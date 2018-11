Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Ploiesteanu este de pat de aproximativ doua saptamani. Cantaretul de muzica lautareasca a ajuns imobilizat, i s-au atrofiat muschii si se afla sub tratament. Nelu Ploiesteanu, daramat de durere dupa moartea baiatului sau. A imbatranit dintr-o data si are mari probleme de sanatate…

- Nelu Ploieșteanu și soția lui au facut astazi parastasul lui Mihaița, care s-a stins din viața in luna aprilie. Artistul a vorbit despre cea mai neagra perioada din viața lui. „Eu l-am visat doar odata. Copiii mei il viseaza mereu. Chiar astazi, fetita mea l-a visat ca le dadea pepene sa manance. Fetele…

- Nelu Ploieșteanu a facut o declarație tulburatoare la parastasul fiului sau. Mihaița a decedat in luna aprilie a acestui an, iar Nelu Ploiesteanu a vorbit despre cea mai neagra perioada din intreaga sa viața. Artistul reușește cu foarte mare greutate sa nu izbucneasca in plans și abia iși gasește cuvintele.…

- Liftul maternitații din Ploiești a cazut in gol in timp ce mai multe mamei se aflau in interior. Femeile se indreptau catre bebeșușii lor pentru a-i alata, relateaza Ziare.com . Directorul maternitații Ploiești, Calin Boieru, a declarat ca niciuna dintre paciente nu a fost ranita, incidentul fiind considerat…

- "Mark Rutte a inceput discursul prin a spune ca nu e de acord cu admiterea Romaniei in spatiul Schengen. (...) Voi apuca, in aceasta viata, momentul in care premierul, nu stiu cine va fi, sa ii spuna: "Am aflat, domnule Rutte, ca, azi-noapte, una dintre cele mai mari banci din Olanda si-a inchis…

- Alex Bourceanu a avut parte de o prezentare tensionata la Dunarea Calarași, avand un schimb mai aprins de replici cu un jurnalist. Cei doi au fost opriți cu greu din a-și mai arunca ironii, fiind deranjați unul de atitudinea și replicile celuilalt. Alex Bourceanu: Intrebați-ma ceva! Ce sa spun? Jurnalist:…

- Oana Lis a dezvaluit ca fostul edil nu prea mai poate sa vorbeasca și ca a ajuns sa comunice mai mult prin semne. Mai mult, ea spunea ca se teme din ce in ce mai mult pentru viața soțului sau. Cu toate acestea, se pare ca fostul primar al Capitalei se simte foarte bine. El a aparut intr-o emisiune…

- Presedintele USR Bucuresti, Roxana Wring, a depus luni, la sediul Prefecturii Capitalei, o solicitare de punere la dispozitie a informatiilor privind rolul si ordinele date de prefectul Bucurestiului in seara de 10 august in legatura cu protestul din Piata Victoriei. "Demersul nostru de…