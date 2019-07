Stiri pe aceeasi tema

- In acest an, inceputul Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel cade sambata, in 22 iunie, inainte de Duminica Tuturor Sfinților. Iar luni, cand se praznuiește Nașterea Sfantului Ioan Botezatorul, numita in popor Sanzienele, Biserica a hotarat dezlegare la pește, pentru a ”indulci” asprimea postului…

- In tot mai multe comune din Romania se pot citi afișe cu mesajul „Vino pentru un test gratuit de screening pentru cancerul de col uterin”. La data anunțata pe afiș, un cabinet medical mobil ajunge in zone fara acces la servicii medicale de specialitate. Șapte unitați sanitare de elita din Romania, printre…

- Discutand cu reporterii in avion pe drumul de intoarcere din vizita sa in Bulgaria si Macedonia de Nord, suveranul pontif a fost intrebat despre rezultatele unei comisii pe care a infiintat-o cu aproape trei ani in urma pe acest subiect. Diaconii, la fel ca preotii, sunt slujitori hirotonisiti ai…

- Dovada ca nu ne-am emancipat suficient ca europeni, iar surpiza ca suntem mai echilibrați ca romani vine din studiile Eurostat. Femeile din Uniunea Europeana castiga in medie cu 16% mai putin decat barbatii. Un capitol la care Romania, deține raul cel mai mic.

- Jurilovca, Tulcea, o localitate intre pamant și apa, un ținut al pescarilor și, mai nou, al turiștilor care cauta altceva. Jurilovca este locul in care viața inca graviteaza in jurul bisericii, locul unde comunitatea lipoveneasca și-a construit, acum doua secole, un loc pentru vaduve, unde femeile ramase…

- Cum arata colectia de costume de baie special creata pentru femeile plus-size Vara este din ce in ce mai aproape, asa ca suntem pe ultima suta de metri in cautarea costumului de baie perfect. Brand-ul Eloquii a lansat o colectie de costume de baie accesibile ca pret, special creata pentru femeile plus-size.…

- "Cred ca trebuuie sa schimbam modul in care tratam femeile in cultura noastra. Nu este un lucru optional! Sustin si mai mult femeile fata de cum o faceam inainte. Cred ca merita mai mult decat ceea ce primesc acum", a declarat Salah. Elevul lui Klopp a dezvaluit ca nu isi petrece timpul liber intr-un…

- Julian Assange, care a divulgat cele mai incomode secrete ale agențiilor de spionaj americane, a fost casatorit o singura data. Totuși, foștii sai colaboratori susțin ca fondatorul WikiLeaks are cel puțin patru copii, facuți cu femei diferite.