidentiale si…

- George Maior, audiat pe 27 februarie in comisia pentru controlul SRI. Anunțul a fost facut, vineri, de președintele comisiei parlamentare, Claudiu Manda (PSD). Presa a fost ținuta in afara Parlamentului, la discuția ambasadorului Romaniei in SUA, cu șeful comisiei parlamentare, asta deși grupul parlamentar…

- Partidul Miscarea Populara reintroduce in Parlament initiativa legislativa privind reducerea numarului de parlamentari la 300. Liderul deputatilor PMP, Eugen Tomac a anunțat ca formațiunea va incepe o campanie nationala pe acest subiect, pentru ca cei aproape 10 milioane de romani care au iesit in strada…

- Diferenta de cultura, experientele din perioada comunista, nivelul de trai si obiceiurile zilnice sunt doar cateva dintre lucrurile care influenteaza nivelul de fericire al romanilor. Psihologul Ionut Ghiugan ne explica ce ar trebui sa schimbam pentru a fi mai fericiti in fiecare zi.

- Parlamentul implementeaza cu abateri recomandarile privind sistemul electoral mixt de votare, pe care le-au oferit Comisia de la Veneția și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), semnaleaza o analiza a Asociației Promo-LEX, potrivit tv8.md Acceptarea recomandarilor…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, vineri, ca va prezenta în urmatoarele zile "o minciuna" transmisa oficial Comisiei Europene. Întrebat înainte de sedinta Comitetului Executiv National al PSD cum vede avertismentele din ultima perioada ale Comisiei…

- Una dintre propunerile PSD pentru Ministerul Transporturilor este și deputatul PSD de Bacau, Lucian Sova, in prezent ministru al Comunicațiilor. El a fost și secretar general al Comisiei pentru transporturi și infrastructura din Camera Deputaților. Insa, ceea ce se știe mai puțin este faptul ca Lucian…

- Presedintele comisiei pentru securitate nationala din parlamentul ungar, Zsolt Molnar, a afirmat joi ca-i va trimite o scrisoare miliardarului american George Soros in care ii va cere sa-i furnizeze informatii despre asa-zisul Plan Soros, transmite MTI. Deputatul Partidului Socialist Ungar…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie. "Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea…

- Hunor, la Turda: Speram ca nu vom flutura langa drapeluri; 2018 este si va fi un an dificil Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata la Turda ca minoritatea maghiara din Transilvania lupta pentru apararea identitații si pentru dreptul de a-si decide viitorul, sperand ca membrii comunitatii…

- Dintre toți liderii statelor UE și NATO, premierul Ungariei, Viktor Orban, este mai mai mare susținator al Rusiei lui Vladimir Putin. Concluzia apare intr-un raport intocmit de catre Comisia pentru Relații Externe a Senatului american. In aceeași analiza se precieaza ca una dintre vulnerabilitațile…

- "Revoluția democratica ce a cuprins Europa Centrala dupa prabușirea Uniunii Sovietice este in pericol sa fie inversata. In ultimii ani, in Ungaria a inceput contruirea unei autocratii de facto, sub cochilia unor instituții democratice care au eșuat. Polonia urmeaza acum același curs. Uniunea Europeana pare incapabila sa opreasca aceste…

- Aproape sapte din zece utilizatori de internet din Uniunea Europeana au facut cumparaturi online in 2017, ponderea cea mai mare fiind inregistrata in cazul persoanelor cu varste cuprinse intre 16-24 de ani si 25-54 de ani, potrivit unui studiu Eurostat. Romanii se afla pe ultimul loc in ceea ce…

- Vinerea Mare este zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, prevede o propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 – Codul muncii, depusa la Senat. Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul politic, actul normativ…

- Parlamentul, reunit in sedinta comuna, a adoptat vineri cu 255 de voturi "pentru" si 95 de voturi "impotriva" legea bugetului de stat pentru anul 2018. Fata de proiectul aprobat initial de Guvern, Parlamentul a suplimentat bugetele mai multor institutii. Cea mai mare suma, 350 de…

- Liderul deputatilor ALDE, Varujan Vosganian, a sustinut o declaratie in sedinta solemna comuna a Parlamentului consacrata implinirii a 28 de ani de la Revolutia din 1989, in care a aratat ca nu toti romanii au suferit de pe urma comunismului si ca uneori printre victime s-au insailat calaii."Fiecare…

- Directiva privind prezumția de nevinovație, vazuta diferit de ministrul Justiției, de coaliția PSD-ALDE și de catre premier. Mihai Tudose a transmis, joi, ca Directiva europeana trebuie transpusa mot-a-mot, și a precizat ca daca Parlamentul nu va face acest lucru in timp util, Guvernul va trebui sa…

- Aprobarea unui licente pentru export Ucrainei, de catre SUA, care sa ii permita sa cumpere anumite arme de la producatorii americani, ar putea provoca nationalistii ucraineni din est sa declanseze un nou conflict sangeros, a anuntat, joi, Kremlinul, relateaza site-ul agentiei Reuters. …

- Solstitiul de iarna este unul dintre cele patru mari momente astronomice ale anului. Solstitiul de iarna reprezinta ziua cea mai scurta si noaptea cea mai lunga. Ca in fiecare an, acesta are loc pe 21 decembrie. Desi iarna meteorologica soseste inca de la 1 decembrie, inceputul iernii astronomice este…

- Birourile permanente reunite ale Parlamentului au aprobat, miercuri, prelungirea termenului de depunere a raportului pana pe 31 ianuarie 2018 pentru Comisia speciala de ancheta privind verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009. "Avand in vedere complexitatea activitatii comisiei,…

- Despre Timișoara, chiar și in plina Epoca de Aur, se spunea, fara sa se exagereze, ca este un oraș cosmopolit. In ce consta aceasta nimeni nu prea putea spune, dar cu siguranța ca acest calificativ se referea mai mult la aspirații și la vise, decat la realitatea de atunci. Cand a ieșit insa intregul…

- Romanii din diaspora se considera in inferioritate fața de minoritațile din Romania, din cauza distribuirii bugetului de stat. Astfel, aceștia le-au trimis un mesaj parlamentarilor in care solicita Parlamentului alocarea unui buget de 20 de milioane de euro.