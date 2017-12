Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Iordache a fost achitat in dosarul Transalpina. Decizia anunțata vineri de Tribunalul București nu este definitiva. In dosarul Transalpina, Nelu Iordache a fost cercetat pentru complicitate la abuz in serviciu. Procurorii DNA l-au acuzat ca ar fi cerut introducerea unei clauze prin care se stabilea…

- Hotararea favorabila omului de afaceri vine dupa ce, saptamana trecuta, aceeasi instanta l-a condamnat pe Nelu Iordache la 6 ani si 3 luni de inchisoare, in dosarul fraudarii fondurilor europene pentru autostrada Arad-Nadlac.

- Ana Maria Patru a reacționat dur dupa ce a fost trimisa in judecata de DNA, sub control judiciar pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta in forma continuata și spalare de bani.Procurorii anticorupție au decis sa finalizeze dosarul in care era cercetata fosta președinta a Autoritații…

- Procurorii anticorupție au decis sa finalizeze dosarul in care era cercetata fosta președinta a Autoritații Electorale Permanente. Astfel, Ana Maria Patru a fost trimisa in judecata pentru spalare de bani și trafic de influența. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunerea…

- Magistrații Curții de Apel Ploiești au decis, miercuri, achitarea primarului din Sinaia, Vlad Oprea, trimis în judecata de procurorii DNA Ploiești pentru abuz în serviciu. În același dosar a fost achitat și fostul secretar al instituției.

- Sectia pentru procurori a CSM a decis, luni, oprirea anchetei disciplinare in cazul magistratilor DNA Jean Uncheselu, Paul Dumitriu si Marius Bulancea, cei care s-au ocupat de investigatiile din dosarul OUG 13, constatand nulitatea actiunii Inspectiei Judiciare. Decizia nu este definitiva.

- "In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 1116/VIII/3 din 23 noiembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului BUCATARU ȘTEFAN MADALIN, la data faptelor ofițer de…

- Liviu Voiculescu, primarul comunei Cungrea și liderul interimar al PNL Olt și-a primit sentința in aceasta seara, miercuri, 6 decembrie 2017, in dosarul in care este acuzat de șapte fapte penale. Liviu Voiculescu, primarul comunei Cungrea, care de la decesul ...

- Ancuta Anda Macovei, seful Directiei IT din cadrul ANAF, a fost trimisa in judecata, in stare de arest la domiciliu, pentru luare de mita in forma continuata. Fapta a fost comisa pe vremea cand aceasta detinea aceeasi functie in cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, cand ar fi pretins de la doi oameni…

- Procurorii DNA Ploiești l-au trimis in judecata pe un fost consilier personal al primarului Andrei Chiliman. Potrivit anchetatorilor, Robert Grigorescu a pretins 10 și 15% din valoarea contractelor in schimbul atribuirii acestora. Robert Grigorescu, fost consilier personal al primarului Sectorului 1…

- Potrivit unui comunicat al DNA, Robert Grigorescu este acuzat ca, in perioada februarie 2009-decembrie 2013, in calitatea detinuta, a pretins procentaje de 10% si 15% din valoarea unor contracte de lucrari si a primit, de la un om de afaceri (martor in cauza), suma totala de 1.397.497 lei."Banii…

- Judecatorii Curtii de Apel au dat sentinta in dosarul deschis dupa acuzatiile de angajari trucate la Institutul de Psihiatrie. Fostul director, Lucian Burlea, a fost condamnat alaturi de fosti angajati de-ai sai.

- Trimis in judecata in vara anului trecut sub acuzatia de conflict de interese in forma continuata, primarul comunei Agrij, Pamfil Berar, a fost achitat miercuri, 22 noiembrie, de catre magistratii Judecatoriei Zalau. Aceeasi decizie au luat-o si in privinta unui alt inculpat din dosar, Daniela Sanda…

- Tribunalul Bucuresti trebuia sa inceapa joi dezbaterile pe fond in dosarul in care compania Hexi Pharma a fost trimisa in judecata pentru savarsirea a 330 de infractiuni de inselaciune, uz de fals (61 acte materiale), precum si pentru participatie improprie la infractiunea de zadarnicirea combaterii…

- Magistrații Tribunalului Gorj au stabilit, ieri, sentința in dosarul in care Danuț Filipescu, fostul administrator al cunoscutei firme Tutto Mobili SRL, a fost judecat pentru marturie mincinoasa. Omul de afaceri a fost martor in dosarul „Buldotancul“, in care fostul deputat Mugurel Surupaceanu…

- Medicul Mohamad Yassin a fost achitat de Curtea de Apel Bucuresti pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, in dosarul in care a fost acuzat de DNA ca i-a cerut 2 milioane de euro lui Omar Hayssam pentru a-l ajuta pe sirian sa scape de inchisoare.

- Un fost lucrator vamal in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret a fost achitat in dosarul de coruptie in care a fost judecat. Dumitru Nicolaica a fost trimis in judecata pentru luare de mita, dar dupa ce a analizat probele din dosar magistratul de la Tribunalul Suceava a decis sa-l achite. ...

- Fostul senator de Arad, Ovidiu Marian, a fost ridicat de politisti, vineri seara, si a fost incarcerat. Aradeanul a fost condamnat definitiv, in aceeasi zi, la doi ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta. Practic, Curtea de Apel a respins apelul formulat de fostul parlamentar impotriva…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins vineri, ca neintemeiata, contestatia depusa de omul de afaceri Gabriel Puiu Popoviciu prin care acesta solicita anularea condamnarii de 7 ani inchisoare primita in dosarul "Baneasa".Pe 3 august, Puiu Popoviciu a fost condamnat definitiv la 7 ani…

- Judecatorii au motivat decizia din dosarul RCS & RDS - Antena Group. Dan Voiculescu a fost achitat pe motiv ca „nu exista probe ca o persoana a savarsit infractiunea”, in timp ce pentru fiica sa, Camelia, instanta a retinut ca participarea la intractiunea de santaj a fost „accidentala“.

- Fostul președinte al Consiliului Județean (CJ) Timiș Titu Bojin a fost achitat in dosarul in care a fost trimis in judecata de Parchetul General pentru abuz in serviciu și conflict de interese. Decizia magistraților Curții de Apel Timiș este definitiva. Potrivit jurnaliștilor de la tion.ro, și dosarul…

- Fostul președinte al Consiliului Județean (CJ) Timiș Titu Bojin a fost achitat in dosarul in care a fost trimis in judecata de Parchetul General pentru abuz in serviciu și conflict de interese. Decizia magistraților Curții de Apel Timiș este definitiva. Potrivit jurnaliștilor de la tion.ro, și dosarul…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au dat astazi sentinta definitiva in dosarul in care Chistian Gigi Chiru era judecat pentru infractiuni la legi speciale. Instanta a respins apelul formulat de Chiru, astfel ca a ramas definitiva sentinta primita in data de 12 martie 2015. "Respinge,…

- Luminița Georgeta Virlan este cercetata penal, pentru abuz in serviciu, conform unei decizii definitive a Judecatoriei Piatra-Neamț. ”In temeiul art.335 alin. 4 Cpp constata legalitatea și temeinicia Ordonanței nr. 161/II-2/2016 a prim-procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Piatra-Neamț, de…

- Magistrații Judecatoriei Tg-Jiu au pronunțat, miercuri, prima soluție in dosarul in care fostul șef al Poliției Urdari, Nicu Pasare și comisarul șef Daniel Morie au fost judecați pentru comiterea infracțiunilor de instigare la marturie mincinoasa, fals intelectual și favorizarea infractorului.…

- Curtea de Apel București l-a gasit nevinovat pe Radu Pricop, ginerele fostului președinte Traian Basescu. El fusese acuzat de complicitate la șantaj, impreuna cu fiul fostului președinte al Republicii Moldova, Sergiu Lucinschi. Cel de al doilea a primit o condamnare de 3 ani de inchisoare cu suspendare…

- Ginerele lui Traian Basescu, Radu Pricop, a fost achitat in prima instanța, in dosarul privind santajarea lui Alexandru Horpos, informeaza Realitatea Tv, in timp ce fiul fostului președinte al Moldovei, Sergiu Lucinschi a primit 3 ani cu suspendare.In 2015, Radu Pricop, ginerele fostului presedinte…

- Ginerele lui Traian Basescu, Radu Pricop, a fost achitat in prima instanța, în dosarul privind santajarea lui Alexandru Horpos, anunta Ionela Arcanu, corespondent Realitatea Tv, în timp ce fiul fostului președinte al Moldovei, Sergiu Lucinschi a primit 3 ani

- Judecatorii Curtii de Apel Constanta au respins, ieri, cererea de inlocuire a controlului judiciar cu arestul preventiv fata de psihologul Oana Danciu, formulata de IPJ Constanta. Decizia este definitiva. Oana Danciu a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta.…

- Fostul lider liberal Vasile Blaga a fost achitat, luni, de Tribunalul Bucuresti, in dosarul finantarii ilegale a PDL in perioada 2011-2012, in care era acuzat de trafic de influenta si ca ar fi primit mita 700.000 de euro. Instanta a mai dispus ridicarea sechestrului pus in timpul urmaririi penale…

- Marius Dan Foitos, Angela Dragne si Dan Andrei Enescu, toti magistrati ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei, au decis ca Valentin Raducu Preda, fost secretar de stat in cadrul Ministerului Transporturilor si ex consilier al lui Radu Stefan Mazare in perioada in care acesta a fost edilul…

- Judecatorii Curtii de Apel Constanta au luat prima decizie definitiva in dosarul restaurantului Beirut din Constanta, distrus de un incendiu, in data de 5 aprilie 2014, cand si au pierdut viata Ioana Nicoleta Cengher, Mihaela Tuca si Nicoleta Vasiliteanu. Magistratii au decis ca George Karam, fostul…

- Curtea de Apel Alba Iulia dat, joi, decizie definitiva in Dosarul “creditelor acordate ilegal” la BCR. A admis apelurile DNA si Parchetului de pe langa ICCJ si a hotarat achitarea a 23 de inculpati, din lotul de 27 ce au fost achitati de Tribunalul Alba. Printre cei achitati, se afla si omul de afaceri…

- Achitare definitiva la Curtea de Apel pentru 23 de persoane acuzate de abuz in serviciu in dosarul creditelor ilegale de la BCR Alba. In cazul a patru inculpați acuzați de spalare de bani s-a dispus rejudecarea cauzei la Tribunalul Alba. Omul de afaceri Gelu Iancu și alți 22 de inculpați au fost achitați…

- Lucia Rog, Lavinia Lefterache si Luciana Mera, de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei, vor redeschide azi dosarul in care Geanina Terceanu, fost judecator al Tribunalului Bucuresti, a fost condamnata, in prima instanta, la 5,6 ani de inchisoare, pentru luare de mita. Termenul de azi este…