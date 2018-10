Nelu Ploieșteanu a facut o declarație tulburatoare la parastasul fiului sau. Mihaița a decedat in luna aprilie a acestui an, iar Nelu Ploiesteanu a vorbit despre cea mai neagra perioada din intreaga sa viața. Artistul reușește cu foarte mare greutate sa nu izbucneasca in plans și abia iși gasește cuvintele. Moartea fiului l-a marcat profund. […] The post Nelu Ploieșteanu, declarație tulburatoare la parastasul fiului sau: ”Eu evit sa ma uit la poze!” appeared first on Cancan.ro .