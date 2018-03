Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a simplificat procedura de restituire a taxei auto si a timbrului de mediu, prin eliminarea obligatiei de a atasa, la cerere, certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a masinii, masura regasindu-se intr-un proiect de Ordonanta de Urgenta adoptat in sedinta de Guvern de joi,…

- Guvernul va adopta, in sedinta de joi, o ordonanta de urgenta care prevede mai multe modificari fiscale. Printre acestea se numara majorarea de la 2% la 3,5% a cotei impozitului pe veniturile persoanelor fizice ce poate fi alocata ONG-urilor. "Asa cum am promis, astazi incepem sa aprobam printr-o…

- Eugen Teodorovici a anuntat la finalul saptamanii trecute ca cel mai important amendament al ordonantei va viza posibilitatea firmelor de a alege impozitul, in anumite conditii. “Plafonul de un milion de euro sub care firmele sa poata opta daca doresc impozit pe profit sau pe cifra de afaceri, cu…

- O alta propunere vizeaza rambursarea taxei de mediu doar pe baza unei cereri care sa contina codul numeric personal. "O alta modificare este aceea de a simplifica atunci cand se solicita rambursarea taxelor de mediu. Astazi, oamenii depun o serie de documente in copie ca dovada si simplificarea consta…

- Vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale, a explicat ca pana la sfarșitul acestei luni, Guvernul va veni cu o noua Lege a achizițiilor publice, care va fi adoptata prin Ordonanța de Urgența.”Nu știu cum va arata aceasta lege, ca nu sunt specialist in achiziții publice.…

- In sedinta de Guvern de astazi a fost aprobata Ordonanta de Urgenta privind acordarea unui ajutor de stat catre SC Unifarm SA pentru aprovizionarea cu imunoglobulina necesara activitatii de prevenire a deceselor si agravarii bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane, activitate care a fost…

- Executivul a adoptat miercuri Ordonanta de Urgenta privind constituirea Comisiei nationale de fundamentare a planului de adoptare a monedei euro, care va prezenta pana pe 15 noiembrie spre asumare politica atat calendarul, cat si planul national de adoptare a monedei euro, a anuntat purtatorul de cuvant…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca va fi adoptata o noua Ordonanța de Urgența in urmatoarea ședința de Guvern, care sa corecteze „defectiunile” din legea salarizarii legate de indemnizatiile pentru mame si concediile medicale, informeaza a1.ro. „Eu consider ca cele patru elemente care au stat la…

- Ordonanta de urgenta referitoare la declaratia unica a fost adoptata, joi, de Guvern, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, precizand ca actul normativ ‘schimba fundamental’ acest mecanism de plata a contributiilor. ‘Aceasta ordonanta de urgenta schimba fundamental acest mecanism,…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, o hotarare privind acordarea de ajutoare de urgenta, in valoare totala de 1.517.900 de lei, pentru sprijinirea a 493 de familii si persoane singure, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. 'Sunt 493 de familii sau persoane singure…

- Guvernul a stabilit miercuri in sedinta de Guvern temeiul legal pentru plata fondurilor necesare astfel incat lucrarile de consolidare și modernizare a Salii Palatului sa fie demarate la termenele prevazute, iar lucrarile sa se incheie la timp pentru desfașurarea Concursului Internațional "George Enescu"…

- Guvernul a adoptat, joi, o ordonanta de urgenta care prevede ca, incepand cu 30 iunie 2018, obiectele din metale pretioase vor putea fi comercializate pe teritoriul Romaniei doar daca au aplicata marca statului. ”In sedinta de Guvern a fost adoptata o ordonanta de urgenta privind regimul…

- Dupa ce le-a saracit bugetele prin scaderea impozitului pe venit de la 16% la 10%, Guvernul le permite primariilor sa imprumute bani de la stat ca sa aiba cu ce sa isi finanteze investitiile, potrivit unei Ordonante de Urgenta adoptata de Cabinetul Dancila in sedinta de joi. Ordonanta de Urgenta…

- Dupa ce a lasat primariile cu un mare gol in bugete prin reducerea impozitului pe venit, Guvernul pregateste o Ordonanta de Urgenta prin care sa le acorde acestora imprumuturi din banii de privatizare, care urmeaza a fi folosite pentru constructia de drumuri, locuinte, crese.

- Guvernul a aprobat, joi, Ordonanta de Urgenta referitoare la masuri in domeniul sanatatii, astfel ca persoanele aflate in concediu medical vor beneficia de acelasi nivel al indemnizatiei aflat in plata pana la sfarsitul anului trecut, iar aceste masuri sunt tranzitorii pana la 30 iunie 2018, fiind…

- Guvernul ar urma sa adopte, in sedinta de joi, o noua Ordonanta de Urgenta, de aceasta data pentru a rezolva problemele din Legea salarizarii legate de concediile medicale, inclusiv cele maternale, in conditiile in care persoanele aflate in concediu maternal ar putea sa plateasca in prezent contributii…

- SNFP da in judecata Guvernul, pentru scaderile de venituri. Sindicatul Național al Funcționarilor Publici (SNFP) a anunțat ca va da in judecata Guvernul, ca urmare a nemulțumirilor legate de modificarile fiscale pe care le considera discriminatorii. „Sunt trei acte normative: Legea 153 (Legea Salarizarii),…

- Ordonanta de urgenta pentru mentinerea veniturilor nete Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta, care ar urma sa corecteze nedreptatile aduse de trecerea tuturor contributiilor sociale în sarcina angajatilor. Actul normativ are scopul sa garanteze mentinerea veniturilor nete…

- Guvernul a adoptat OUG privind anumite categorii de salariati Guvernul a adoptat, astazi, Ordonanta de Urgenta privind situatia salariilor bugetarilor angajati part-time, ale caror venituri sunt mai mici decât contributiile. În cazul acestor tip de contracte angajatul…

- Guvernul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca angajatii part-time cu venituri mici sa nu fie obligati sa vina cu bani pentru a-si plati contributiile sociale, a declarat joi ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, in cadrul sedintei Consiliului Economic si Social. In cadrul sedintei CES se cere…

- Guvernul va adopta joi Ordonanta de Urgenta privind situatia salariilor bugetarilor angajati part-time. Executivul face o noua modificare la Ordonanta de Urgenta privind masurile fiscale. Documentul este deja in dezbatere publica si a fost introdus un nou alineat care prevede ca „La articolul 146, dupa…

- Guvernul va adopta, in sedinta de joi, Ordonanta de Urgenta privind situatia salariilor bugetarilor angajati part-time, ale caror venituri sunt mai mici decat contributiile. „Intrucat in sectorul bugetar sunt angajati part-time pe ocupatii cum ar fi femei de serviciu, contabili, profesori etc., s-a…

- Protest la Ministerul Finantelor fata de Declaratia 600 Eugen Teodorovici. Foto: gov.ro. Un flashmob cu avioane din hârtie a avut loc în fata Ministerului Finantelor Publice, fata de declaratia 600. Protestatarii au realizat avioane din hartie pe care le-au trimis catre institutie. …

- Un flashmob cu avioane din hartie este anuntat pentru miercuri, in fata Ministerului Finantelor Publice, fata de declaratia 600. "Este timpul sa facem Declaratia 600 sa zboare! Este important sa ne facem vocea auzita, sa cerem o solutie definitiva la haosul creat de Declaratia 600. Vom trimite…

- Eliberarea unui nou certificat de inmatriculare se solicita la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculari Vehicule si costa 37 de lei. Numarul de acte care trebuie depuse poate fi diferit, in functie de motivul pentru care proprietarul autoturismului cere…

- In urma revolutiei fiscale, sunt bugetari care sunt nevoiti sa vina cu bani de acasa pentru a-si plati taxele. In acest sens, Guvernul pregateste un proiect de Ordonanta de Urgenta pentru marirea salariilor brute ale celor afectati, scrie Mediafax.

- Guvernul pregateste un proiect de Ordonanta de Urgenta pentru marirea salariilor brute ale personalului auxiliar din institutiile de stat, bugetari incadrati cu norme part-time, care, in prezent, trebuie sa plateasca taxe mai mai decat salariile nete pe care le incaseaza.

- Guvernul pregatește o Ordonanța de Urgența prin care sa se asigure menținerea nivelului actual al salariilor din sectorul public și în urma aplicarii Legii Salarizarii și-a trecerii contribuțiilor de la angajator în sarcina angajatului.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a negat miercuri ca Guvernul ar intentiona sa adopte o ordonanta de urgenta referitoare la Codurile penal si de procedura penala. "Cine spune? (...) Nu. Nici vorba, nu cred. E vorba de implementarea unei directive europene care se pare ca este obligatorie,…

- Guvernul a aprobat prin Ordonanța de Urgența un nou ajutor social. Mai exact, este vorba despre o indemnizație de 370 de lei care va fi primita in fiecare luna doar de unii romani. Banii vor putea fi folositi pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei termice și energiei electrice. „Veteranii…

- Incepe din nou alergatura pentru recuperarea taxei de prima inmatriculare auto. A fost publicata procedura prin care se pot obține banii inapoi de catre proprietari. Sunt vizate inmatricularile din perioada 2003 - 2016. Guvernul intenționeaza sa introduca o taxa noua, dupa ce, timp de un an, in Romania…

- O noua lege a manualului a fost realizata in a doua jumatate a acestui an si a fost pusa in dezbatere publica, actul normativ prevazand ca proiectele de manuale scolare sunt realizate de catre autori/coautori si se depun in forma de manuscris la Ministerul Educatiei Nationale (MEN), in vederea evaluarii…

- Guvernul a luat o decizie, prin Ordonanța de Urgența, in ultimele zile ale lui 2017, privind punctul de amenda auto, care reprezinta procentual salariul minim (10%), care a crescut de la 1 ianuarie, de la 1450 lei, la 1900 lei. Read More...